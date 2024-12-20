Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı

Türkiye'de infial olan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni bir gelişme yaşandı. TMSF'den yapılan açıklamada, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan tecrübeli ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başladığı bildirildi.