Önce UNESCO sonra IFJ! 4 PKK/YPG'liyi aklayan skandal rapor... "Türkiye'ye soruşturma açılsın" talebi

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun (IFJ) 2024 basın raporunda büyük bir skandala imza atıldı.



PKK sorumlusu Gülistan Tekik ve beraberindeki Hero Bahaddin ile terör örgütünün propaganda elemanları Cihan Bilgin ve Nazım Daştan IFJ tarafından "Öldürülen Gazeteciler" listesine ekledi.







PKK ve türevlerini aklayan IFJ'nin Temmuz 2024'te PKK/YPG'nin basın ayağında rol alan Murad Mirza için Türkiye'ye soruşturma açılmasını talep ettiği öğrenildi.



Terör örgütünün propaganda elemanları Cihan Bilgin ve Nazım Daştan listede yer aldı (Takvim.com.tr)

UNESCO'DAN BENZER SKANDAL



IFJ'nin imza attığı skandalın bir benzerini geride bıraktığımız aylarda UNESCO da yaptı.