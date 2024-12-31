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PKK/YPG'den Münbiç'e kalleş saldırı! SMO misliyle karşılık veriyor

Suriye'de işgal altında tuttuğu topraklardan sökülüp atılan PKK/YPG, Münbiç'e kalleş bir saldırı düzenledi. Tişrin Barajı civarındaki Köşke köyüne havan topu düştü bir kadın ve bir çocuk yaşamını yitirdi. YPG'nin çekildiği alanlara döşediği mayın sebebiyle bir kişi can verdi.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 17:07 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 17:10
PKK/YPG’den Münbiç’e kalleş saldırı! SMO misliyle karşılık veriyor

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    Ankara destekli Özgürlük Şafağı operasyonlarıyla iyice çıkmaza giren PKK/YPG, terörden arındırılan Münbiç'e kalleş bir saldırı düzenlendi.

    Teröristlerin, teröristlerin Tişrin Barajı civarındaki Köşke köyüne düzenlediği havan topu saldırısı sonucu bir kadın ve bir çocuk yaşamını yitirdi. Baraj çevresinde PKK/YPG'nin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu seyir halindeki bir aracın şoförü öldü.

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    SMO SALDIRILARA KARŞILIK VERİYOR

    Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor.

    Öte yandan Suriye'nin geleceğinde terörün gölgesine yer yok.

    ŞAM PKK/YPG KONUSUNDA ANKARA ÇİZGİSİNDE

    Şam'daki yeni yönetim PKK/YPG konusunda Ankara'nın çizdiği istikamette ilerliyor.

    Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Suriye'de terörün başı ezilecek. PKK'nın kökünün kazınması gerekiyor" açıklamalarına müteakip Ahmet El Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

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    PYD kağıda kaleme sarılıp ABD'nin yeni başkanı Trump'a "Bizi bırakma" diye yalvardı. YPG rotayı İsrail'e kırdı.

    İsrail devlet televizyonuna konuşan YPG'li teröristler "Suriye'de Türkleri durdurun, Trump'ı ikna edin ve bizi desteleyin" taleplerini sıraladı.

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