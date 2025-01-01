CHP’li Mansur Yavaş sözünde durmadı! 34 bürokratı çift maaşa bağladı

Seçimlerinden önce verdiği vaatlerin birçoğunu tutmayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın çift maaş almayacaklarına dair verdiği sözünde de durmadığı görüldü.
Seçimlerinden önce verdiği vaatlerin birçoğunu tutmayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın çift maaş almayacaklarına dair verdiği sözünde de durmadığı görüldü.
34 BÜROKRAT ÇİFT MAAŞ ALIYOR
ABB'de 20'si daire başkanı olmak üzere toplam 34 bürokratın, birden fazla görev ve yönetim kurulu üyeliği nedeniyle çift maaş aldıkları ortaya çıktı.
Çift maaş alan 34 bürokratın bazılarının görevleri şöyle:
• Nevzat Uzunoğlu: ABB Özel Kalem Müdür Vekili ve Ankara İnovatif Teknoloji ve Bilim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.
• Ruhi Bedir: Belplas A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara Halk Ekmek Şirketi Genel Müdürü pozisyonlarında bulunuyor.
• Muzaffer Pala: Belplas A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mansur Yavaş'ın Başdanışmanı olarak görev alıyor.
• Ertuğrul Candaş: ABB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı, Belplas A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve ABB Encümen Üyesi olarak görev yapıyor.
• Mustafa Artunç: ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Spor Başkanı ve Belplas A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyor.
• Ulaş Altun: Temmuz ayında ABB Yazı ve Kararlar Daire Başkanlığı görevini bıraktığı ortaya çıksa da, Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini sürdürüyor.
• Memduh Aslan Akçay: ASKİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çift maaş alıyor.
• Ramazan Işık: ASKİ'de Genel Müdür Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Hukuk Müşavirliği olmak üzere üç ayrı görevde bulunuyor.