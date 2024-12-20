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Türkiye ile İspanya arasında imzalar atıldı: Jet Eğitim Uçağı Projesi'nde işbirliği

Türkiye ile İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik işbirliğinin temelini oluşturacak mutabakat zaptı imzalandı. SSB Başkanı Haluk Görgün, bu önemli anlaşmanın, Türkiye'nin bağımsız teknolojiler geliştirme hedefinin göstergesi olduğu kadar, dost ve müttefik ülkelerle güçlü işbirliğinin de nişanesi olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 16:23 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 16:25
Türkiye ile İspanya arasında imzalar atıldı: Jet Eğitim Uçağı Projesi’nde işbirliği

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    Türkiye ile İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik işbirliğinin temelini oluşturacak mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı.

    SSB Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, müttefiklerle savunma sanayisindeki işbirliğini güçlendirmeye, ürettikleri milli ve yerli teknolojileri dost ülkelerle paylaşmaya devam ettiklerini belirtti.

    SSB Başkanı Haluk Görgün'ün paylaşımı (Ekran görüntüsü / X paylaşımı)SSB Başkanı Haluk Görgün'ün paylaşımı (Ekran görüntüsü / X paylaşımı)

    Bugün savunma sanayisindeki tarihi adımlardan birine daha şahitlik etmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Görgün, "NATO'daki kadim müttefikimiz İspanya ile Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik işbirliğimizin temelini oluşturacak mutabakat zaptı, Savunma Sanayii Başkanlığımız ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı." bilgisini paylaştı.

    Görgün, bu önemli anlaşmanın, Türkiye'nin bağımsız teknolojiler geliştirme hedefinin göstergesi olduğu kadar, dost ve müttefik ülkelerle güçlü işbirliğinin de nişanesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

    "Başarılarla dolu bu sürece emek veren tüm SSB birimlerimizi, TUSAŞ'ımızın değerli ekibini, törene Başkanlığımız adına katılan Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçimizi ve TSK Ataşemizi yürekten kutluyorum. Türkiye, vizyoner liderliğin rehberliğinde savunma sanayisindeki gücünü dünya çapında pekiştirmeye devam edecek. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını dilerim."

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