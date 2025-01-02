11 Eylül’den günümüze... Biz bu tiyatroyu daha önce gördük! Obama-Clinton yapımı DEAŞ yine YPG için sahaya sürüldü

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

ABD 2025'in ilk 24 saatinde peşi sıra yaşananan saldırılarla sarsıldı. New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın daha önce ABD ordusunda görev yapan Shamsud Din Jabbar olduğu öğrenildi. Aracından DEAŞ bayrağı çıkması ise dikkat çekti.



"SURİYE'DEN ÇIKACAĞIM" DİYEN TRUMP'A DEAŞ KUMPASI MI?



Trump'ın defaatle "Suriye'den asker çekeceğiz" dediği, PKK/YPG'nin çıkmaza girdiği böylesi bir süreçte New Orleans'ta DEAŞ'ın hortlatılması kafalarda soru işareti bıraktı.

Trump'ın ʺSuriye'den asker çekeceğimʺ dediği dönemde DEAŞ hortlatıldı ( Takvim.com.tr)



Bilindiği üzere Trump, göreve geldiğinde Suriye'den ABD askerlerini çekeceğini söylüyor. ABD'deki silah ve terör lobisi ise askerlerin Suriye'den çekilmesine karşı çıkıp bölge PKK/YPG'nin desteklenmesini savunuyor.



ABD uzun yıllardır DEAŞ argümanına sığınıp Suriye topraklarında PKK ve türevlerine alan açıyor. Özellikle Biden döneminde bu durum had safhaya ulaştı.



Trump'ın ʺSuriye'den asker çekeceğimʺ dediği dönemde DEAŞ hortlatıldı ( Takvim.com.tr)



Derin ABD, Trump'ın Suriye ve Ukrayna politikalarını kabullenmiyor. DEAŞ'ı bahane edilip ABD askerlerinin Suriye'deki varlığını sürdürmesi, PKK/YPG'yi kollaması isteniyor.



TRUMP: DEAŞ'I OBAMA VE CLINTON KURDU



Tam da bu noktada Trump'ın "DEAŞ'ı Obama ve Clinton kurdu" itirafı önem kazandı.



ABD'nin seçilmiş başkanı 2016'da "IŞİD'in kurucusu o. Obama IŞİD'i kurdu. Ve şunu da söylemeliyim, yardımcılığını da ezik Hillary Clinton yaptı" diyerek Obama yönetiminin Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdiğini söylemişti.