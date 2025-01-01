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Binler Galata'ya akın etti... İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler

İşgalci İsrail Filistin'de soykırım suçu işlerken Türkiye yeni yılın ilk gününde yine terör devleti İsrail'e karşı tek yürek oldu. Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen eylem için sabah namazında camilerde bir araya gelen binlerce vatandaş Galata Köprüsü'ne akın etti. Takvim.com.tr'nin objektifine çarpıcı kareler yansıdı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 09:18 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 10:25
Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler

İşgalci İsrail Filistin'de soykırım suçu işlerken Türkiye yine terör devletinin karşısına dikildi.

Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler
Ayasofya'dan Netanyahu'ya lanet okudu!

İSRAİL'E LANET İÇİN GALATA'YA AKIN

Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle vatandaşlar Galata Köprüsü'ne akın etti.

Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler

ÖNCE SABAH NAMAZI SONRA YÜRÜYÜŞ

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kılmalarının ardından cami önlerinde toplandı.

Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler

Katılımcılar, daha sonra gruplar haline Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.

Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler

Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.

Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.

Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler

"Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.

Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler

Sık sık tekbir getirerek, "Katil İsrail hesap verecek", "Şehitler ölmez", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam" sloganları atan katılımcılar Galata Köprüsü'ne ulaştı. Polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler

TAKVİM.COM.TR ALANDA

Vatandaşlar İsrail'e lanet okurken Gazze'nin çığlığı İstanbul'dan yükseldi. Takvim.com.tr bu tarihi ana sahada tanıklık etti.

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Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler
İstanbul'da yüz binler Gazze için kıyamda! Takvim.com.tr objektifinden tarihi anlar!

TARİHE GEÇECEK KARELER

Takvim.com.tr objektiflerinden ve ajanslardan yansıyan kareler, tarihe geçecek anları ölümsüzleştirdi.

İşte o kareler...

Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler

MÜTEFEKKİR SADIK ALBAYRAK: TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ OLMASI BİZİM İÇİN GURUR VESİLESİ

Gazze kıyamı için Galata Köprüsü'nde bulunan gazeteci, yazar ve mütefekkir Sadık Albayrak, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. "Türkiye Cumhuriyeti devleti yeni uyanışın öncüsü oluyor" diyen Sadık Albayrak, "Yıkılmadık ayaktayız Allah'a şükürler olsun! Şair "Ruhum bu imanla beraber 300 sene 500 sene bekler" demiş. Biz 300-500 sene beklemeyiz. Yüzüncü yılda İslam dünyası yeni bir hayata kavuşuyor. Yeni bir uyanışa vesile oluyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti bunun öncüsü olduğuna göre bizim için daha büyük bir gurur vesilesidir" ifadelerini kullandı.

Mütefekkir Sadık Albayrak: "Bu hareketler Türkiye'nin dirilişine vesile olur"

Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler

ESRA ALBAYRAK: BURADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı, eski bakan Berat Albayrak'ın eşi Dr. Esra Albayrak da Galata Köprüsü'nde bulunan vicdan sahipleri arasında yerini aldı.

"Burada olmaktan gurur duyuyoruz" diyen

Albayrak şunları söyledi:

"Yeni yılın ilk sabahında burada olmak hepimiz için bir mecburiyet gibi, zorunluluk gibi. Çoluk çocuk coşkuyla buradayız, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bu soykırımın karşısında olduğumuzu bir kez daha İstanbul'dan güçlü bir şekilde duyurmak için buradayız. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. İşte deniyor ya; "Allah'a verdiği sözü tutanlar, tutmayanlar ve vaktin gelmesini bekleyenler..." Ben hep onu söylüyorum. Burada vaktinin geleceği günü bekleyen insanlar olarak biz vaadi yerine getirmeye çalışacağız sonuna kadar."

Dr. Esra Albayrak: ''Burada olmaktan gurur duyuyoruz!''

Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler
Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler

"SIRA MESCİD-İ AKSA'NIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE"

Programda bir konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Biz ayaktayız, biz uyanığız biz buradayız. Filistin ile dayanışma için buradayız Gazze'deki soykırımı lanetlemek için buradayız. Ayasofya açıldı; Emevi Camii özgürlüğüne kavuştu. Şimdi Kudüs için Mescid- i Aksa için buradayız. Filistinli kardeşlerimizi İstanbul'dan sellamlıyoruz. Suriyeli mücahitleri yürekten tebrik ediyor; gazaları da zaferleri de mübarek olsun diyor her birine buradan selamlarımızı gönderiyoruz " dedi.

''Emevi gibi Gazze de, Mescid-i Aksa da inşallah özgür olacaktır''

Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler
''Soykırıma karşı dimdik duran bir millet var!''

Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler
Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler
Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler
Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler
Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler
Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler
Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler
Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler
Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler
Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler
Binler Galata’ya akın etti... İstanbul’dan Aksa’ya direnişe bin selam! | Alandan tarihi kareler