PKK/YPG’den Münbiç’e kalleş saldırı! SMO misliyle karşılık veriyor

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Ankara destekli Özgürlük Şafağı operasyonlarıyla iyice çıkmaza giren PKK/YPG, terörden arındırılan Münbiç'e kalleş bir saldırı düzenlendi.



Teröristlerin, teröristlerin Tişrin Barajı civarındaki Köşke köyüne düzenlediği havan topu saldırısı sonucu bir kadın ve bir çocuk yaşamını yitirdi. Baraj çevresinde PKK/YPG'nin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu seyir halindeki bir aracın şoförü öldü.