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Mahkemeden CHP/DEM'li Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP/DEM'li Ahmet Özer'in aylık tutukluluk incelemesinde, mevcut halinin devamına karar verildi. Hakimlik, Özer'in tutuklandığı tarihten bu zamana kadar toplanan deliller ve yapılan soruşturma işlemlerinde tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte, lehine yeni bir gelişme olmadığı gerekçesiyle mevcut halinin devamını kararlaştırdı. Özer'in 700'e yakın terörist ve PKK elebaşlarından Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edilmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 19:22 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 19:22
Mahkemeden CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutukluluk halinin devamına karar verildi

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    İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP/DEM'li Ahmet Özer'in aylık tutukluluk incelemesinde, mevcut halinin devamına karar verildi.

    SEGBİS İLE BAĞLANDI

    İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince gerçekleştirilen aylık tutukluluk incelemesine şüpheli Özer, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

    Özer, savunmasında, Diyarbakır yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda ele geçirilen delillerde adının geçmesiyle ilgili olarak, hayatı boyunca demokratik özerklikle ilgili çalışması olmadığını, bu yönde düşünmediğini iddia etti.

    Ahmet Özer (Takvim.com.tr)Ahmet Özer (Takvim.com.tr)

    Telefon konuşmalarına ilişkin tapelerin sıradan taziye görüşmesi olduğunu savunan Özer, "İddia edilen tek bir cümleye bağlamından kopuk bir anlam yüklenerek bana terör örgütü üyeliği isnat edilmesi kabul edilemez. Sadece annelik sıfatına atıf yapan, nezaketen jenerik cümlelerle sarf edilmiş sözlerdir." dedi.

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    LEHİNE YENİ BİR GELİŞME YOK

    Hakimlik kararında, Özer'in tutuklandığı tarihten bu zamana kadar toplanan deliller ve yapılan soruşturma işlemlerinde tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte, lehine yeni bir gelişme olmadığını belirtti.

    Özer'in üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut deliller bulunduğunu, henüz tüm delillerin toplanmadığını ve tutuklamayı gerektiren nedenlerin ortadan kalkmadığını belirten hakimlik, Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    TERÖRİSTLERLE GÖRÜŞMELERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

    Özer'in 700'e yakın terörist ve PKK elebaşlarından Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edilmişti.

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