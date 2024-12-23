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Kendisiyle dalga geçen kişiye peruk taktırıp video çeken GFB Lideri Cem Gölbaşı hakkında istenen ceza belli oldu

Kendisiyle dalga geçen bir kişiye peruk taktırıp tehdit eden, “Cem Abi’me yaptığım yanlıştan dolayı özür dilerim” videousunu çektiren GFB Lideri Cem Gölbaşı hakkında istenen ceza belli oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Cem Gölbaşı'nın 6 ayrı suçtan 20 yıldan 44 yıla kadar hapsi talep edildi.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 17:21 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 17:21
Kendisiyle dalga geçen kişiye peruk taktırıp video çeken GFB Lideri Cem Gölbaşı hakkında istenen ceza belli oldu

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    Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafla dalga geçen B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti. Burada B.İ.'yi darbeden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.'yi de yanlarına alarak dükkandan ayrıldı.

    GFB Lideri Cem Gölbaşı (Takvim.com.tr)GFB Lideri Cem Gölbaşı (Takvim.com.tr)

    Şüpheliler B.İ.'ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

    Yapılan çalışmalarda Gölbaşı ve onunla hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

    Operasyonda Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
    Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Cem Gölbaşı, İ. A, S. Ş., Ş. B., U.Ö. 'yağma', 'eziyet etme', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanırken şüphelilerden H. M. Ş, Y. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    ZORLA GÖTÜRDÜLER
    Öte yandan şüphelilerin B.İ.'ye ait iş yerindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin B.İ.'yi tekmeledikleri, daha sonra B.İ. ile birlikte dükkandan ayrıldıkları anlar yer aldı. Ayrıca B.İ.'nin peruk taktırılarak Gölbaşı'ndan özür dilediği videoya da ulaşıldı.

    Cem Gölbaşı'nın evinde yapılan arama (Takvim.com.tr)Cem Gölbaşı'nın evinde yapılan arama (Takvim.com.tr)

    44 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Cem Gölbaşı'nın 'Eziyet etme', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'Birden fazla kişi tarafından birlikte işyerinde yağma' suçlarından 20 yıldan 44 yıla kadar hapsi talep edildi. Gölbaşı ile birlikte H.M.Ş., İ.A., S.Ş., Ş.B., U.Ö., Y.A.'nın da farklı suçlardan değişen oranlarda cezaları talep edildi.

    Cem Gölbaşı'nın evinden çıkanlar (Takvim.com.tr)Cem Gölbaşı'nın evinden çıkanlar (Takvim.com.tr)

    Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Gölbaşı ve 6 şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

    "PERUK TAKIP ÖZÜR VİDEOSU ÇEKEBİLİRİM"

    Cem Gölbaşı, soruşturma kapsamında alınan ifadesinde peruk takıp özür videosu çekme fikrinin kendisine mağdur B.İ. tarafından teklif edildiğini söyledi ve şöyle konuştu:

    "Müşteki B.İ.'yi tanımıyorum. Aramızda herhangi bir husumet yok. Tribün lideri olmam nedeni ile sosyal medya hesaplarında karalama kampanyalarına maruz kalıyorum.

    @Buyukeksi adlı hesap hakkımda çok sayıda aşağılayıcı paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlar günlük hayatıma etki edecek bir hal almaya başladı.

    Aylarca yapılan aşağılayıcı paylaşımların vermiş olduğu psikolojik öfke ile internet üzerinden şahsa ait bilgilere ulaştım. U.Ö., İ.Ö., ve S.Ş. isimli şahıslar ile birlikte müştekiye B.İ.'ye ait iş yerine gittik.

    Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı tutuklandıGenç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı tutuklandı

    Ona @Buyukeksi rumuzlu hesabın kullanıcısı olup olmadığını sordum. B.İ. de hesabı kullanmadığını söyledi. Telefonu açıp göstermesini istedim. Telefonunda bulunan hesapları gösterdi.

    Uygulamada birden fazla sahte isimlerle hesaplar vardı ve çok sayıda ahlaksız video vardı. Sinirlendim. Onu bir yere götürmedim. Birlikte yemek yedik. Söz konusu paylaşımları etkileşim almak için yaptığını söyledi. Peruk takıp özür videosu çekebileceğini söyledi. Ben de bu durumu kabul ettim..."

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