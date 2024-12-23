Kendisiyle dalga geçen kişiye peruk taktırıp video çeken GFB Lideri Cem Gölbaşı hakkında istenen ceza belli oldu

Cem Gölbaşı'nın evinde yapılan arama (Takvim.com.tr) 44 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Cem Gölbaşı'nın 'Eziyet etme', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'Birden fazla kişi tarafından birlikte işyerinde yağma' suçlarından 20 yıldan 44 yıla kadar hapsi talep edildi. Gölbaşı ile birlikte H.M.Ş., İ.A., S.Ş., Ş.B., U.Ö., Y.A.'nın da farklı suçlardan değişen oranlarda cezaları talep edildi.

Cem Gölbaşı'nın evinden çıkanlar (Takvim.com.tr) Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Gölbaşı ve 6 şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. "PERUK TAKIP ÖZÜR VİDEOSU ÇEKEBİLİRİM" Cem Gölbaşı, soruşturma kapsamında alınan ifadesinde peruk takıp özür videosu çekme fikrinin kendisine mağdur B.İ. tarafından teklif edildiğini söyledi ve şöyle konuştu: "Müşteki B.İ.'yi tanımıyorum. Aramızda herhangi bir husumet yok. Tribün lideri olmam nedeni ile sosyal medya hesaplarında karalama kampanyalarına maruz kalıyorum. @Buyukeksi adlı hesap hakkımda çok sayıda aşağılayıcı paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlar günlük hayatıma etki edecek bir hal almaya başladı. Aylarca yapılan aşağılayıcı paylaşımların vermiş olduğu psikolojik öfke ile internet üzerinden şahsa ait bilgilere ulaştım. U.Ö., İ.Ö., ve S.Ş. isimli şahıslar ile birlikte müştekiye B.İ.'ye ait iş yerine gittik.

Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı tutuklandı Ona @Buyukeksi rumuzlu hesabın kullanıcısı olup olmadığını sordum. B.İ. de hesabı kullanmadığını söyledi. Telefonu açıp göstermesini istedim. Telefonunda bulunan hesapları gösterdi. Uygulamada birden fazla sahte isimlerle hesaplar vardı ve çok sayıda ahlaksız video vardı. Sinirlendim. Onu bir yere götürmedim. Birlikte yemek yedik. Söz konusu paylaşımları etkileşim almak için yaptığını söyledi. Peruk takıp özür videosu çekebileceğini söyledi. Ben de bu durumu kabul ettim..."