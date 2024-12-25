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Nevşin Mengü'ye "Salih Müslim" davası: İşte terör propagandası sonrası istenen ceza!

Terör örgütü PKK/YPG/PYD elebaşı Salih Müslim'i yayına alarak legalize etmeye çalışan Nevşin Mengü'ye "terör örgütü propagandası yapmak" suçunda dava açıldı. Nevşin Mengü hakkında 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 16:07 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 16:35
Nevşin Mengü’ye Salih Müslim davası: İşte terör propagandası sonrası istenen ceza!

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    Terör örgüyü PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'i YouTube yayınına bağlayan Nevşin Mengü hakkında dava açıldı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mengü'nün sosyal medya hesabından herkese açık şekilde, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan PYD/YPG terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile yapmış olduğu röportajı yayımladığı aktarıldı.

    Nevşin Mengü (Takvim.com.tr Arşiv)Nevşin Mengü (Takvim.com.tr Arşiv)

    HEM MEŞRU GÖSTERDİ HEM DE TERÖR PROPAGANDASI YAPTI
    İddianamede, Salih Müslim'in örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıyan sözleri ile örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan beyanlarını Nevşin Mengü'nün yaydığı belirtildi.

    Nevşin Mengü PKK/PYD Elebaşı Salih Müslim'i canlı yayına aldı (Ekran Görüntüsü)Nevşin Mengü PKK/PYD Elebaşı Salih Müslim'i canlı yayına aldı (Ekran Görüntüsü)

    Videonun binlerce kez görüntülendiğine dikkati çekilen iddianamede, Mengü'nün eyleminin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

    İŞTE İSTENEN CEZA
    İddianamede, sanık Mengü'nün "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    Nevşin Mengü hakkında ayrıca "suçu ve suçluyu övmek"ten adli kontrol kararı verildiği belirtilen iddianamede, sunucu olarak yayında bulunan Mengü'nün, işlenmiş bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi övme mahiyetinde beyanda bulunmadığı ifade edildi.

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