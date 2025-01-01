İSRAİL'E LANET İÇİN GALATA'YA AKIN
Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle vatandaşlar Galata Köprüsü'ne akın etti.
ÖNCE SABAH NAMAZI SONRA YÜRÜYÜŞ
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kılmalarının ardından cami önlerinde toplandı.
Katılımcılar, daha sonra gruplar haline Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.
Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.
Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.
"Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.
Sık sık tekbir getirerek, "Katil İsrail hesap verecek", "Şehitler ölmez", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam" sloganları atan katılımcılar Galata Köprüsü'ne ulaştı. Polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
TAKVİM.COM.TR ALANDA
Vatandaşlar İsrail'e lanet okurken Gazze'nin çığlığı İstanbul'dan yükseldi. Takvim.com.tr bu tarihi ana sahada tanıklık etti.
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TARİHE GEÇECEK KARELER
Takvim.com.tr objektiflerinden ve ajanslardan yansıyan kareler, tarihe geçecek anları ölümsüzleştirdi.
İşte o kareler...
MÜTEFEKKİR SADIK ALBAYRAK: TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ OLMASI BİZİM İÇİN GURUR VESİLESİ
Gazze kıyamı için Galata Köprüsü'nde bulunan gazeteci, yazar ve mütefekkir Sadık Albayrak, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. "Türkiye Cumhuriyeti devleti yeni uyanışın öncüsü oluyor" diyen Sadık Albayrak, "Yıkılmadık ayaktayız Allah'a şükürler olsun! Şair "Ruhum bu imanla beraber 300 sene 500 sene bekler" demiş. Biz 300-500 sene beklemeyiz. Yüzüncü yılda İslam dünyası yeni bir hayata kavuşuyor. Yeni bir uyanışa vesile oluyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti bunun öncüsü olduğuna göre bizim için daha büyük bir gurur vesilesidir" ifadelerini kullandı.
ESRA ALBAYRAK: BURADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı, eski bakan Berat Albayrak'ın eşi Dr. Esra Albayrak da Galata Köprüsü'nde bulunan vicdan sahipleri arasında yerini aldı.
"Burada olmaktan gurur duyuyoruz" diyen
Albayrak şunları söyledi:
"Yeni yılın ilk sabahında burada olmak hepimiz için bir mecburiyet gibi, zorunluluk gibi. Çoluk çocuk coşkuyla buradayız, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bu soykırımın karşısında olduğumuzu bir kez daha İstanbul'dan güçlü bir şekilde duyurmak için buradayız. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. İşte deniyor ya; "Allah'a verdiği sözü tutanlar, tutmayanlar ve vaktin gelmesini bekleyenler..." Ben hep onu söylüyorum. Burada vaktinin geleceği günü bekleyen insanlar olarak biz vaadi yerine getirmeye çalışacağız sonuna kadar."
"SIRA MESCİD-İ AKSA'NIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE"
Programda bir konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Biz ayaktayız, biz uyanığız biz buradayız. Filistin ile dayanışma için buradayız Gazze'deki soykırımı lanetlemek için buradayız. Ayasofya açıldı; Emevi Camii özgürlüğüne kavuştu. Şimdi Kudüs için Mescid- i Aksa için buradayız. Filistinli kardeşlerimizi İstanbul'dan sellamlıyoruz. Suriyeli mücahitleri yürekten tebrik ediyor; gazaları da zaferleri de mübarek olsun diyor her birine buradan selamlarımızı gönderiyoruz " dedi.