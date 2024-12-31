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Önce UNESCO sonra IFJ! 4 PKK/YPG'liyi aklayan skandal rapor... "Türkiye'ye soruşturma açılsın" talebi

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun (IFJ) 2024 raporunda PKK/YPG'li teröristler "gazeteci" sıfatıyla aklandı. PKK sorumlusu Gülistan Tekik, PKK'lı Hero Bahaddin ile terör örgütünün propaganda elemanları Cihan Bilgin ve Nazım Daştan "Öldürülen Gazeteciler" listesine eklendi. Skandal bununla da sınırlı değildi. IFJ'nin Temmuz 2024'te PKK/YPG iltisaklı bir isim için Türkiye'ye soruşturma açılmasını talep ettiği ortaya çıktı. Geride bıraktığımız aylarda UNESCO da PKK'lı Gülistan Tekik'i "Öldürülen Gazeteciler" listesine ekleyip Türkiye'yi suçlamıştı.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 16:01 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 16:05
Önce UNESCO sonra IFJ! 4 PKK/YPG’liyi aklayan skandal rapor... Türkiye’ye soruşturma açılsın talebi

İÇİNDEKİLER

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    Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun (IFJ) 2024 basın raporunda büyük bir skandala imza atıldı.

    PKK sorumlusu Gülistan Tekik ve beraberindeki Hero Bahaddin ile terör örgütünün propaganda elemanları Cihan Bilgin ve Nazım Daştan IFJ tarafından "Öldürülen Gazeteciler" listesine ekledi.



    PKK ve türevlerini aklayan IFJ'nin Temmuz 2024'te PKK/YPG'nin basın ayağında rol alan Murad Mirza için Türkiye'ye soruşturma açılmasını talep ettiği öğrenildi.

    Terör örgütünün propaganda elemanları Cihan Bilgin ve Nazım Daştan listede yer aldı (Takvim.com.tr)Terör örgütünün propaganda elemanları Cihan Bilgin ve Nazım Daştan listede yer aldı (Takvim.com.tr)

    UNESCO'DAN BENZER SKANDAL

    IFJ'nin imza attığı skandalın bir benzerini geride bıraktığımız aylarda UNESCO da yaptı.

    BM ve UNESCO, PKK'nın propaganda sorumlusu Gülistan Tekik'i 'Öldürülen Gazeteciler Listesi'ne ekledi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)BM ve UNESCO, PKK'nın propaganda sorumlusu Gülistan Tekik'i 'Öldürülen Gazeteciler Listesi'ne ekledi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


    UNESCO, MİT'in etkisiz hale getirdiği PKK'nın propaganda sorumlusu Gülistan Tekik'i "Öldürülen Gazeteciler" listesine eklemiş, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Türkiye'ye soruşturma açılmasını talep etmişti.


    PKK'nın sözde sorumlusu Gülistan Tekik ve elebaşı Murat Karayılan aynı karede (Takvim.com.tr / Arşiv)PKK'nın sözde sorumlusu Gülistan Tekik ve elebaşı Murat Karayılan aynı karede (Takvim.com.tr / Arşiv)


    Peki UNESCO ve IFJ tarafından meşruiyet kazandırılmak istenen PKK'lılar kim?

    Gülistan Tekik (Tara): Süleymaniye'de örgüt adına propaganda yapıp Kandil'e eleman kazandırmasıyla biliniyordu. Elebaşı Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Ferhat Abdi Şahin'le de ortak çalışmalar yürütmüştü. PKK'nın sözde sorumlularının oluşturduğu kadroda yer alıyordu. MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

    Hero Bahaddin: Gülistan Tekik (Tara) ile birlikte PKK'nın propaganda sürecinde aktif rol alıyordu. MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

    PKK'nın propaganda biriminde görevli Cihan Bilgin (Sağda) | (Takvim.com.tr)PKK'nın propaganda biriminde görevli Cihan Bilgin (Sağda) | (Takvim.com.tr)

    Cihan Bilgin: PKK/YPG'nin basın ayağında görevli propaganda elemanı. YPG'li teröristlerle boy boy fotoğrafları mevcut. Mardin Sulh Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı var idi.

    PKK/YPG'nin propaganda elemanı Nazım Daştan (Takvim.com.tr)PKK/YPG'nin propaganda elemanı Nazım Daştan (Takvim.com.tr)

    Nazım Daştan: PKK terör örgütü üyesi. "PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu ile "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak"tan 5 farklı yakalama kararı bulunuyordu. Son olarak Suriye'de YPG işgali altındaki bölgelerde terör örgütü adına faaliyetler yürütüyordu.

    UNESCOdan skandal! PKKnın propaganda sorumlusu Gülistan Tekik Öldürülen Gazeteciler listesine eklendi | Arka plandaki siyonist elUNESCOdan skandal! PKKnın propaganda sorumlusu Gülistan Tekik Öldürülen Gazeteciler listesine eklendi | Arka plandaki siyonist el



    İSRAİL'E 3 MAYMUNU OYNAYANLAR KANDİL'İ AKLAMA YARIŞINA GİRDİ

    Tam da bu noktada "gazeteci" kimlikli PKK sorumlularını aklayan IFJ ve UNESCO'nun ikiyüzlü ve riyakar tutumu tescillendi.

    UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'dan skandal mesaj (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'dan skandal mesaj (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlenen soykırım ve öldürülen gerçek gazeteciler karşısında üç maymunu oynayan uluslararası kuruluşlar, mevzubahis Türkiye olunca iftira atıp Kandil'i aklamaktan geri durmadı.