CHP’li Mansur Yavaş sözünde durmadı! 34 bürokratı çift maaşa bağladı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş (AA)

34 BÜROKRAT ÇİFT MAAŞ ALIYOR

ABB'de 20'si daire başkanı olmak üzere toplam 34 bürokratın, birden fazla görev ve yönetim kurulu üyeliği nedeniyle çift maaş aldıkları ortaya çıktı.





Çift maaş alan 34 bürokratın bazılarının görevleri şöyle:

• Nevzat Uzunoğlu: ABB Özel Kalem Müdür Vekili ve Ankara İnovatif Teknoloji ve Bilim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

• Ruhi Bedir: Belplas A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara Halk Ekmek Şirketi Genel Müdürü pozisyonlarında bulunuyor.

• Muzaffer Pala: Belplas A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mansur Yavaş'ın Başdanışmanı olarak görev alıyor.

• Ertuğrul Candaş: ABB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı, Belplas A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve ABB Encümen Üyesi olarak görev yapıyor.