İmralı-DEM görüşmesinin perde arkası! "Hazırım" diyen Öcalan niye "PKK silah bıraksın" çağrısı yapmadı? Meclis'le pazarlık niyeti

Teröristbaşı Abdullah Öcalan (Takvim.com.tr / Arşiv) ÖCALAN PKK YERİNE TBMM'YE ÇAĞRIDA BULUNDU Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, " Öcalan, PKK yerine TBMM'ye çağrıda bulundu" dedi. Şener bugünkü köşe yazısında konuya ilişkin şu detaylara yer verdi: Görüldüğü gibi Öcalan 'ın kurduğu PKK terör örgütüne "Silah bırakın" çağrısı ya da "örgütü tasfiye ettiğine" dair bir açıklaması yok. Evet silah bırakma çağrısı yok ama PKK elebaşı her zaman olduğu gibi yine pazarlık yapmak için hazır. Çünkü her pazarlık sürecinden kendisi ve kurduğu terör örgütü kazançlı çıktı. Bunun yanında İmralı'ya giden PKK/DEM'li heyetin kısa açıklaması saatler süren görüşmenin içeriğini anlamak için yeterli değil. PKK elebaşının, TBMM'deki siyasi partilere yönelik açıklaması kuşkusuz anayasa değişikliklerini içeren adımların atılmasını içeriyor. Henüz detaylarını bilmediğimiz o adımların atılması halinde çağrı yapmaya hazır olduğunu bildiriyor. O adımların yıllardır dinlediğimiz bölücü talepler dışında bir şey olması mümkün değil.

14 Aralık 2015 ile 2 Mart 2016 arasında yürütülen Hendek Operasyonlarından bir kare (AA/Arşiv)



Hendek operasyonlarını anımsatan Şener, "Bugün yeni bir pazarlık peşinde olan PKK elebaşı 2013,2014, 2014 yılları arasında terör örgütü yönetimine çağrıda bulunmasına rağmen teröristler silah bırakmak bir yana ABD ile geliştirdikleri ortaklıkla daha çok silahlandılar" dedi.



Şener şöyle konuştu:



DAĞDAKİ TERÖRİST ÖCALAN'I DİNLEMEDİ

Öcalan, 2013 yılı Nevruz Bayramı'nda gönderdiği ilk mektubunda PKK terör örgütüne "Bugün milyonların şahitliğinde yeni bir dönem başlatacağım. Silah değil siyaset. Silahlı güçlerimiz sınır dışına çekilsin. Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun" diyerek sınır dışına çekilme talimatı vermişti. 2014 yılında ikinci mektubunda yasal çerçeve öneren Öcalan, 2015'te ise PKK terör örgütüne şu sözlerle silah bırakma çağrısı yapmıştı: "...Mutabakat oluşmasıyla birlikte PKK'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yaklaşık kırk yıldır yürüttüğü silahlı olan mücadeleyi sonlandırmak ve yeni dönemin ruhuna uygun siyasal ve toplumsal strateji ve taktiklerini belirlemek için bir kongre yapmalarını gerekli ve tarihi görmekteyim."

ÇAĞRI YAPSA DA BOŞ

Bu sözlerine rağmen PKK emrinde olduğu ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin talimatlarıyla silah bırakmadı. Suriye'de ele geçirdiği alandan Türkiye'ye tehdit olmaya devam etti. Bugün ABD'nin, İran'ın, Rusya'nın oyuncağı olan PKK'nın amaçlarında bir değişiklik yok, dolayısıyla Öcalan çağrı yapsa da karşılığı yok.

Türkiye 2016'dan itibaren Fırat Kalkanı ile başlayan güvenli bölge operasyonlarıyla terörle mücadele ederek kendi güvenliğini sağladı ve inisiyatif sahibi oldu. Yurtiçinde PKK varlığı sonlandırıldı, Irak ve Suriye'de köşeye sıkıştırıldıysa bu inisiyatif sayesinde gerçekleşti.

PKK elebaşı Öcalan 10 yıl önce yaptıklarının çok gerisinde kalan bugünkü açıklamasında yer alan "dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan" terör sorununa karşı inisiyatifi ne terör örgütüne, ne elebaşı Öcalan'a ne de onları kullanan terör destekçisi ABD ve İsrail, İran, Rusya gibi ülkelere kaptırmamalı.