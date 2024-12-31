Kabe (AA)

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN ASKERLERİN ÜÇ AYLARINI TEBRİK ETTİ



Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığındaki askerlerin üç aylarını tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Camii'nde 15 Temmuz Şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu. (AA/15 Temmuz 2018)

Bölgedeki her gelişmenin, bu alandaki yatırımların ne kadar isabetli olduğunu tekrar hatırlattığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah çok daha iyi konumlara geleceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyor, yeni miladi yılınızı ve mübarek üç aylarınızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."