Nevşin Mengü'ye "Salih Müslim" davası: İşte terör propagandası sonrası istenen ceza!

Nevşin Mengü (Takvim.com.tr Arşiv)

HEM MEŞRU GÖSTERDİ HEM DE TERÖR PROPAGANDASI YAPTI

İddianamede, Salih Müslim'in örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıyan sözleri ile örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan beyanlarını Nevşin Mengü'nün yaydığı belirtildi.