Nevşin Mengü'ye "Salih Müslim" davası: İşte terör propagandası sonrası istenen ceza!

Terör örgüyü PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'i YouTube yayınına bağlayan Nevşin Mengü hakkında dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mengü'nün sosyal medya hesabından herkese açık şekilde, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan PYD/YPG terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile yapmış olduğu röportajı yayımladığı aktarıldı.
Nevşin Mengü (Takvim.com.tr Arşiv)
HEM MEŞRU GÖSTERDİ HEM DE TERÖR PROPAGANDASI YAPTI
İddianamede, Salih Müslim'in örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıyan sözleri ile örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan beyanlarını Nevşin Mengü'nün yaydığı belirtildi.
Nevşin Mengü PKK/PYD Elebaşı Salih Müslim'i canlı yayına aldı (Ekran Görüntüsü)
Videonun binlerce kez görüntülendiğine dikkati çekilen iddianamede, Mengü'nün eyleminin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.