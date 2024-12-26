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Narin Güran cinayetinde 'pil' detayı! Şeytanın aklına gelemeyecek senaryo

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Köyü'nde ortadan kaybolduktan 21 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğu çuvaldan pil çıkmıştı. Tanınmış bir markaya ait olan kalem pil ile ilgili ortaya atılan iddia şeytanın aklına gelmeyecek kadar korkunç...

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 11:40 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 12:04
Narin Güran cinayetinde ’pil’ detayı! Şeytanın aklına gelemeyecek senaryo

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Narin Güran cinayetinde ’pil’ detayı! Şeytanın aklına gelemeyecek senaryo

Yargılanma devam ederken, Narin'in cenazesinin bulunduğu çuvaldan çıkan pile ilişkin de yeni bir iddia ortaya atıldı. Tanınmış bir markaya ait olan kalem pil, Narin'in olay günü üzerinde bulunan siyah şortunun sol cebinden çıkmıştı.

Narin Güran cinayetinde ’pil’ detayı! Şeytanın aklına gelemeyecek senaryo

Narin'in pil ile ne işinin ne olduğu belirsizliğini korurken, suya batırılmış bir cesedin cebinde bulunan pilin cesedin çürüme sürecine etkisi olduğu iddia edildi.

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Narin Güran cinayetinde ’pil’ detayı! Şeytanın aklına gelemeyecek senaryo

ANORMAL BOZULMAYA YOL AÇABİLİR
Kimyasal yakıcı etkisi bulunan pilin sızdırdığı kimyasalların alkali çözeltilerin ya da ağır metallerin ceset dokusunda kimyasal yanıklara veya tahrişe neden olabilceği ortaya atıldı. Bu durumun cesedin yüzeyinde anormal bir bozulmaya yol açabileceğinine dikkat çekildi.

Narin Güran cinayetinde ’pil’ detayı! Şeytanın aklına gelemeyecek senaryo

DNA PROFİLİNİ BOZUYOR
Narin davasına katılan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan'ın ididasına göre; DNA, proteinlere kıyasla çevresel koşullara daha dayanıklı.

Narin Güran cinayetinde ’pil’ detayı! Şeytanın aklına gelemeyecek senaryo

Ancak su içinde uzun süre kaldığında ve özellikle pH değişimleri, kimyasal sızıntılar veya mikrobiyal aktivite devreye girdiğinde DNA profilini hızla bozubiliyor.