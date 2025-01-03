SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ferdi Tayfur'un Başkan Erdoğan'la bir araya geldiği arşiv görüntüleri yeniden gündem oldu! | Taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum." dedi. Ferdi Tayfun'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği anlar yeniden gündem oldu. Başkan Erdoğan'ın İBB başkanı olduğu dönemde yan yana gelen iki isim 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle de bir araya gelmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 01:07 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:21
Ferdi Tayfur’un Başkan Erdoğan’la bir araya geldiği arşiv görüntüleri yeniden gündem oldu! | Taziye mesajı

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi.

    Arşiv görüntüsü: Ferdi Tayfur'a sevgi seli! İşte Erdoğan'dan plaket aldığı anlar!

    Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesi'nde bir süre önce ameliyat edildi.

    Başkan Erdoğan, Emine Erdoğan ve Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Başkan Erdoğan, Emine Erdoğan ve Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Tayfur, aynı hastanede hayatını kaybetti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
    Başkan Erdoğan Ferdi Tayfur için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun." ifaelerini kullandı.

    O ANLAR GÜNDEM OLDU
    Tayfur'un vefat haberi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la geçmişte bir araya geldiği anlar yeniden gündeme geldi.

    Başkan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı döneminde Tayfur'a plaket takdim ettiği görüntüler A Haber'deki Arka Plan programında yeniden gösterildi.

    "SAĞ OLSUNLAR, VAR OLSUNLAR"

    Başkan Erdoğan, Tayfur'a kampanyaya gösterdiği ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ederek, "Sağ olsunlar, var olsunlar" ifadeleri kullandığı görülüyor.

    Arşiv görüntüsü! Külliye'de Ferdi Tayfur rüzgarı: ''Sigarayı bıraktım''

    Programda 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne de yer verildi.

    Başkan Erdoğan, Emine Erdoğan ve Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Başkan Erdoğan, Emine Erdoğan ve Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    O tarihte düzenlenen resepsiyona, Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği kampanya çerçevesinde sigarayı bırakan 250'yi aşkın davetli ile Başkan Erdoğan'ın ricası ve ikna etmesiyle sigarayı bırakanlar katılmıştı.

    TAYFUR SİGARAYI BIRAKTIM ŞARKISINI SÖYLEDİ
    7 yaşından beri içtiği sigarayı geçtiğimiz yıllarda bırakan sanatçı Ferdi Tayfur, resepsiyona katılarak "Sigarayı Bıraktım" adlı şarkısını seslendirmişti.

    Ferdi Tayfur etkinlikte şarkı söylemişti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ferdi Tayfur etkinlikte şarkı söylemişti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Şarkı öncesinde konuşan Tayfur, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği bugün gerçekten çok güzel bir gün. 9 Şubat sigarayı bırakmak sigaradan kurtulmak, ben de ilave olarak şunu söylüyorum, sigarayı at ömrünü uzat. Şimdi de şarkımı söylemek istiyorum. Play back de olsa dinleyeceğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Resepsiyon öncesi gazetecilere konuşan Tayfur, "50 senedir sigara içiyordum ama bıraktım. Profesyonel şarkıcılığa başladıktan sonra azaltmak zorunda kaldım çünkü insanın sesine dokunuyor. O bakımdan azaltmıştım. Sonra bir rahatsızlık geçirdim, o rahatsızlıktan sonra tamamen bırakmış oldum. 'Gece hayatım bitti, kadehi yere attım, beni kutlamalısın, sigarayı bıraktım' diye bir şarkı yapmıştım" demişti.

    Başkan Erdoğan, Emine Erdoğan ve Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Başkan Erdoğan, Emine Erdoğan ve Ferdi Tayfur (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    "SİGARA BERBAT BİR ŞEY"

    Sigara içenlere "Sigarayı bırak ömrünü uzat, sigarayı at, ömrünü uzat" mesajı veren Tayfur, "Bence sigara berbat bir şey, her şey için berbat; çocuklar, hanımlar, paran için berbat bir şey. O güzelim hava varken o güzel oksijen varken dumanla ne işin var? Mantıken düşündüğünüz zaman çok kolay" diye konuşmuştu.

    "HER ŞEYDEN ÖNCE İNSANLARI DÜŞÜNÜYOR"

    Başkan Erdoğan'ın sigara konusunda tutumunu değerlendiren Tayfur, "Cumhurbaşkanı olarak çok önemli bir konuya parmak basmış. Her şeyden önce insanları düşünüyor, bu çok önemli. Bir Cumhurbaşkanı ne düşünür? Halkını, insanlarının sağlığını, rahatını düşünür değil mi? 'Sigarayı bırakın' diye çırpındı ve başarılı da oldu. Kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
    Memur ve memur emeklisi maaşları belli oldu! Öğretmen, hemşire, polis, imam, avukat... İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar!
    Milyonların gözü bu rakamda! TÜİK enflasyon rakamını açıkladı
    Ferdi Tayfur hayatını kaybetti | Cenaze programı belli oldu! Eski eşi Necla Nazır’dan ilk mesaj
    New Orleans saldırganı Shamsud Din Jabbar’ın yeni görüntüleri! FBI yayımladı: İşte saldırıdan önceki o anlar
    Avrupa’yı gaz sancısı sardı! Gözler Türk Harmanı formülünde
    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!
    Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi
    Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Türkiye yasta: İçimiz daha bir başka yanıyor!
    Ferdi Tayfur’un Başkan Erdoğan’la bir araya geldiği arşiv görüntüleri yeniden gündem oldu! | Taziye mesajı
    Ferdi Tayfur’un vefat ettiği hastane önünde insan seli!
    Galatasaray’dan sağ beke flaş transfer! İlk adım atıldı
    Tarihi anlar... MHP lideri Devlet Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı | Süreç buraya nasıl geldi?
    Anderson Talisca’da sona doğru! Fenerbahçe’nin gözdesini kapıyorlar
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan DEAŞ ve YPG/PKK açıklaması: Yabancı teröristler Suriye’yi terk etsin