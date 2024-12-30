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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde hain avı! 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor...Mehmetçik terörü kaynağında yok etmeyi sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 10, Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 11:24 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 11:35
Suriye ve Irak’ın kuzeyinde hain avı! 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 10, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Suriye'nin kuzeyinde hain avı!



    Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

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    Bilindiği üzere terör örgütü PKK/YPG şu sıralar Suriye'de derin bir çıkmaza girdi.

    TEL RIFAT VE MÜNBİÇ TAMAM ŞİMDİ SIRADA AYN-EL ARAB VAR

    Şam'ın düşmesi ve peşi sıra gelen Özgürlük Şafağı operasyonları kapsamında Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor terörden arındırıldı. Şimdi gözler PKK/YPG'nin en büyük kuluçka merkezlerinden biri olan Ayn-el Arab'a (Kobani) çevrildi.

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    PKK elebaşı Murat Karayılan, "PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur. Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur" dedi.

    "Suriye'de yokuz" diyen Karayılan'ı "PKK'nın Suriye'deki varlığını bitirmek istiyorlar" diyen bir diğer elebaşı Helin Ümit yalanladı. Ümit, "YPG, QSD ve YPJ niye silah bıraksın?" diyerek Hakan Fidan'ı hedef aldı.

    TSK ve SMO'nun Ayn-el Arab'ı (Kobani) işgalden kurtarmaya hazırlandığı şu günlerde Helin Ümit, "Rojova devrimini boğacaklar" sözleriyle "çaresizlik" itirafında bulundu.

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