Mersin’de gümrük çalışanlarına rüşvet soruşturması: 91 kişi tutuklandı

Mersin'de gümrük çalışanlarına rüşvet soruşturması (DHA)
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; rüşvetten elde edildiği değerlendirilen 128 bin 500 lira, 40 bin 355 Amerikan doları, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, 1 altın kemer, 2 altın zincir kolye, 1 Reşat altını, 64 tam altın, 11 yarım altın, 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler, 371 fişek, 9 lüks marka saat, uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.
TOPLAMDA 91 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 122 şüpheliden 10'u dün ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 112'si adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen, aralarında serbest bölge gümrük müdürü ve gümrük müdür yardımcısının da bulunduğu 24'ü gümrük görevlisi, 67'si gümrük müşaviri olmak üzere toplam 91 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 21 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.