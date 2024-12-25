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PYD Suriye'de silah bırakmak için şart koşup pazarlık istedi! HTŞ ve SMO'yu çatıştırma sinsiliği: "Türkiye çekilirse Colani ile anlaşırız"

Türkiye'nin Suriye üzerinde artan kilit rolü ve Şam'a yapılan üst düzey ziyaretler PKK ve türevlerini titretti. PYD elebaşı Salih Müslim, "Türkiye tüm gücüyle Suriye’yi kendi kontrolü altına almak istiyor" diyerek veryansın etti. YPG'yi meşrulaştırma amacıyla hareket eden Müslim, Şam'daki yeni yönetime de "Türkiye elini Suriye'den çekerse Colani ile anlaşırız" şartını koşup pazarlığa girişti. "Colani Türkiye güdümündeki grupları dağıtmak istiyor" diyen Salih Müslim'in SMO ve HTŞ'yi birbirine kırdırma sinsiliği ise dikkat çekti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 14:30 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 14:48
PYD Suriye’de silah bırakmak için şart koşup pazarlık istedi! HTŞ ve SMO’yu çatıştırma sinsiliği: Türkiye çekilirse Colani ile anlaşırız

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    Suriye'nin geleceğinde PKK/YPD/YPG ve türevlerine yer yok. Türkiye hiçbir surette güney sınırılarında terörün varlık göstermesine müsamaha göstermeyecek.

    Şam'daki geçiş hükümeti de PKK konusunda Ankara'nın çizgisinde hareket ediyor. Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Suriye'de terörün başı ezilecek. PKK'nın kökünün kazınması gerekiyor" açıklamalarına müteakip Ahmet El Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

    Trump'ın "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle. Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü bir adam" sözleriyle ABD'den umduğunu bulamayan PYD ve YPG ise iyice çıkmaza girdi.

    PKK/PYD elebaşı Salih Müslim (Takvim.com.tr)PKK/PYD elebaşı Salih Müslim (Takvim.com.tr)


    MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam çıkarması hiç şüphesiz en çok PKK'nın Suriye kolunu endişelendirdi.

    TÜRKİYE'NİN ŞAM ÇIKARMASI PYD'Yİ ENDİŞELENDİRDİ

    PYD elebaşı Salih Müslim, "Türkiye bizim kazanımlarımızı engelliyor" diye veryansın edip "Türkiye'nin Şam ile yaptığı görüşmelerde ne konuşulduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ancak görünen o ki, Türkiye, 'Aman Kürtlerle oturmayın, Özerk Yönetim'le herhangi bir ilişki kurmayın' mesajını veriyor. Tüm politikalarının merkezinde Kürtlerin kazanımlarını engellemek yer alıyor" ifadelerini kullandı.

    "TÜRKİYE SURİYE'Yİ KONTROL ETMEK İSTİYOR"

    Akla ziyan sözlerle YPG'nin terör örgütü olmadığını iddia eden Müslim, "Türkiye, bugün tüm gücüyle Suriye'yi kendi kontrolü altına almak istiyor" ifadelerini kullanıp Ankara'yı "mandacılıkla" suçladı.

    Suriye'nin kuzeyindeki işgalci PKK/YPG unsuları (Takvim.com.tr)Suriye'nin kuzeyindeki işgalci PKK/YPG unsuları (Takvim.com.tr)

    PYD ŞART KOŞUP PAZARLIK İSTEDİ: "TÜRKİYE ELİNİ SURİYE'DEN ÇEKERSE COLANİ İLE ANLAŞIRIZ"

    PYD elebaşı Şam'daki yeni yönetime de "Türkiye çekilmezse silah bırakmayız" şartı koşup pazarlık yapmak istedi.

    Müslim, "Colani de (Ahmet El Şara) Türkiye güdümündeki grupların varlığına karşı ve onları dağıtmak istiyor. Türkiye, elini Suriye'den çekerse ve burada ayrılık oluşturma çabalarına son verirse biz Colani ile anlaşabiliriz" dedi.

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    YPG, PYD ABD'YE YALVARIYOR! KANDİL BİRBİRİNE DÜŞTÜ

    Geride bıraktığımız günlerde yine PYD'nin A Takımı kağıda kaleme sarılıp ABD'ye yalvarmıştı.

    PYD elebaşı İlham Ahmed, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'a mektup yazdı ve Türkiye'nin Suriye'ye olası bir operasyonuna karşı yardım istedi. Ahmed'in Trump'a yazdığı mektupta "Türkiye'nin amacı, siz göreve gelmeden önce topraklarımız üzerinde fiili kontrol kurmak ve sizi topraklarımızın yöneticileri olarak onlarla ilişki kurmaya zorlamaktır. Eğer Türkiye işgalini sürdürürse, sonuçları felaket olacaktır." şeklinde skandal ifadeler yer aldı.

    YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ise sinsi planlara girişip Suriye'nin kuzeyinde ABD şemsiyesi altında varlık sürdürmek istediklerini açıkladı.

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    Kandil'in dağ kadrosu da birbirine düşmüş vaziyette.

    PKK elebaşı Murat Karayılan, "PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur. Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur" dedi.

    "Suriye'de yokuz" diyen Karayılan'ı "PKK'nın Suriye'deki varlığını bitirmek istiyorlar" diyen bir diğer elebaşı Helin Ümit yalanladı. Ümit, "YPG, QSD ve YPJ niye silah bıraksın?" diyerek Hakan Fidan'ı hedef aldı.

    TSK ve SMO'nun Ayn-el Arab'ı (Kobani) işgalden kurtarmaya hazırlandığı şu günlerde Helin Ümit, "Rojova devrimini boğacaklar" sözleriyle "çaresizlik" itirafında bulundu.

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