SGK borçları nedeniyle hesaplarına bloke konulmuştu | Sayıştay raporunda ortaya çıktı! Mansur Yavaş defalarca uyarılmış

Raporlara göre; BEL-PA, PORTAŞ, BUGSAŞ'da çalışan işçiler için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı görülmüştü.

SAYIŞTAY DEFALARCA UYARMIŞ Sabah'ın haberine göre; Sayıştay'ın 2023 yılı denetim raporlarında, ABB iştirak şirketleri BUGSAŞ ve ANFA'nın yasal ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi nedeniyle mali kayıplara uğradığı ortaya çıktı. Raporda, iki şirketin toplamda milyonlarca liralık gecikme zammı ve idari para cezası ödediği tespit edildi. Ayrıca Sayıştay'ın 2022 raporlarında da Yavaş yönetiminin vergi borçlarına karşın uyarıldığı öğrenildi.

SGK'ya toplamda en fazla prim borcu olan belediyelerde Ankara Büyükşehir Belediyesi başı çekiyor. (Takvim.com.tr)





BELPA'nın'da yüksek miktarda vergi ve SGK borcu olduğu, geciken bu borçlar nedeniyle şirkete bir de yüksek miktarda gecikme zammı ve faiz gibi ilave maliyetler çıktığına değinilmiş, PORTAŞ'ında, şirketin yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödediği yer almıştı.

BUGSAŞ, 66 MİLYON TL EK YÜK ALTINDA KALDI

Sayıştay'ın 2023 yılı denetim raporu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki BUGSAŞ'ın vergi, SGK borçları ve sendika aidat ödemelerini zamanında yapmaması nedeniyle büyük bir mali külfetle karşı karşıya kaldığını ortaya koydu. Denetim raporunda, şirketin toplam 66.395.671,34 TL tutarında gecikme bedeli ve idari para cezası ödediği tespit edildi.