HÜRKUŞ’un ilk uçuşu gerçekleştirildi: Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici unutulmadı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), tarafından millî imkanlarla geliştirilen ve Hava Kuvvetleri'nin envanterine girecek ilk HÜRKUŞ Yeni Nesil Eğitim Uçağı uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
20 DAKİKALIK UÇUŞTA 6 BİN 500 FEET İRTİFAYA VE 140 KNOT HIZA ULAŞILDI
Türk Hava Kuvvetleri'nin pilot eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve savunma sanayinin kabiliyetlerini daha da ileriye taşımak amacıyla tasarlanan yeni HÜRKUŞ'a yönelik çalışmalar 3 Mayıs 2021 tarihinde başlamıştı. Proje kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ederek yer test faaliyetleri gerçekleştirildi. Tüm testlerin başarıyla tamamlanmasının akabinde, HÜRKUŞ Akıncı üssünden kalkarak gökyüzü ile buluştu. 20 dakikalık uçuşta 6 bin 500 feet irtifaya ve 140 knot hıza ulaşıldı.