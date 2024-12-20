Türkiye'de infial olan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni bir gelişme yaşandı. TMSF'den yapılan açıklamada, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan tecrübeli ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başladığı bildirildi.
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyum atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kayyum olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyım Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
13 HASTANE VE 3 ŞİRKETE KAYYUM
Hâkimlik ayrıca Anıl Çakır Gönen, Melike Özdemir, Adnan Sarı, Aydın Sarı, Ayfer Sarı, Metin Sarı ve Serhad Sarı'nın da mal varlıklarına el koydu. İşte hâkimlikçe kayyum atanan 13 hastane ve 3 şirket: