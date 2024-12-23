SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

TDK'nın başlattığı "2024 yılının kelimesi" belli oldu | İşte yılın kelimesi

TDK'nın başlattığı oylamaya katılan 1 milyon kişi "2024 yılının kelimesi" olarak "Kalabalık yalnızlık" kelimesini seçti. Değerlendirme Kurulu, "kalabalık yalnızlık" kavramına ilişkin "Sosyolojik, psikolojik, iletişimsel gerekçelerle açıklanabilen bu durum, bireylerin gündelik yaşamlarında, kurdukları ilişki biçimlerinde kendisini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 12:21 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 12:21
TDK’nın başlattığı 2024 yılının kelimesi belli oldu | İşte yılın kelimesi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesinin işbirliğiyle "2024 yılının kelimesi" için başlattığı oylama sonucunda "kalabalık yalnızlık" seçildi.

    TDK'dan yapılan açıklamaya göre, TDK ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğiyle alanında uzman isimlerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen 7 kelime ve kavram, Türk Dil Kurumu internet sitesinde halk oylamasına sunuldu.

    Oylamaya değer bulunan kelimeler "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "algoritma", "yozlaşma", "yapay zeka" ve "dijital yorgunluk" olarak belirlendi.

    Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı halk oylamasında "2024 yılının kelimesi ve kavramı" olarak "kalabalık yalnızlık" kavramının seçildiği açıklandı.

    Değerlendirme Kurulu, "kalabalık yalnızlık" kavramına ilişkin "2024 yılında, insanların kalabalıklar içinde yalnız hissettiklerini gösteren araştırmaların sayısında artış olduğu görülmektedir. Birbirlerinin zıddı gibi duran, teklik ifade eden 'yalnızlık' ile çokluk ifade eden 'kalabalık' aynı anda var olabilmektedir. Sosyolojik, psikolojik, iletişimsel gerekçelerle açıklanabilen bu durum, bireylerin gündelik yaşamlarında, kurdukları ilişki biçimlerinde kendisini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

    Araştırmaların sosyal medya ve dijital teknolojilerin kullanımının artmasıyla insanların kendilerini daha yalnız hissetmeye başladıklarını gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Sosyal medya ortamında takipçi, beğeni sayılarının önem kazanması, sözde 'kalabalık' bir ortam oluşturulması yalnızlık hissine çözüm gibi algılansa da yalnızlık hissini artıran bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Dijital dünyanın gelip geçici ilişkiler önermesi, yalnızlık hissini derinleştirmektedir. Diğer yandan hayatın giderek artan hızı, artan insan hareketliliğiyle birlikte toplumsal bağların zayıflamasıyla bağ kurmakta zorlanan bireyler, kendilerini kalabalıklar içinde yalnız hissetmektedirler. Bireyin çevresinde insan sayısının fazla olması, kendisini yalnız hissetmediği anlamına gelmemektedir. Aynı ev içinde aile bireylerinin olması, aynı yemek masasında yalnız hissetmeyi engellememektedir."

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    DEM ve KYB’den Suriye’de YPG’ye destek bildirisi! Talabani ile sinsi görüşme... Süleymaniye’de Kandil’le temas mı kurulacak?
    ASGARİ ZAMDA SON VİRAJ! Gözler son toplantıdan çıkacak kararda! Enflasyon+refah payı gelecek mi? 2025 asgari ücret ne kadar olacak?
    ABD medyası adım adım HTŞ’nin operasyonunu yazdı: Ankara planı biliyordu! Esad nasıl kaçtı?
    Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
    Narin Güran cinayetinde korunan kadın kim? Nevzat Bahtiyar’dan yeni itiraflar | Salim Güran ve Hediye Güran arasında ilişki mi var?
    Muğla’da Sağlık Bakanlığı’a ait bir helikopter Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarptı | Acı haber geldi
    4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri yarın Turkuvaz Medya’da!
    Meteoroloji 23 Aralık hava durumu! Kar yağacak iller açıklandı! 3 il için yola çıktı; İstanbul’da bugün yağış var mı?
    CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bakanlığın kentsel dönüşüm için verdiği araziyi rant uğruna sattı!
    Pensilvanya’daki çiftliği FETÖ’ye hibe eden Katırcıoğlu ailesinin mal varlıklarına el konuldu
    Merkez Bankası faiz indirimine mi gidiyor? Gözler o tarihte! Piyasaların beklentileri ne yönde? Hangi ülkelerde faiz indirimi yapıldı?
    Emekliye 3’lü artış! Ocak’ta maaşlar ve ek ödemeler nasıl değişecek? Refah payı için hangi formüller var?
    Kasiyun Dağı’nda acı kahve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed El Şara’dan Şam manzaralı sohbet
    ABD Başkanı Trump sapkınlara savaş açtı: LGBT çılgınlığına son vereceğim
    Bakan Fidan ve Ahmed eş-Şera’dan Suriye’de yeni dönem mesajı: PKK/YPG’ye yer yok