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Müslümanın bayramı mübarek üç aylar başladı!

Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan mukaddes üç aylar başladı. İslam aleminin dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda özel geceler yer alıyor. Üç ayların başlangıcı Recep ayından bir gün sonra 2 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek. Müslümanlar tarafından "On bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 23:56 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 23:59
Müslümanın bayramı mübarek üç aylar başladı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan mukaddes üç aylar 1 Ocak 2025 itibarıyla başladı.

    Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti



    ÜÇ AYLARDA ÖZEL GECELER YER ALIYOR

    Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

    Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi (AA) Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi (AA)

    2 OCAK GÜNÜ REGAİP KANDİLİ İDRAK EDİLECEK

    Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcı Recep ayından bir gün sonra 2 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.

    Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi (AA) Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi (AA)

    11 AYIN SULTANI 1 MART'TA BAŞLAYACAK

    Kur'an-ı Kerim (AA)Kur'an-ı Kerim (AA)

    Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 26 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 13 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak.

    Kabe (AA)Kabe (AA)

    Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

    BAŞKAN ERDOĞAN ASKERLERİN ÜÇ AYLARINI TEBRİK ETTİ

    Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığındaki askerlerin üç aylarını tebrik etti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Camii'nde 15 Temmuz Şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu. (AA/15 Temmuz 2018)Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Camii'nde 15 Temmuz Şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu. (AA/15 Temmuz 2018)

    Bölgedeki her gelişmenin, bu alandaki yatırımların ne kadar isabetli olduğunu tekrar hatırlattığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

    "İnşallah çok daha iyi konumlara geleceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyor, yeni miladi yılınızı ve mübarek üç aylarınızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

    Başkan Erdoğan Batman üs bölgesindeki askerlerin yeni yılını kutladı: İnşallah çok daha iyi konumlara geleceğizBaşkan Erdoğan Batman üs bölgesindeki askerlerin yeni yılını kutladı: İnşallah çok daha iyi konumlara geleceğiz

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