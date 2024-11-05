UNESCO'dan skandal! PKK'nın propaganda sorumlusu Gülistan Tekik "Öldürülen Gazeteciler" listesine eklendi | Arka plandaki siyonist el

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'dan skandal mesaj (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)







"TÜRKİYE'YE SORUŞTURMA AÇILSIN" TALEBİ



UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, iki üst düzey PKK'lıya sahip çıkıp Türkiye'ye soruşturma açılmasını talep etti.



Azoulay, "Medya çalışanları Gülistan Tara ve Hero Bahadin'in öldürülmesini kınıyor ve kapsamlı bir soruşturma yapılmasını talep ediyorum. BM Güvenlik Konseyi'nin 2222/2015 sayılı Kararı uyarınca, gazeteciler ve medya çalışanları çatışma durumlarında siviller olarak korunmalıdır" dedi.

PKK'nın propaganda sorumlusunun eklendiği UNESCO listesi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



İSRAİL'E 3 MAYMUNU OYNAYANLAR KANDİL'İ AKLAMA YARIŞINA GİRDİ



Tam da bu noktada "gazeteci" kimlikli PKK sorumlularını aklayan BM ve UNESCO'nun ikiyüzlü ve riyakar tutumu tescillendi.



7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlenen soykırım ve öldürülen gerçek gazeteciler karşısında üç maymunu oynayan BM, mevzubahis Türkiye olunca iftira atıp Kandil'i aklamaktan geri durmadı.



Skandalın altında imzası bulunan UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın 2016-2017 yıllarında Fransa kabinesinde Kültür Bakanı olarak görev yaptığı biliniyor.