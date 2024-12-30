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Kahramanmaraş'a 400 yataklı Acil Durum Hastanesi için tarih verildi: Hasta kabulüne başlıyor

Kahramanmaraş'ta 400 yatak kapasitesine sahip olan Acil Durum Hastanesi, Ocak ayının başında hasta kabulüne başlayacak. Şehrin merkezinde yer alan ve çelik konstrüksiyon teknolojisiyle inşa edilen modern tesis, yalnızca acil durumlar için değil, devlet hastanesi niteliğinde geniş çerçeveli sağlık hizmetleri sunmayı da hedefliyor.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 10:12 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 10:31
Kahramanmaraş’a 400 yataklı Acil Durum Hastanesi için tarih verildi: Hasta kabulüne başlıyor

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    Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yapımına başlanan hastanede hazırlıkları büyük bir titizlikle devam ediyor. Modern cihazlarla donatılan hastanede, acil servis birimlerinin yanı sıra çeşitli branşlarda poliklinik hizmetleri de verilecek.

    Kahramanmaraş'ta 400 yataklı hastane (İHA)Kahramanmaraş'ta 400 yataklı hastane (İHA)

    400 YATAKLI HASTANE HASTA KABULÜNE BAŞLIYOR

    Yoğun bakım ünitelerinin kapasitesi artırılmış, ameliyathaneler en son teknolojilere göre donatılmış durumda. Ayrıca, hastanenin şehrin merkezinde bulunması sayesinde hastaların ulaşım konusunda zorluk yaşamaması hedefleniyor. 400 yataklı Acil Durum Hastanesi Ocak ayında hasta kabulüne bağlayacak.

    Kahramanmaraş'ta 400 yataklı hastane (İHA)Kahramanmaraş'ta 400 yataklı hastane (İHA)

    Hastane Kahramanmaraş'ın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıp şehrin hasta yükünü hafifletecek.

    Kahramanmaraş'ta 400 yataklı hastane (İHA)Kahramanmaraş'ta 400 yataklı hastane (İHA)

    İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Vehbi Şirikçi, hastanenin bölge halkı için hayati bir öneme sahip olacağını belirterek, "400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastane'miz ile ilimizdeki sağlık alt yapısını güçlendirmek, sunulan sağlık hizmetlerinin standartlarımızı yükseltmek adına bakanlığımızca yapılan 5 hastanemizden biridir. Hastanemiz Onikişubat ve Dulkadiroğlu sınırlarında olması kolay ulaşabileceği konumdadır" dedi.

    Kahramanmaraş'ta 400 yataklı hastane (İHA)Kahramanmaraş'ta 400 yataklı hastane (İHA)

    16 AYRI BLOKTAN OLUŞUYOR

    Hastanenin birçok alanda hizmet sunacağını ifade eden Şirikçi, "97 dönüm arsa üzerine 55 bin metrekare kapalı alana sahip yapımız, ağır çelik yapı formunda ve 16 ayrı bloktan oluşuyor. Zemin artı bir kat şeklinde depremsellik göz önüne alınarak yapılmıştır. Binada toplamda 80 yoğun bakım odası, 70 poliklinik odası, 12 ameliyathane ve 8 doğum masasını barındırmaktadır. Binada yanık ünitesi ve kardiovaskü ünitesi gibi birimlerin yanı sıra anjiyo, fizik tedavi ve onkoloji merkezi gibi birimi de barındırmaktadır. Bu hastanemizde Ocak ayında hasta kabulüne başlamayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

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