Kahramanmaraş’a 400 yataklı Acil Durum Hastanesi için tarih verildi: Hasta kabulüne başlıyor

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Vehbi Şirikçi, hastanenin bölge halkı için hayati bir öneme sahip olacağını belirterek, "400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastane'miz ile ilimizdeki sağlık alt yapısını güçlendirmek, sunulan sağlık hizmetlerinin standartlarımızı yükseltmek adına bakanlığımızca yapılan 5 hastanemizden biridir. Hastanemiz Onikişubat ve Dulkadiroğlu sınırlarında olması kolay ulaşabileceği konumdadır" dedi.

Kahramanmaraş'ta 400 yataklı hastane (İHA)

16 AYRI BLOKTAN OLUŞUYOR



Hastanenin birçok alanda hizmet sunacağını ifade eden Şirikçi, "97 dönüm arsa üzerine 55 bin metrekare kapalı alana sahip yapımız, ağır çelik yapı formunda ve 16 ayrı bloktan oluşuyor. Zemin artı bir kat şeklinde depremsellik göz önüne alınarak yapılmıştır. Binada toplamda 80 yoğun bakım odası, 70 poliklinik odası, 12 ameliyathane ve 8 doğum masasını barındırmaktadır. Binada yanık ünitesi ve kardiovaskü ünitesi gibi birimlerin yanı sıra anjiyo, fizik tedavi ve onkoloji merkezi gibi birimi de barındırmaktadır. Bu hastanemizde Ocak ayında hasta kabulüne başlamayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.