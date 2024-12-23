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CHP'nin fonladığı TELE 1'de Merdan Yanardağ'ndan skandal! Suriye hapishaneleriyle Türkiye hapishanelerini karşılaştırdı! Suç duyurusu

CHP’nin fonladığı TELE 1’de Merdan Yanardağ’ın Suriye hapishanelerinin Türkiye’deki hapishanelerden kötü olmadığı yönündeki ifadeleri büyük tepki çekti. Dünyanın kanını donduran zulüm ile Türkiye’yi karşılaştırma hadsizliğinde bulunan Merdan Yanardağ hakkında Marmara Cezaevi personelleri suç duyurusunda bulundu.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 15:01 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 15:01
CHP’nin fonladığı TELE 1’de Merdan Yanardağ’ndan skandal! Suriye hapishaneleriyle Türkiye hapishanelerini karşılaştırdı! Suç duyurusu

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    Dünya Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'deki Sednaya ve Filistin Şubesi gibi işkence merkezlerindeki kan donduran muameleyi konuşurken CHP'nin fonladığı TELE 1'de Merdan Yanardağ hadsiz ifadeler kullandı.

    Yanardağ, "18 dakika" isimli programında "Suriye'nin hapishaneleri, Türkiye'deki hapishanelerden daha kötü değildir. Bu hapishanelerdeki zulümle karşılaştırılırsa eğer, şimdi hiç kimse böyle zulüm yarıştırmaya çalışmasın, AFAD'ı göndermek zorunda kalırsınız sonra" dedi.

    Tele 1'de MErdan Yanardağ'ın skandal programı (Ekran görüntüsü)Tele 1'de MErdan Yanardağ'ın skandal programı (Ekran görüntüsü)

    Yanardağ'ın pes dedirten sözlerine gerek sosyal medyadan gerekse cezaevi çalışanlarından tepki geldi.

    SKANDAL SÖZLERE SUÇ DUYURUSU

    Marmara Cezaevi'nde görevli birçok personel, gazeteci Merdan Yanardağ'ın, bir televizyon programında, Türkiye'deki cezaevleriyle ilgili konuşmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

    Merdan Yanardağ (Ekran görüntüsü)Merdan Yanardağ (Ekran görüntüsü)

    Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, Yanardağ'ın, 19 Aralık'ta bir televizyon kanalında yayımlanan programda sarf ettiği "Suriye'nin hapishaneleri, Türkiye'deki hapishanelerden daha kötü değildir. Bu hapishanelerdeki zulümle karşılaştırılırsa eğer şimdi hiç kimse böyle zulüm yarıştırmaya çalışmasın, sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını (AFAD) göndermek zorunda kalırsınız." sözleri aktarıldı.

    Yanardağ'ın, Marmara Cezaevi'ni Suriye'de işkence merkezi olarak kullanıldığı bilinen bir hapishaneye benzettiği kaydedilen dilekçede, "Kurumumuzda görevli olan infaz koruma memuru, başmemur ve kurum müdürleri gibi her kademedeki görevli personeli, hükümlü ve tutuklulara işkence yapan, kötü muamelede bulunup zulmeden kişiler gibi göstererek iftira attığı, devletimizin ceza infaz kurumlarını alenen aşağıladığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Merdan Yanardağ'ın, başta hükümlü ve tutuklu yakınları olmak üzere halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak sebebiyle hareket ettiği ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaydığı belirtilen dilekçede, kendisi hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gerekli soruşturmanın yapılması talep edildi.

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    TEK SKANDALI DEĞİL

    Öte yandan, Halep'in Esed Rejiminden kurtarılmasının ardından Halep Kalesi'nde Türk Bayrağı'nın dalgalanmasını da skandal sözlerle eleştiren Yanardağ, "Halep Kalesi'ne Türk Bayrağı çekilmiş. Hangi hukuka göre çekiliyor?" diyerek yine tepkileri üzerine çekmişti.

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