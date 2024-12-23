Mersin’de gümrük çalışanlarına rüşvet soruşturması: 91 kişi tutuklandı

Mersin'de gümrük çalışanlarına rüşvet soruşturması (DHA)

'Zincir' adlı verilen 10 aylık kapsamlı çalışma sonucunda; iş sahiplerinin gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri, rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, herhangi bir usulsüzlük olmayan işlemlerden bile sabit bir ücretin alındığı, usulsüzlük olması halindeyse işin önemine göre döviz cinsinden rüşvet alındığı belirlendi.