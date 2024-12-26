MSB’den Münbiç ve Tişrin açıklaması: Kontrol SMO’da | Korsan yeminli teğmenler | Bir haftada 62 PKK’lı terörist EX

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 50'nci ve yılın son basın bilgilendirme toplantısında Bakanlığın, geniş bir stratejik vizyon çerçevesinde, devletin bekası ve milletin güvenliği için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Suriye'de karanlık bir dönemin ardından yeni bir sayfanın açıldığını belirten Aktürk, "Barış, huzur ve istikrara yönelik adımları destekliyor, güney komşumuzun toprak bütünlüğü ve üniter yapısının korunması gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.

Tuğamiral Aktürk, Suriye'deki yeni döneme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'deki yeni yönetimin tek ordu çağrısını ve çalışmalarını desteklediğimizi, Suriye yönetimiyle terörle mücadele konusunda ortak çalışma arzusunda olduğumuzu, Suriye'nin ve bölgemizin geleceğinde DEAŞ, PKK/YPG ve uzantıları dahil hiçbir terör oluşumuna yer olmadığını ve bunlara izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.

Önümüzdeki süreçte, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye'nin yeni yönetimiyle savunma alanında yapacağı işbirliğini, yalnızca iki ülkenin çıkarları değil, aynı zamanda bölgemizin barış ve istikrarı için de önemli bir fırsat olarak görüyor, Türkiye'nin güçlü savunma sanayi altyapısı, savunma teknolojileri alanındaki deneyimleri ve terörle mücadele tecrübesi ile birçok ülkenin örnek aldığı ordusunun, Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

SON BİR HAFTADA 62 TERÖRİST EX

Türkiye'ye yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak, bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen önleyici ve yok edici operasyonların kararlılıkla devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, şunları kaydetti:

"Son bir hafta içerisinde 17'si Irak, 55'i Suriye harekat alanlarında olmak üzere birliklerimize yönelik 72 taciz ve saldırı girişiminde bulunulmuştur. Bölgedeki sivillere de zarar veren bu taciz ve saldırılara anında ve misliyle verilen karşılık ve devam eden operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 21'e ulaşmıştır."

Aktürk, ayrıca geçen hafta içerisinde 2 PKK'lı teröristin hudut karakollarına teslim olduğunu, Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktardı.