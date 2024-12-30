HÜRKUŞ’un ilk uçuşu gerçekleştirildi: Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici unutulmadı

HÜRKUŞ’un ilk uçuşu gerçekleştirildi (Ekran görüntüsü)





Slogana dönüşen bu sözler eşliğinde gökyüzü ile buluşmasını gerçekleştiren uçakta da terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin kızı tarafından yapılan resme yer verildi. "İyi ki varsın TUSAŞ" yazılı resimde HÜRKUŞ'un çizimi yer aldı.

SINIFININ EN PERFORMANSLI UÇAĞI



Kısa zaman içinde Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek Yeni HÜRKUŞ uçağında yapısal ağırlık azaltılmış, son teknoloji kullanılarak kendi sınıfının en akrobatik ve en yüksek performanslı uçaklarından biri haline getirildi. Ayrıca aerodinamik iyileştirmeler sayesinde pilot adaylarının uçuşları için Türk Hava Kuvvetleri'ne bir çözüm sunmaktadır.



Savunma sanayinin yerlilik oranını artırma hedefi doğrultusunda; Kanopi, Soğutma Sistemi, Hidrolik Pompa, Telsiz ve IFF gibi birçok ekipman yerli ve millî hale getirildi. Bu başarı aynı zamanda yerli alt yüklenicilerin projeye dahil edilmesi ve savunma ekosisteminin güçlendirilmesine imkan sağladı.

15 ADET HÜRKUŞ 2025 YILINDA TESLİM EDİLECEK



Uçuş testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan 55 uçaklık sözleşmesinin ilk 15 uçağı 2025 yılı itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Kalan 40 uçağın teslimatı ise 2027 yılına kadar tamamlanacak.



Projenin Türk Hava Kuvvetleri'ne stratejik bir katkı sunması bekleniyor.