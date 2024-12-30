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İmralı-DEM görüşmesinin perde arkası! "Hazırım" diyen Öcalan niye "PKK silah bıraksın" çağrısı yapmadı? Meclis'le pazarlık niyeti

İmralı-DEM görüşmesinin detayları netleşmeye başladı. Sahil Güvenlik teknesiyle adaya giden DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la 3 saat görüştü. Salonda iki devlet görevlisi hazır bulunup not tuttu. Görüşme sonrası Öcalan "Çağrıyı yapmaya hazırım" mesajı verdi ancak İmralı'dan beklenen çağrı gelmedi. Pervin Buldan da "PKK'ya silah bırakma çağrısı olmadı" beyanı kafalarda soru işareti bıraktı. Buldan'ın Öcalan’ın "şimdilik" şart sunmadığını belirtmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Bu durum "Kandil'e "silah bırak" diyemeyenler Meclis'le pazarlığa girişiyor" yorumlarına yol açtı.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 10:13 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 10:42
İmralı-DEM görüşmesinin perde arkası! Hazırım diyen Öcalan niye PKK silah bıraksın çağrısı yapmadı? Meclis’le pazarlık niyeti

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    MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" ve "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas bir an evvel yapılmalı"
    çağrıları sonrası İmralı'nın kapıları bir kez daha açıldı.

    Ömer Öcalan'ın "yeğen" statüsünde yaptığı ziyarete müteakip DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüştü.

    BEKLENEN ÇAĞRI GELMEDİ

    Öcalan görüşmede "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" dedi ve "Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" mesajı verdi. Ancak beklenen "PKK silah bıraksın" çağrısı gelmedi.
    Teröristbaşı Abdullah Öcalan (Takvim.com.tr)Teröristbaşı Abdullah Öcalan (Takvim.com.tr)


    İMRALI - DEM GÖRÜŞMESİNİN ARKA PLANI

    İmralı - DEM hattında yapılan görüşmenin detayları da belli olmaya başladı.


    3 SAATLİK GÖRÜŞMEDE 2 DEVLET GÖREVLİSİ NOT TUTTU

    DEM heyetinin Sahil Güvenlik teknesiyle İmralı'ya gittiği, görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü ve salonda iki devlet görevlisinin hazır bulunup not tuttuğu ifade edildi.

    Heyette bulunan Pervin Buldan, yakın bir zaman diliminde bir kez daha İmralı'ya gideceklerini bildirdi. Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk ile birlikte yılbaşı sonrası TBMM'deki partilerle tek tek görüşeceklerini dile getirdi.

    DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyye Önder, İmralı'da Öcalan'la görüştü (Takvim.com.tr)DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyye Önder, İmralı'da Öcalan'la görüştü (Takvim.com.tr)

    "BİR SÜREÇ BAŞLADI"

    Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Pervin Buldan "Bir süreç başladı" deyip "Görüşmeler var en azından. Bu görüşmelerin olması bile bence bir sürecin başlangıcı. Dolayısıyla herkes katkı sunarsa süreç daha hızlı ilerler" şeklinde konuştu.


    "PKK SİLAH BIRAKSIN" 'DEM'EYENLER PAZARLIK NİYETİNDE

    "Öcalan DEM Parti ve örgütüne bir mesaj vermedi" diyen Buldan'ın "PKK'ya silah bırakma çağrısı olmadı" sözleri kafalarda soru işareti bıraktı.

    Bu durum "Kandil'e "silah bırak" diyemeyenler Meclis'le pazarlığa girişiyor" yorumlarına yol açtı. Buldan'ın Öcalan'ın "şimdilik" şart sunmadığını belirtmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

    Teröristbaşı Abdullah Öcalan (Takvim.com.tr / Arşiv)Teröristbaşı Abdullah Öcalan (Takvim.com.tr / Arşiv)


    ÖCALAN PKK YERİNE TBMM'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

    Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, "Öcalan, PKK yerine TBMM'ye çağrıda bulundu" dedi.

    Şener bugünkü köşe yazısında konuya ilişkin şu detaylara yer verdi:

    Görüldüğü gibi Öcalan'ın kurduğu PKK terör örgütüne "Silah bırakın" çağrısı ya da "örgütü tasfiye ettiğine" dair bir açıklaması yok. Evet silah bırakma çağrısı yok ama PKK elebaşı her zaman olduğu gibi yine pazarlık yapmak için hazır. Çünkü her pazarlık sürecinden kendisi ve kurduğu terör örgütü kazançlı çıktı.

    Bunun yanında İmralı'ya giden PKK/DEM'li heyetin kısa açıklaması saatler süren görüşmenin içeriğini anlamak için yeterli değil. PKK elebaşının, TBMM'deki siyasi partilere yönelik açıklaması kuşkusuz anayasa değişikliklerini içeren adımların atılmasını içeriyor. Henüz detaylarını bilmediğimiz o adımların atılması halinde çağrı yapmaya hazır olduğunu bildiriyor. O adımların yıllardır dinlediğimiz bölücü talepler dışında bir şey olması mümkün değil.

    14 Aralık 2015 ile 2 Mart 2016 arasında yürütülen Hendek Operasyonlarından bir kare (AA/Arşiv)14 Aralık 2015 ile 2 Mart 2016 arasında yürütülen Hendek Operasyonlarından bir kare (AA/Arşiv)

    Hendek operasyonlarını anımsatan Şener, "Bugün yeni bir pazarlık peşinde olan PKK elebaşı 2013,2014, 2014 yılları arasında terör örgütü yönetimine çağrıda bulunmasına rağmen teröristler silah bırakmak bir yana ABD ile geliştirdikleri ortaklıkla daha çok silahlandılar" dedi.

    Şener şöyle konuştu:

    DAĞDAKİ TERÖRİST ÖCALAN'I DİNLEMEDİ

    Öcalan, 2013 yılı Nevruz Bayramı'nda gönderdiği ilk mektubunda PKK terör örgütüne "Bugün milyonların şahitliğinde yeni bir dönem başlatacağım. Silah değil siyaset. Silahlı güçlerimiz sınır dışına çekilsin. Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun" diyerek sınır dışına çekilme talimatı vermişti. 2014 yılında ikinci mektubunda yasal çerçeve öneren Öcalan, 2015'te ise PKK terör örgütüne şu sözlerle silah bırakma çağrısı yapmıştı: "...Mutabakat oluşmasıyla birlikte PKK'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yaklaşık kırk yıldır yürüttüğü silahlı olan mücadeleyi sonlandırmak ve yeni dönemin ruhuna uygun siyasal ve toplumsal strateji ve taktiklerini belirlemek için bir kongre yapmalarını gerekli ve tarihi görmekteyim."

    ÇAĞRI YAPSA DA BOŞ

    Bu sözlerine rağmen PKK emrinde olduğu ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin talimatlarıyla silah bırakmadı. Suriye'de ele geçirdiği alandan Türkiye'ye tehdit olmaya devam etti. Bugün ABD'nin, İran'ın, Rusya'nın oyuncağı olan PKK'nın amaçlarında bir değişiklik yok, dolayısıyla Öcalan çağrı yapsa da karşılığı yok.

    Türkiye 2016'dan itibaren Fırat Kalkanı ile başlayan güvenli bölge operasyonlarıyla terörle mücadele ederek kendi güvenliğini sağladı ve inisiyatif sahibi oldu. Yurtiçinde PKK varlığı sonlandırıldı, Irak ve Suriye'de köşeye sıkıştırıldıysa bu inisiyatif sayesinde gerçekleşti.

    PKK elebaşı Öcalan 10 yıl önce yaptıklarının çok gerisinde kalan bugünkü açıklamasında yer alan "dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan" terör sorununa karşı inisiyatifi ne terör örgütüne, ne elebaşı Öcalan'a ne de onları kullanan terör destekçisi ABD ve İsrail, İran, Rusya gibi ülkelere kaptırmamalı.

    Kandilin APO maskesi düştü! PKK elebaşı Mustafa Karasudan silah bırakmayız mesajı: CHP ve DEM kayyumlara karşı birlikte hareket etsinKandilin APO maskesi düştü! PKK elebaşı Mustafa Karasudan silah bırakmayız mesajı: CHP ve DEM kayyumlara karşı birlikte hareket etsin




    KANDİL'İN APO MASKESİ DÜŞTÜ

    Kandil'in süreci sabote eden çıkışlarını da hatırlayalım:

    PKK/KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, "Çözüm niyeti yok siyasi bir operasyon var" sözleriyle süreci baltalamaya niyetlendi.

    PKK/KCK'lı Sozdar Avesta "Öcalan'ın özgürlük koşulları sağlanmazsa TUSAŞ'ın devamı gelir" tehdidinde bulunmuş, "Öcalan'ın fiziki özgürlüğü mücadeleyle olur" mesajı verip silah bırakmayacaklarını ilan etmişti.
    PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan "silah bırakmayız" mesajı!



    MUSTAFA KARASU: 50 YILDIR MÜCADELE VERİYORUZ SİLAH BIRAKMAYIZ

    PKK elebaşı Mustafa Karasu da silah bırakmayacaklarını söylemişti.

    50 yıldır mücadele verdiklerini ve teslim olmayacaklarını ifade eden Karasu şu ifadeleri kullanmıştı:

    Evet ilk gün tokalaştı. Dedi işte dışarıda barış, içeride barış. Hadi o bir sözdü. Belki bu söz insanlara bir şeyler düşündürtebilir. Sonra Devlet Bahçeli Önderliği meclise çağırmış. Ne demiş? Gel örgütünü dağıt. Ne demek örgütünü dağıt? Bir halkın siyasi iradesi, düşünce gücü. 50 yıldır mücadele veriyor bunun için. 10 binlerce şehidi var. Diyor gel dağıt. Teslim ol bir nevi. O anlama geliyor.

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