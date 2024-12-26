Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Yargılanma devam ederken, Narin'in cenazesinin bulunduğu çuvaldan çıkan pile ilişkin de yeni bir iddia ortaya atıldı. Tanınmış bir markaya ait olan kalem pil, Narin'in olay günü üzerinde bulunan siyah şortunun sol cebinden çıkmıştı.

ANORMAL BOZULMAYA YOL AÇABİLİR

Kimyasal yakıcı etkisi bulunan pilin sızdırdığı kimyasalların alkali çözeltilerin ya da ağır metallerin ceset dokusunda kimyasal yanıklara veya tahrişe neden olabilceği ortaya atıldı. Bu durumun cesedin yüzeyinde anormal bir bozulmaya yol açabileceğinine dikkat çekildi.