ESRA ALBAYRAK: BURADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı, eski bakan Berat Albayrak'ın eşi Dr. Esra Albayrak da Galata Köprüsü'nde bulunan vicdan sahipleri arasında yerini aldı.

"Burada olmaktan gurur duyuyoruz" diyen

Albayrak şunları söyledi:

"Yeni yılın ilk sabahında burada olmak hepimiz için bir mecburiyet gibi, zorunluluk gibi. Çoluk çocuk coşkuyla buradayız, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bu soykırımın karşısında olduğumuzu bir kez daha İstanbul'dan güçlü bir şekilde duyurmak için buradayız. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. İşte deniyor ya; "Allah'a verdiği sözü tutanlar, tutmayanlar ve vaktin gelmesini bekleyenler..." Ben hep onu söylüyorum. Burada vaktinin geleceği günü bekleyen insanlar olarak biz vaadi yerine getirmeye çalışacağız sonuna kadar."