Yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve suç unsurları ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK /KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, İstanbul ve 5 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

CHP/DEM'Lİ AHMET ÖZER'LE İRTİBATLARI VAR

Şüphelilerin, daha önce terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanan CHP/DEM'li Esenyurt belediye başkanı Ahmet Özer ile sürekli ve yoğun irtibat halinde oldukları tespit edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütü ile bağlantıları detaylı şekilde açıklandı.

Yargıtay tarafından terör örgütü PKK'nın yapılanması olarak kabul edilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) delegesi olduğu anlaşılan 6 şüphelinin örgütsel dokümanlarla bağlantıları ele geçirildi. Bu kişilerin, örgütle süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatlı oldukları belirlendi.

PKK'ya operasyon düzenlendi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜ MÜDÜR ARKADAŞLAR?" SORUSU AÇIĞA ÇIKARDI

Şüphelilerden birinin, 4 Temmuz 2022 tarihinde Mersin Akdeniz Belediyesi'nin konferans salonunda yapılan bir toplantıda, PKK, YPG ve PYD'nin terör örgütü olarak kabul edilip edilmediğiyle ilgili oylama sırasında el kaldırmayan kişiler arasında olduğu tespit edildi. Bu toplantıda Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın, "PKK terör örgütü müdür arkadaşlar? Ben elimi kaldırıyorum, siz de kaldırın. Kameralar görsün," şeklindeki sözlerine rağmen el kaldırmayan şahısların örgüt propagandası yaptığı anlaşıldı.

5 şüphelinin PKK/KCK terör örgütü lehine süreklilik arz edecek şekilde propaganda yaptıkları tespit edildi. Bu kişiler, örgütün ideolojisini yaymak ve sempati toplamak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulundu.