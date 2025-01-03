Avrupa’yı gaz sancısı sardı! Gözler Türk Harmanı formülünde

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Avrupa, Kiev ile Moskova arasındaki transit gaz anlaşmasının sona ermesiyle kışın ortasında gaz sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Avrupa gaz fiyatları son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmayla gelen gaz Avrupa Birliği'nin toplam gaz ithalatının yaklaşık yüzde 5'ini temsil ediyor. Anlaşma, ağırlıklı olarak Avusturya, Macaristan, Slovakya ve Moldova'ya gaz tedariki sağlıyordu. Bu nedenle, anlaşmanın sona ermesi en çok Doğu Avrupa'da bir enerji krizi yaratacak. Avrupa'da da daha yüksek gaz ve elektrik fiyatlarına yol açacak.

Avrupa'yı doğal gaz krizi sardı. (AA) DEPODAKİ STOKLAR DÜŞÜYOR

Avrupa kıtasının genelinde stoklar halihazırda, gaz krizinin yeni patlak vermeye başladığı 2021'den bu yana en hızlı şekilde düşüyor. Avrupa Birliği'nde (AB) depoların doluluk oranı halen yüzde 72 seviyesinde. Ancak bazı ülkelerde bu oran daha düşük. 31 Aralık itibarıyla Almanya'da doluluk oranı yüzde 79.76, İtalya'da yüzde 78.80 ve Fransa'da yüzde 59.72. Avrupa ülkeleri gaz sıkıntısı yaşamamak için Rusya-Ukrayna savaşının başladığı dönemden bu yana alternatif kaynaklara yöneldi. Boşluğu doldurmak için, Avrupa, ABD ve Norveç'ten boru hattı gazının yanı sıra, deniz tankerleri aracılığıyla LNG ithal etti. Norveç ve ABD, 2023'te en büyük gaz tedarikçileriydi. Norveç, Avrupa'nın tüm gaz ithalatının neredeyse y��zde 30'unu sağladı. Ek tedarikçiler arasında Kuzey Afrika ülkeleri, İngiltere ve Katar yer aldı. Ancak hem LNG hem de ABD'nin gazı fiyat açısından Avrupa'ya daha pahalıya mal oldu. Fransa 30 milyar metreküp, İspanya 25 milyar metreküp LNG ithal etti. Hollanda, İtalya ve Belçika bu ülkeleri takip etti. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri son 2 yılda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına 75.1 milyar eurosu ABD'ye olmak üzere 171.5 milyar euro ödedi. Söz konusu kaynak için Rusya'ya 8.1 milyar, Katar'a 7.7 milyar, Cezayir'e 6.1 milyar, Norveç'e 2.9 milyar ve Nijerya'ya 2.8 milyar euro ödendi. Avrupa doğal gaza göre daha pahalı olan LNG'de ABD'ye mahkum olurken, gaz ihtiyacının yüzde 40'ını LNG olarak karşılamaya başladı.