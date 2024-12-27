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RTÜK'ten 6 yayıncıya ceza! Listede Sözcü TV, Halk TV ve TELE 1 de var

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kuralları ihlal eden 6 yayıncı hakkında yaptırım kararı verdi. CHP yandaşı Sözcü TV, Halk TV ve TELE 1'e de ceza verildi. Türkiye'yi Suriye'de işgalci olarak ifade eden yayın konuğu için Flash Haber hakkında da yaptırım kararı alındı.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 18:59 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 19:04
RTÜK’ten 6 yayıncıya ceza! Listede Sözcü TV, Halk TV ve TELE 1 de var

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    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kuralları ihlal eden bazı yayıncılara yaptırım uyguladı.

    RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, yılın son toplantısında, 6 yayıncı hakkında yaptırım kararı verdi.

    Sözcü TV Arena programı (Ekran görüntüsü)Sözcü TV Arena programı (Ekran görüntüsü)

    SÖZCÜ TV'YE HAKARET CEZASI

    Kurul'da, "Arena" programının konuğu Milletvekili Turhan Çömez'in Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki sözleri ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a yönelik itham ve hakaretler nedeniyle Sözcü Tv'ye yaptırım uygulandı.

    AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e ilişkin açıklamalar nedeniyle de Sözcü Tv hakkında yaptırım kararı verildi. Gökçek hakkındaki beyanlar nedeniyle Halk TV'ye de ceza verildi.

    TÜRKİYE'Yİ İŞGALCİ GİBİ GÖSTEREN FLASH HABER'E YAPTIRIM

    Türkiye'yi Suriye'de işgalci olarak ifade eden yayın konuğu için Flash Haber hakkında da yaptırım kararı verildi.

    Tele 1'deki "Söz Bizde" adlı programa, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kişilik haklarını zedeleyecek sözler sarf edilmesi nedeniyle yaptırım uygulandı.

    RTÜK toplantısında ayrıca, Merdan Yanardağ'ın "hükümetin İsrail ile anlaşma" yaptığı iddiaları nedeniyle Tele 1 hakkında yaptırım kararı alındı.

    Merdan Yanardağ (Ekran görüntüsü)Merdan Yanardağ (Ekran görüntüsü)

    NOW'daki "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" isimli yapım da incelendi. Filmde çocukların çıplak kadın fotoğraflarına bakması ve gördükleri hakkında konuşması gibi cinsellik içeren öğeler nedeniyle yayıncı kanal hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

    KIZIL GONCALAR DİZİSİNE İKİNCİ KEZ İDARİ PARA CEZASI

    Üst Kurul, "Kızıl Goncalar" dizisindeki şiddet sahneleri nedeniyle 6112 sayılı Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle NOW'a ikinci bir idari para cezası uygulandı.

    Mehmet Ali Ağca'yı konuk eden "Kırmızı Masa" programındaki yayıncılık ilkeleri ihlalleri nedeniyle Akit TV hakkında da idari para cezası kararı alındı.

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