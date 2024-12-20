Sıla bebeğin ölümünde şok detay: Anne kanlı bezi yok etti!

ANNE BAKİYE YENİÇERİ DELİLLERİ YOK ETMİŞ

Şüpheli Bakiye Yeniçeri'nin Malkara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 2 ayrı ifadesinde; Sanlı Ö. ile dini nikahlı evli olduğunu, kendisi ile 2 senedir tanıştığını, iki hafta kendi rızası ile Sanlı'nın ikametine geldiğini, Kani'nin yakın komşusu olduğunu, işi olduğu zamanlar kendi çocuklarını Kani ve çocuklarına bıraktığını, 2 Eylül 2024 tarihinde Sıla'nın darp edilmesi sebebi ile G.K.'den şikayetçi olduğunu, 5 Eylül 2024 tarihinde çocuklarını makarna yemeleri için K.A.'ya teslim ettiği, akşam çocuklarını geri aldığında Sıla'nın bezinde kan gördüğünü, kimse görmesin diye bezi çöpe attığını, kızına zarar verildiğini anladığını ancak kimsenin bilgisi olmasın diye örtbas ettiğini, sonra Sanlı'ya anlattığını, Sanlı'nın da 'Çocuk onlar ya' dediğini, kendisinin herhangi bir şey yapmadığını, 8 Eylül 2024 tarihinde çocuklarını K.A.'ya verdiğini, çocukların o evde oynadıklarını, orada uyudukları için almadığını ancak R.'nin kendisine Sıla'nın kustuğunu söylemesi üzerine Sıla'nın yanına gittiği ve hastaneye götürdüğünü' belirtirken; şüpheli Bakiye Yeniçeri'nin Malkara Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu ikinci ifadesinde ise, Sanlı ile iki haftadır birlikte yaşadığını, kendisinin ondan misafir olmayı talep ettiğini, aralarında dini nikah olmadığını, çocuklarını Sanlı ile hiç tek başlarına bırakmadığını, Kani'nin kendisine kızması sebebi ile çocuklarını Kani yokken onun evine bıraktığını, 6 Eylül 2024 tarihinde Sıla'nın bezinde kan gördüğünü ve bezi çöpe attığını, daha sonra Sıla'nın durumu kötü olur ve ailesinin kendisine kızmasından korktuğundan bezi başka bir yerdeki çöp konteynerine attığını, Sanlı'ya Sıla'nın bezinde kan gördüğünü, 'cinsel bir şey olabilir mi' diye sorduğunu, Sanlı'nın da kendisine 'Çocuk onlar ya' dediğini, (komşu çocukları) K.A ve G.K.'den şüphelendiğini ancak onların da annesiz büyüdüğünü bilmesi sebebi ile acıdığını, G.K.'ye acımadığını, daha sonra olayı G.K.'ye sorduğunda G.'nin kendisine K. ve Kani'den şüphelen dediğini, 8 Eylül 2024 tarihinde Sıla'nın düştüğünün kendisine söylendiğini, çocuklarının bakımını ihlal ettiğini, kimsesi olmadığı için onları Kani'lere bıraktığını belirttiği ifade edildi. Sıla bebeğin cenazesi toprağa verildi (8 Ekim 2024 Takvim.com.tr Arşiv) Şüpheli Bakiye Yeniçeri'nin Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığında vermiş olduğu ifadesinde ise, "Sanlı'nın kendisini zorla Malkara'ya götürdüğünü, zorla konsmatris olarak çalıştırdığını, çalışma saatlerinin 16.00-02.00 arası olduğunu, kendisinin barda bulunduğu sıralarda çocuklarını Kani'nin ikametine bıraktığını, 8 Eylül 2024 tarihinde barda bulunduğu sırada Sıla'nın düştüğünü kendisine bildirdiklerini, 5 Eylül 2024 tarihinde Sıla'nın bezinde kan görmediğini ve bezi çöpe atmadığını, önceki beyanlarında psikolojisi bozuk olduğundan o şekilde beyanda bulunduğunu, Sıla'nın darp edilmesi ve istismara uğraması neticesinde tekrar darp edilip, istismara uğrayabileceğini ve hatta ölebileceğini düşündüğünü ancak çalışmaya zorlandığı için çocuklarını Kani'lere bıraktığını belirttiği" öğrenildi.

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BABASI OLMADIĞINI FAKAT 2 ÇOCUĞUN DA KENDİ ÜZERİNDE KAYITLI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Bakiye'nin resmi nikahlı eşi Ü.Y.'nin alınan ifadesinde özetle, Sıla bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri'nin resmi nikahlı eşi olduğunu, kendisi ile altı yıl önce Tekirdağ ilinde evlendiklerini, evlendiklerinde eşinin Sıla bebeğin ablası olan A.Y.'ye hamile olduğunu, eşinin bebeğin babasının öldüğünü söylediğini, kendisinin de bu durumu kabul ettiğini, altı ay evli kaldığını, daha sonra ayrı yaşamaya başladıklarını ancak nafaka vermemek için boşanma davası açmadığını, Kayseri iline gittiğini, Bakiye ve başka kimse ile irtibat kurmadığını, resmi olarak boşanmadığı için eşi Bakiye Yeniçeri'nin ikinci çocuğu Sıla bebek doğduğunda kayıtlara babası olarak geçtiğini ancak bildiği kadarı ile Sıla bebeğin biyolojik babasının B.K. isimli şahıs olduğunu öğrendiğini, Bakiye'yi beş senedir g��rmediğini, her iki çocuğun da biyolojik babasının kendisinin olmadığını, eşinden boşanmadığı için iki çocuğunda nüfus kayıtlarında babası olarak yer aldığını, biyolojik babası olmasa da Sıla bebeğe yapılan eylemler sebebi ile davacı ve şikayetçi olduğunu beyan ettiği öğrenildi.

Bakiye ve Sevgilisi (Takvim.com.tr Arşiv) Şüpheli Sanlı Ö.'nün alınan ifadesinde, üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, kendisinin ikamete geldiği çoğu zamanlarda çocukların ikamette olmadığını, Kani'nin de böyle bir şey yaptığını düşünmediğini, bu eylemi yapsa yapsa Kani'nin büyük oğlu K.A. ile G.K. isimli çocukların yapmış olabileceğini, kendisine bu iftirayı Bakiye'nin babası ve ablalarının attığını, onlara para vermemesi ve Bakiye'ye de kendisinin bakması sebebi ile onu çalıştırıp para kazanamamaları sebebi ile kendisine iftira attıklarını, Bakiye'nin daha önceden birkaç Roman aileye çocuklarına bakmaları için bıraktığını bildiğini, Bakiye'nin kendisine Sıla bebeğin bezinde kan gördüğünü söylediğini ancak cinsel amaçlı gelip gelmediğini söylemediğini belirtti. Şüpheli Kani A.'nın alınan ifadesinde özetle; üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, Sıla veya ablası A.'ya hiçbir zaman cinsel amaçlı veya normal olarak temasta bulunmadığını, Bakiye ve çocuklarını 2-3 haftadır tanıdığını, Bakiye ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını, Bakiye'nin çocuklarına bakmadığını, çocuklarını sürekli olarak kendi ikametine yolladığını, sürekli çocukları oğlu K.A.'ye bıraktığını belirtti. Tekirdağda cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin durumu nasıl?| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından diğer kardeşle ilgili açıklama Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin durumu nasıl?| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan diğer kardeşle ilgili açıklama

SILA BEBEK 30 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETMİŞTİ

Gizlilik kararı alınan soruşturmada, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri anne Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşuları Kani A. (32) ve çocukları G.K. (14) ile K.A.'yi (13) gözaltına aldı.

Malkara ilçesinde annesi tarafından bırakıldığı komşu çocukları tarafından gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucu 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri 7 Ekim 2024 hastanede gördüğü 30 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetmişti.



ANNE İÇİN 67 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede, anne Bakiye Y.'nin çocuğu Sıla ile ilgili "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.

Çocuklardan birinin babası olan komşu Kani A. için ise "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması talep edilirken, annenin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. için "suçu bildirmeme ve gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.



ÇOCUKLARA 66 VE 48 YIL

Suça sürüklenen çocuklardan G.K.'nin, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 66 yıl, K.A.'nın ise "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 48 yıl, "kasten öldürme" suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN