Mahkemeden CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutukluluk halinin devamına karar verildi

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İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP/DEM'li Ahmet Özer'in aylık tutukluluk incelemesinde, mevcut halinin devamına karar verildi. SEGBİS İLE BAĞLANDI



İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince gerçekleştirilen aylık tutukluluk incelemesine şüpheli Özer, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Özer, savunmasında, Diyarbakır yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda ele geçirilen delillerde adının geçmesiyle ilgili olarak, hayatı boyunca demokratik özerklikle ilgili çalışması olmadığını, bu yönde düşünmediğini iddia etti.