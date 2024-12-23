Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü’nde tarihi buluşma: Dün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksâ! Bir Güneş Doğuyor!

Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu çatısı altında yer alan vakıf ve dernekler İstanbul, Eyüpsultan'daki Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA ) Genel Merkezi'nde bir araya gelerek ortak çağrıda bulundu.

ʺDün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksaʺ mesajı ile tarihi ve kültürel mirasa vurgu yapılacak

Katillerin adlarının değiştiğini ama hedeflerinin hiç değişmediğini ifade eden Beşinci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizler, tarihi bir dönemeçte olduğumuzun farkındayız. Bu tarihi günlerde sesimizi ve sözümüzü yükseltecek, şehitlerimizden aldığımız ilhamla tüm dünyaya bu milletin mesajını ileteceğiz. Bu vesileyle şehitlerimize, Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Beşinci, bugün tarihi bir çağrıda bulunmak üzere toplandıklarını belirterek, tüm dünyanın gözleri önünde 15 aydır Filistin halkı bilfiil yok edilirken bir araya gelinmesinin ve "İnsanlık İttifakı"nın oluşmasının zaruri ve elzem olduğunu dile getirdi.