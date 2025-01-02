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11 Eylül'den günümüze... Biz bu tiyatroyu daha önce gördük! Obama-Clinton yapımı DEAŞ yine YPG için sahaya sürüldü

Donald Trump'ın "Obama ve Clinton kurdu" dediği DEAŞ bir kez daha sahaya sürüldü. New Orleans'taki saldırı bunun en net göstergesi oldu. Trump Suriye'den asker çekmesin diye DEAŞ hortlatıldı, YPG'ye Suriye'de meşruiyet kazandırılmak istendi. Orta Doğu'daki istikrarsızlığın müsebbiplerinden biri olan ABD'nin Suriye'nin yanı sıra Irak ve Afganistan'da bıraktığı yıkım unutulmuyor. 11 Eylül hadisesi sonrası bölge kan gölüne döndü. DEAŞ kuruldu, misyonu Suriye ve Irak'ta PKK/YPG'ye alan açmak oldu. Tüm bu hadiseler "Biz bu tiyatroyu daha önce gördük" dedirtti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 12:47 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 12:56
11 Eylül’den günümüze... Biz bu tiyatroyu daha önce gördük! Obama-Clinton yapımı DEAŞ yine YPG için sahaya sürüldü

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    ABD 2025'in ilk 24 saatinde peşi sıra yaşananan saldırılarla sarsıldı.

    New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın daha önce ABD ordusunda görev yapan Shamsud Din Jabbar olduğu öğrenildi. Aracından DEAŞ bayrağı çıkması ise dikkat çekti.

    "SURİYE'DEN ÇIKACAĞIM" DİYEN TRUMP'A DEAŞ KUMPASI MI?

    Trump'ın defaatle "Suriye'den asker çekeceğiz" dediği, PKK/YPG'nin çıkmaza girdiği böylesi bir süreçte New Orleans'ta DEAŞ'ın hortlatılması kafalarda soru işareti bıraktı.

    Trump'ın ʺSuriye'den asker çekeceğimʺ dediği dönemde DEAŞ hortlatıldı ( Takvim.com.tr)Trump'ın ʺSuriye'den asker çekeceğimʺ dediği dönemde DEAŞ hortlatıldı ( Takvim.com.tr)

    Bilindiği üzere Trump, göreve geldiğinde Suriye'den ABD askerlerini çekeceğini söylüyor. ABD'deki silah ve terör lobisi ise askerlerin Suriye'den çekilmesine karşı çıkıp bölge PKK/YPG'nin desteklenmesini savunuyor.

    ABD uzun yıllardır DEAŞ argümanına sığınıp Suriye topraklarında PKK ve türevlerine alan açıyor. Özellikle Biden döneminde bu durum had safhaya ulaştı.

    Trump'ın ʺSuriye'den asker çekeceğimʺ dediği dönemde DEAŞ hortlatıldı ( Takvim.com.tr)Trump'ın ʺSuriye'den asker çekeceğimʺ dediği dönemde DEAŞ hortlatıldı ( Takvim.com.tr)

    Derin ABD, Trump'ın Suriye ve Ukrayna politikalarını kabullenmiyor. DEAŞ'ı bahane edilip ABD askerlerinin Suriye'deki varlığını sürdürmesi, PKK/YPG'yi kollaması isteniyor.

    TRUMP: DEAŞ'I OBAMA VE CLINTON KURDU

    Tam da bu noktada Trump'ın "DEAŞ'ı Obama ve Clinton kurdu" itirafı önem kazandı.

    ABD'nin seçilmiş başkanı 2016'da "IŞİD'in kurucusu o. Obama IŞİD'i kurdu. Ve şunu da söylemeliyim, yardımcılığını da ezik Hillary Clinton yaptı" diyerek Obama yönetiminin Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdiğini söylemişti.

    Trump ve Obama (Takvim.com.tr / Arşiv)Trump ve Obama (Takvim.com.tr / Arşiv)

    "OBAMA PKK İLE ORTAKLIK YAPTI"

    Trump 2019'da ise Obama'nın PKK ile ortaklık yaptığını belirtip "Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar. Birçok açıdan PKK terör ve terör tehdidi bakımından DEAŞ'tan daha kötü" demişti.

    ABD'nin 11 Eylül saldırıları sonrası Afganistan'ı işgal edip Irak'ı tarumar etmesi unutulmuyor (AA)ABD'nin 11 Eylül saldırıları sonrası Afganistan'ı işgal edip Irak'ı tarumar etmesi unutulmuyor (AA)



    11 EYLÜL, AFGANİSTAN, IRAK... DEAŞ'IN KURULMASI YPG'NİN PALAZLANDIRILMASI

    Öte yandan ABD'nin 11 Eylül saldırıları sonrası Afganistan'ı işgal edip Irak'ı tarumar etmesi unutulmuyor.

    11 Eylül saldırılarının ardından ABD, 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı işgal etti. ABD güçleri 30 Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekildi. 20 yıl süren işgalden geriye 250 binden fazla kayıp ile Afgan mülteci sorunu kaldı.

    ABD'nin ʺdemokrasi ve istikrarʺ vaadiyle başlattığı Irak işgalinden geriye yıkım, kan ve kaos kaldı (Takvim.com.tr / Arşiv)ABD'nin ʺdemokrasi ve istikrarʺ vaadiyle başlattığı Irak işgalinden geriye yıkım, kan ve kaos kaldı (Takvim.com.tr / Arşiv)

    Afganistan işgali devam ederken ABD 20 Mart 2003'te Irak'a savaş açtı. ABD askerleri 18 Aralık 2011'de Irak'tan resmen çekildi. ABD işgalinden geriye korkunç işkenceler ve insan hakları ihlali kaldı.

    Bu süreçte (Trump'ın itirafıyla) DEAŞ kuruldu. DEAŞ'ın misyonu Suriye ve Irak'ta PKK/YPG'ye alan açmak oldu. ABD bölgeye tonlarca silah ve mühimmat yığdı. DEAŞ maskesiyle PKK/YPG palazlandırıldı.

    BİZ BU TİYATROYU DAHA ÖNCE GÖRDÜK

    ABD'deki son saldırılarda DEAŞ'ın bir kez daha sahaya sürülüp YPG'ye Suriye'de meşruiyet kazandırma hedefi "Biz bu tiyatroyu daha önce gördük" dedirtti.

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