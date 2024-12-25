PYD Suriye'de silah bırakmak için şart koşup pazarlık istedi! HTŞ ve SMO'yu çatıştırma sinsiliği: "Türkiye çekilirse Colani ile anlaşırız"

Suriye 'nin geleceğinde PKK/YPD/ YPG ve türevlerine yer yok. Türkiye hiçbir surette güney sınırılarında terörün varlık göstermesine müsamaha göstermeyecek. Şam'daki geçiş hükümeti de PKK konusunda Ankara'nın çizgisinde hareket ediyor. Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Suriye'de terörün başı ezilecek. PKK'nın kökünün kazınması gerekiyor" açıklamalarına müteakip Ahmet El Şara , "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi. Trump'ın "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle. Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü bir adam" sözleriyle ABD'den umduğunu bulamayan PYD ve YPG ise iyice çıkmaza girdi.

PKK/PYD elebaşı Salih Müslim (Takvim.com.tr)





MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam çıkarması hiç şüphesiz en çok PKK'nın Suriye kolunu endişelendirdi.



TÜRKİYE'NİN ŞAM ÇIKARMASI PYD'Yİ ENDİŞELENDİRDİ



PYD elebaşı Salih Müslim, "Türkiye bizim kazanımlarımızı engelliyor" diye veryansın edip "Türkiye'nin Şam ile yaptığı görüşmelerde ne konuşulduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ancak görünen o ki, Türkiye, 'Aman Kürtlerle oturmayın, Özerk Yönetim'le herhangi bir ilişki kurmayın' mesajını veriyor. Tüm politikalarının merkezinde Kürtlerin kazanımlarını engellemek yer alıyor" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE SURİYE'Yİ KONTROL ETMEK İSTİYOR"

Akla ziyan sözlerle YPG'nin terör örgütü olmadığını iddia eden Müslim, "Türkiye, bugün tüm gücüyle Suriye'yi kendi kontrolü altına almak istiyor" ifadelerini kullanıp Ankara'yı "mandacılıkla" suçladı.