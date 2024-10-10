2 yaşındaki Sıla bebeğin ve ablasının bırakıldığı bu evde yaşlı bakım hastası bir kadın ile 32 yaşındaki oğlu Kani A.'nın birlikte yaşadığı bilgisine ulaşıldı.

Eşini terk eden Kayseri'de yaşayan 25 yaşındaki Bakiye Yeniçeri, 5 ve 2 yaşlarında iki kız çocuğu yanına alarak Tekirdağ'a gitti.

Baki Y'nin tutuklanma görüntüsü.

Eşi evi terk eden Kani'nin; 13, 9 ve 8 yaşlarındaki 3 çocuğunun bulunduğu ortaya çıktı. G.A. isimli başka bir çocuğun da eve sık sık gittiği bilgisine ulaşıldı.

BEBEĞİN BEZİNDE KAN GÖRDÜ

Bakiye Yeniçeri, 5 Eylül günü çocuklarını yine komşu çocuklarına emanet etti. Kan donduran olay tam bu noktada gerçekleşti.

Yeniçeri, iki kızını eve getirdikten sonra küçük Sıla'yı yıkamak için banyoya götürdü. Bebeğin bezinde kan gördü. Yeniçeri, "O an bebeğimin istismara uğradığını fark ettim ama korktum. Olayı kapatmak için bebek bezini başka bir mahalledeki konteynere attım" diyerek acı gerçeği itiraf etti.

Annenin bebeğinin başına gelen korkunç olayı birlikte yaşadığı Sanlı Ö.'ye de anlattığı öğrenildi. Ancak ikisinin de kimseye bir şey söylemediği hatta annenin tüm bunlara rağmen bebeğini o korku evine bırakmaya devam ettiği tespit edildi.