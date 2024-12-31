Jandarma komandolardan yeni yıl mesajı: Teröre asla geçit vermeyeceğiz

2024 yılının son gününde Jandarma Komandoları vatan savunmasındaki kararlılıklarını bir kez daha vurguladı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Muhammet Enes Özgültekin, Şırnak Üs Bölgesi'nde nöbet tutan komandolara mikrofon uzattı. Komandolar, duygu ve düşüncelerini paylaşırken terörle mücadeledeki kararlılıklarını ve yeni yıl temennilerini dile getirdi.

"TERÖRE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

"Biz burada olduğumuz sürece teröre asla geçit vermeyeceğiz" mesajını veren Komandolar, "Vatanımızın her karış toprağını korumak için yılmadan görevimizi sürdürüyoruz. Milletimizin huzuru, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Yeni yılın tüm halkımıza barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz." dedi.