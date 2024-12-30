Suriye ve Irak’ın kuzeyinde hain avı! 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bilindiği üzere terör örgütü PKK /YPG şu sıralar Suriye 'de derin bir çıkmaza girdi. TEL RIFAT VE MÜNBİÇ TAMAM ŞİMDİ SIRADA AYN-EL ARAB VAR Şam'ın düşmesi ve peşi sıra gelen Özgürlük Şafağı operasyonları kapsamında Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor terörden arındırıldı. Şimdi gözler PKK/YPG'nin en büyük kuluçka merkezlerinden biri olan Ayn-el Arab'a (Kobani) çevrildi.



YPG, PYD ABD'YE YALVARIYOR! KANDİL BİRBİRİNE DÜŞTÜ



YPG ve PYD başta ABD olmak üzere Batı ülkelerine yalvarırken Kandil'in dağ kadrosu da birbirine düşmüş vaziyette.



PKK elebaşı Murat Karayılan, "PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur. Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur" dedi.



"Suriye'de yokuz" diyen Karayılan'ı "PKK'nın Suriye'deki varlığını bitirmek istiyorlar" diyen bir diğer elebaşı Helin Ümit yalanladı. Ümit, "YPG, QSD ve YPJ niye silah bıraksın?" diyerek Hakan Fidan'ı hedef aldı.



TSK ve SMO'nun Ayn-el Arab'ı (Kobani) işgalden kurtarmaya hazırlandığı şu günlerde Helin Ümit, "Rojova devrimini boğacaklar" sözleriyle "çaresizlik" itirafında bulundu.