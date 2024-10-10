Bakiye ve sevgilisi.
Sıla bebeğin vücudunda çeşitli morluklar olduğunu gören annesi, kızının uyanmaması üzerine 8 Eylül akşamı küçük bebeği Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
HAYATA TUTUNAMADI
Baygın haldeki Sıla'yı muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla bebek Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Muayene edilen Sıla'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Ancak Sıla bebek hayata tutunamadı.
ÖNCE SOPAYLA DÖVDÜ SONRA BUZDOLABINA VURDU
Olayla ilgili küçük Sıla Y.'yi darp eden 13 yaşındaki K.A. ilk ifadesinde önce Sıla bebeğin düştüğünü söylediği öğrenildi.
13 yaşındaki K.A. yetkililerce evine götürüldü, burada çocuğun nasıl düştüğünü canlandırması istendi. Kafasındaki senaryoyu tasvir edemeyen K.A., şiddet olayını da işlediğini itiraf etti. Sıla bebeği önce sopayla dövdüğünü, ardından kafasını buzdolabına vurduğunu anlattı.
Sıla bebek.
13 yaşındaki K.A.'nın babası Kani A. ile Sanlı Ö. ifadelerinde olaydan haberlerinin olmadığını söylediler.
DİŞ İZİ TESPİT EDİLDİ
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Sıla'nın vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi tespit edildi.
Savcılık Adli Tıp Kurumu'ndan konuyla ilgili rapor istedi.
2'si çocuk 5 şüphelinin tamamının çene yapıları incelendi, Sıla bebeğin vücudundaki ısırık izleriyle karşılaştırılması yapılıyordu. Bu nedenle herkes korkunç olayın şüphelisi olabileceğinden tutuklandı. Bir yandan da şüphelilerin telefonları da incelemeye alındı.
Sıla bebek.
KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Yapılan incelemelerde Sanlı Ö.'nün cep telefonu incelemesinden korkunç bir gerçek ortaya çıktı.
Habertürk'ün haberine göre; Bakiye Yeniçeri'nin iki çocuğuyla yanında kaldığı 57 yaşındaki Sanlı Ö.'nün telefonda başka çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundu. Bu nedenle Sanlı Ö. hakkında Sıla bebek soruşturmasının yanında bir de bu suçtan soruşturma açıldı.
Bakiye Y. ve Sıla bebeğin yaşadığı ev.
TÜM ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI
Yaşanan korkunç olayın yaşandığı evdeki 8 ve 9 yaşındaki iki küçük çocuk ve Sıla'nın 5 yaşındaki ablası devlet korumasına alındı.