Jandarma komandolardan yeni yıl mesajı: Teröre asla geçit vermeyeceğiz

2024 yılının son gününde Jandarma Komandoları vatan savunmasındaki kararlılıklarını bir kez daha vurguladı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Muhammet Enes Özgültekin, Şırnak Üs Bölgesi'nde nöbet tutan komandolara mikrofon uzattı. Komandolar, duygu ve düşüncelerini paylaşırken terörle mücadeledeki kararlılıklarını ve yeni yıl temennilerini dile getirdi.
"TERÖRE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"
"Biz burada olduğumuz sürece teröre asla geçit vermeyeceğiz" mesajını veren Komandolar, "Vatanımızın her karış toprağını korumak için yılmadan görevimizi sürdürüyoruz. Milletimizin huzuru, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Yeni yılın tüm halkımıza barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz." dedi.
"TÜRK BAYRAĞININ DALGALANDIĞI HER YERDE HUZUR HAKİM OLACAK"
Her türlü zorlu arazi koşullarında gece gündüz demenden görev yapan komandolar, ülkenin güvenliğini sağlama konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu azimle yerine getirdiklerini vurgulayarak şu mesajı verdi: "Türk bayrağının dalgalandığı her yerde huzur hakim olacaktır. Yeni yılda da görevimize aynı kararlılıkla devam edeceğiz."
ÜS BÖLGESİNDE GÖREV YAPAN ZIRHLI ARAÇLAR GÖZ DOLDURDU
A Haber ekibi jandarma Komutanı Salim Polat ile birlikte üs bölgesinde terörle mücadelede kullanılan yüksek teknolojili zırhlı araçlar içinden komandoların görev anlarını görüntüledi. Jandarma Komutanı Salim Polat, araçların operasyonel gücü artırmadaki önemine dikkat çekerek, "Bu araçlar, hem personelimizin güvenliğini sağlıyor hem de terörle mücadelede etkin bir şekilde kullanılabiliyor" dedi.