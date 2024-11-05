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UNESCO'dan skandal! PKK'nın propaganda sorumlusu Gülistan Tekik "Öldürülen Gazeteciler" listesine eklendi | Arka plandaki siyonist el

BM ve UNESCO, MİT'in etkisizleştirdiği PKK'nın propaganda sorumlusu Gülistan Tekik'i "Öldürülen Gazeteciler" listesine ekledi. PKK'lıları aklayan UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Türkiye'ye soruşturma açılmasını talep etti. Gazze'de işlenen soykırım ve öldürülen 'gerçek gazeteciler' karşısında üç maymunu oynayan BM'nin bu tutumu tepki çekti. Kandil'i aklayıp Türkiye'yi suçlayan skandal kararın arkasından ise siyonist bir el var. Azoulay'ın Faslı bir Yahudi aileye mensup olduğu ortaya çıktı.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:00 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:20
UNESCO’dan skandal! PKK’nın propaganda sorumlusu Gülistan Tekik Öldürülen Gazeteciler listesine eklendi | Arka plandaki siyonist el

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Terörü kaynağında yok etme politikası izleyen Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye dünyayı dar ediyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı, geride bıraktığımız Ağustos ayında Talabani kontrolündeki Süleymaniye'de nokta atışı bir operasyona imza attı. PKK'nın sözde sorumlularından Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi.

DEM Partili Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik'in teröristin ağabeyi olduğu ortaya çıktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)DEM Partili Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik'in teröristin ağabeyi olduğu ortaya çıktı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

DEM PARTİLİ İSMİN KARDEŞİ, ELEBAŞLARININ GÖZDESİ

Tekik'in DEM Partili Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik'in kardeşi olduğu ortaya çıktı.

PKK'nın sözde sorumlusu Gülistan Tekik ve elebaşı Murat Karayılan aynı karede (Takvim.com.tr / Arşiv)PKK'nın sözde sorumlusu Gülistan Tekik ve elebaşı Murat Karayılan aynı karede (Takvim.com.tr / Arşiv)

Gazeteci maskesiyle Süleymaniye'de örgüt adına propaganda yapıp Kandil'e eleman kazandıran Gülistan Tekik, elebaşı Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Ferhat Abdi Şahin'le de ortak çalışmalar yürüttü.

BM ve UNESCO, PKK'nın propaganda sorumlusu Gülistan Tekik'i 'Öldürülen Gazeteciler Listesi'ne ekledi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)BM ve UNESCO, PKK'nın propaganda sorumlusu Gülistan Tekik'i 'Öldürülen Gazeteciler Listesi'ne ekledi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

BM VE UNESCO'DAN SKANDAL ADIM

PKK'ya vurulan üst düzey darbe sonrası Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) skandal bir adım geldi.

PKK SORUMLUSUNU "ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER" LİSTESİNE ALDILAR

UNESCO, PKK sorumlusu Gülistan Tekik ve beraberindeki Hero Bahaddin'i "Öldürülen Gazeteciler" listesine alıp Türkiye'yi katliamcılıkla suçladı.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'dan skandal mesaj (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'dan skandal mesaj (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



"TÜRKİYE'YE SORUŞTURMA AÇILSIN" TALEBİ

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, iki üst düzey PKK'lıya sahip çıkıp Türkiye'ye soruşturma açılmasını talep etti.

Azoulay, "Medya çalışanları Gülistan Tara ve Hero Bahadin'in öldürülmesini kınıyor ve kapsamlı bir soruşturma yapılmasını talep ediyorum. BM Güvenlik Konseyi'nin 2222/2015 sayılı Kararı uyarınca, gazeteciler ve medya çalışanları çatışma durumlarında siviller olarak korunmalıdır" dedi.

PKK'nın propaganda sorumlusunun eklendiği UNESCO listesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)PKK'nın propaganda sorumlusunun eklendiği UNESCO listesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İSRAİL'E 3 MAYMUNU OYNAYANLAR KANDİL'İ AKLAMA YARIŞINA GİRDİ

Tam da bu noktada "gazeteci" kimlikli PKK sorumlularını aklayan BM ve UNESCO'nun ikiyüzlü ve riyakar tutumu tescillendi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlenen soykırım ve öldürülen gerçek gazeteciler karşısında üç maymunu oynayan BM, mevzubahis Türkiye olunca iftira atıp Kandil'i aklamaktan geri durmadı.

Skandalın altında imzası bulunan UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın 2016-2017 yıllarında Fransa kabinesinde Kültür Bakanı olarak görev yaptığı biliniyor.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay (Takvim.com.tr / Arşiv)UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay (Takvim.com.tr / Arşiv)

ARKA PLANDAKİ SİYONİST EL

Azoulay Faslı bir Yahudi aileye mensup.

Bu detay gerçek gazetecileri katleden soykırımcı İsrail'e gösterilmeyen tepkinin sebebi de net bir şekilde anlaşılmış oldu.

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