Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesi Suriye sınırında! "Önceliğimiz" diyerek duyurdu... PKK/YPG'nin kökü kazınacak

2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün tarafından karşılanan Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, daha sonra helikopterlerle Suriye sınır hattına giderek Kilis/Çıldıroba'daki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Komutanlığı Esas Komuta Yeri'ne geçti. Burada askeri törenle karşılanan Güler, inceleme ve denetlemelerin ardından yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği videokonferans toplantısında, "Suriye'de 2011 yılında başlayan kriz ve devamında ortaya çıkan istikrarsız ortam, PKK/YPG ve IŞİD terör örgütlerinin Suriye'de alan kazanmalarına fırsat vermiş ve sınır güvenliğimizi tehdit eder duruma gelmiştir. Tekrar hatırlatmak gerekirse, Suriye'deki operasyonlarımız öncesinde PKK/PYD ile IŞİD terör örgütünün yurt içinde saldırıları ve eylemleri olmuştu." şeklinde konuştu.

Bakan Güler, yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla videokonferans toplantısı yaptı (AA)





Bu saldırılar ve eylemler sonucunda, Reyhanlı'da 50, Suruç'ta 34, Ankara'da 109, İstanbul'da 45, Gaziantep'te 59, Kilis'te 22 olmak üzere 600'den fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1000'den fazla vatandaşın da yaralandığını belirten Güler, ayrıca sınır ötesi harekatlar öncesinde Suriye topraklarından yerleşim yerlerine yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirildiğini anımsattı.

Güler, Fırat Kalkanı Harekatı öncesinde Kilis'e 95, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Kilis'e 53, Hatay'a 109, Barış Pınarı Harekatı öncesinde ise Mardin'e 407, Şanlıurfa'ya 632, Şırnak'a 241, Gaziantep'e de 9 olmak üzere 1546 füze ve havan saldırısı yapıldığı bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Görüldüğü gibi Türkiye, Suriye'ye girmeden önce büyük bir bedel ödemiş, buna karşı terör örgütlerine bedel ödetmek, sınırlarımızın ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak için Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan sınır ötesi operasyonlarını icra etmiştir. Bu kapsamda IŞİD ile sahada göğüs göğse mücadele eden tek ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri olmuştur. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 67 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Ordumuz, icra ettiği başarılı operasyonlarla, oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamış, harekat alanlarında bulunan halkın hayatının normalleşmesi için de büyük çaba sarf etmiştir."



"YENİ YÖNETİMLE YAKIN İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Suriye'deki eli kanlı rejimin devrildiğini ve yeni bir döneme girildiğini kaydeden Güler, Suriye'de asıl söz sahibinin artık Suriye halkı olduğuna dikkati çekti.

Güler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için yeni yönetimle yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde olacağız. Suriye'de 27 Kasım'da başlayan süreç neticesinde, 2 Aralık'ta Tel Rıfat, 9 Aralık'ta ise Münbiç, Suriye Milli Ordusu tarafından YPG/PKK'lı terörist unsurlardan temizlenmiştir.

Suriye'deki yeni yönetim ve onun ordusunun önemli bir parçası olan Suriye Milli Ordusunun, Suriye halkıyla birlikte terör örgütleri tarafından işgal edilen toprakların tamamını kurtaracağına inanıyoruz. Biz de hudutlarımız ötesindeki terörist unsurların tamamı temizlenene kadar aynı kararlıkla icap eden tüm tedbirleri alacağız.

Şu hususa dikkat çekmek isterim ki bugün Suriye'de yaşananlar, sadece son bir ayın gelişmeleri olarak görülmemelidir. Yıllarca kendi halkına zulmeden rejimin yaptıkları ve buna 'artık dur' diyen Suriye'nin gerçek sahiplerinin büyük çabaları, güzel günleri getirmiştir.

Aynı zamanda elde edilen başarı, vatanımızın hudut ötesinden itibaren korunması maksadıyla Ağustos 2016'da başlayan, başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ile asil milletimizin milyonlarca sığınmacıya kucak açarak gösterdiği dayanışma ve fedakarlığının da bir sonucudur.

Dolayısıyla, sahadaki tüm aktörler ülkemizin yaptığı fedakarlık ve üstlendiği inisiyatifleri atılacak adımlarda göz önünde bulundurmalı, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için, ülkemizin hassasiyetlerine saygı gösterilmelidir."