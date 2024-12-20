SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen sağlık skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Yenidoğan Çetesi olarak bilinen 12 bebeğin ölümüne yol açan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 17:37 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 17:46
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye'de infial olan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni bir gelişme yaşandı. TMSF'den yapılan açıklamada, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan tecrübeli ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başladığı bildirildi.

    Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyum atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kayyum olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyım Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    13 HASTANE VE 3 ŞİRKETE KAYYUM
    Hâkimlik ayrıca Anıl Çakır Gönen, Melike Özdemir, Adnan Sarı, Aydın Sarı, Ayfer Sarı, Metin Sarı ve Serhad Sarı'nın da mal varlıklarına el koydu. İşte hâkimlikçe kayyum atanan 13 hastane ve 3 şirket:

    Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Avcılar Hospital Hastanesi
    Özel Doğa Hospital Hastanesi
    Özel TRG Hospitalist
    Silivri Kolan Hastanesi
    Esenler Güney Hastanesi
    Özel Birinci Hastanesi
    Özel Avrupa Şafak Hastanesi
    Özel İstanbul Şafak Hastanesi
    Özel Bağcılar Şafak Hastanesi
    Özel Reyap İstanbul Hastanesi
    Çorlu Reyap Hastanesi
    Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
    Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
    Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
    GMZ Sağlık Hizmetleri İnşaat ve Turizm Limited Şirketi
    Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş.

    Gözler Yenidoğan çetesi davasında! 3 sanık savunmasında ne diyecek? Fırat Sarı ile müstehcen konuşmalarımız vardıGözler Yenidoğan çetesi davasında! 3 sanık savunmasında ne diyecek? Fırat Sarı ile müstehcen konuşmalarımız vardı
    Gözler Yenidoğan çetesi davasında! 3 sanık savunmasında ne diyecek? Fırat Sarı ile müstehcen konuşmalarımız vardı

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan Donald Trump’ın övgülerine yanıt: Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde
    Halkbank
    Mourinho’dan sürpriz karar! Eyüp maçı 11’ini belirledi
    Netanyahu’nun askerleri ABD’de gazeteci! Kimi İsrail ordusundan kimi istihbarat ajansından: Takvim.com.tr tek tek deşifre etti
    Sıla bebeğin ölümünde şok detay: Anne kanlı bezi yok etti!
    Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU
    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı
    Emeklinin ocak zammı için beklenen haber geldi! İşte zam oranı... Ek artış ve refah payı olacak mı?
    Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kuraları çekildi! İşte yeni sistem ve fikstür
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’deki D-8 zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
    Siyahilere karşı ırkçı ifadeler kullanan Macron selin vurduğu Mayotte’de yuhalandı
    Galatasaray’da çifte ayrılık! Okan Buruk fişlerini çekti
    Yıllar sonra o mahalleye girildi! Ceset parçaları ve kemikler hala sokaklarda... Nedir bu Tadamon katliamı?
    Asgari ücrette 29 bin 583 TL teklifi! Taraflardan biri masadan kalkarsa ne olur? İşte zam senaryoları