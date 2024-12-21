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SGK borçları nedeniyle hesaplarına bloke konulmuştu | Sayıştay raporunda ortaya çıktı! Mansur Yavaş defalarca uyarılmış

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçlarını ödemeyen ve en fazla borcu bulunan CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke koydu. Blokelerin, belediyelere ait iştirak şirketlerinin hesaplarını da kapsadığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 11:13 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 11:13
SGK borçları nedeniyle hesaplarına bloke konulmuştu | Sayıştay raporunda ortaya çıktı! Mansur Yavaş defalarca uyarılmış

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçlarını ödemeyen ve en fazla borcu bulunan CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke koydu.

    ABB Başkanı Mansur Yavaş (AA)ABB Başkanı Mansur Yavaş (AA)

    Blokelerin, belediyelere ait iştirak şirketlerinin hesaplarını da kapsadığı belirtildi.

    ANKARA BAŞTA YER ALIYOR
    SGK'ya toplamda en fazla prim borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi uygulandığı, bu kapsamda 5 milyar 700 milyon TL borç ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilk sırada yer aldığı açıklandı.

    Bloke kararı sonrası kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye ve bağlı kuruluşları ASKİ ile EGO'nun SGK veya vergi borcu bulunmadığını, borcun yalnızca 16 iştirak şirketinden 6'sına ait olduğunu ileri sürdü.

    ABB Başkanı Mansur Yavaş (AA)ABB Başkanı Mansur Yavaş (AA)

    Haciz işlemi nedeniyle bu şirketlerin tüm hesaplarına bloke konulduğunu belirten Yavaş, toplam borç tutarının yaklaşık 52 milyon TL olduğunu ifade etti. Haciz uygulanan şirketler arasında Bugsaş A.Ş. (16 milyon TL), Belpa A.Ş. (15,6 milyon TL), Belka A.Ş. (17,5 milyon TL), Anfa Peyzaj (1,6 milyon TL), Anfa Güvenlik (1,26 milyon TL) ve Anket A.Ş. (107 bin TL) yer aldı.

    SGK borçları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarına bloke konulmuştu. (Takvim.com.tr)SGK borçları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarına bloke konulmuştu. (Takvim.com.tr)



    SAYIŞTAY DEFALARCA UYARMIŞ
    Sabah'ın haberine göre; Sayıştay'ın 2023 yılı denetim raporlarında, ABB iştirak şirketleri BUGSAŞ ve ANFA'nın yasal ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi nedeniyle mali kayıplara uğradığı ortaya çıktı. Raporda, iki şirketin toplamda milyonlarca liralık gecikme zammı ve idari para cezası ödediği tespit edildi. Ayrıca Sayıştay'ın 2022 raporlarında da Yavaş yönetiminin vergi borçlarına karşın uyarıldığı öğrenildi.

    Raporlara göre; BEL-PA, PORTAŞ, BUGSAŞ'da çalışan işçiler için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı görülmüştü.

    SGK'ya toplamda en fazla prim borcu olan belediyelerde Ankara Büyükşehir Belediyesi başı çekiyor. (Takvim.com.tr)SGK'ya toplamda en fazla prim borcu olan belediyelerde Ankara Büyükşehir Belediyesi başı çekiyor. (Takvim.com.tr)



    BELPA'nın'da yüksek miktarda vergi ve SGK borcu olduğu, geciken bu borçlar nedeniyle şirkete bir de yüksek miktarda gecikme zammı ve faiz gibi ilave maliyetler çıktığına değinilmiş, PORTAŞ'ında, şirketin yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödediği yer almıştı.

    BUGSAŞ, 66 MİLYON TL EK YÜK ALTINDA KALDI
    Sayıştay'ın 2023 yılı denetim raporu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki BUGSAŞ'ın vergi, SGK borçları ve sendika aidat ödemelerini zamanında yapmaması nedeniyle büyük bir mali külfetle karşı karşıya kaldığını ortaya koydu. Denetim raporunda, şirketin toplam 66.395.671,34 TL tutarında gecikme bedeli ve idari para cezası ödediği tespit edildi.

    Haciz uygulanan 6 CHP'li belediye (Takvim.com.tr)Haciz uygulanan 6 CHP'li belediye (Takvim.com.tr)

    ANFA: GECİKME ZAMMI MALİYETİ 7,8 MİLYON TL'Yİ AŞTI
    ANFA ile ilgili denetim raporunda, sosyal güvenlik primleri ve vergi borçlarının yasal süreler içinde ödenmediği ve bu nedenle şirketin toplamda 7.810.330,61 TL gecikme zammı ödediği belirlendi.

    Bakanlık CHPli 6 belediyeye prim haciz işlemi uyguladı: Hesaplara bloke konulduBakanlık CHPli 6 belediyeye prim haciz işlemi uyguladı: Hesaplara bloke konuldu
    Bakanlık CHP'li 6 belediyeye prim haciz işlemi uyguladı: Hesaplara bloke konuldu

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