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Sıla bebek olayında yeni gelişme! Diş izleri kime ait? Komşu çocuğundan kan donduran itiraf! Görüntüler ortaya çıktı

2 yaşındaki Sıla bebek soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sıla'yı istimar eden komşu çocuğunun keşif için götürüldüğü evde, küçük bebeğe uyguladıkları şiddeti itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelilerin telefonlarından çıkan detay ise herkesin kanını dondurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 15:01 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 15:11
Sıla bebek olayında yeni gelişme! Diş izleri kime ait? Komşu çocuğundan kan donduran itiraf! Görüntüler ortaya çıktı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Eşini terk eden Kayseri'de yaşayan 25 yaşındaki Bakiye Yeniçeri, 5 ve 2 yaşlarında iki kız çocuğu yanına alarak Tekirdağ'a gitti.

Yeniçeri, burada 57 yaşındaki Sanlı Ö.'nün yanına yerleşti.

Gündüzleri dışarı çıkan Bakiye Yeniçeri'nin 2 kız çocuğunu karşı komşusunun evine bıraktığı öğrenildi.

2 yaşındaki Sıla bebeğin ve ablasının bırakıldığı bu evde yaşlı bakım hastası bir kadın ile 32 yaşındaki oğlu Kani A.'nın birlikte yaşadığı bilgisine ulaşıldı.

Baki Y'nin tutuklanma görüntüsü.Baki Y'nin tutuklanma görüntüsü.

Eşi evi terk eden Kani'nin; 13, 9 ve 8 yaşlarındaki 3 çocuğunun bulunduğu ortaya çıktı. G.A. isimli başka bir çocuğun da eve sık sık gittiği bilgisine ulaşıldı.

BEBEĞİN BEZİNDE KAN GÖRDÜ
Bakiye Yeniçeri, 5 Eylül günü çocuklarını yine komşu çocuklarına emanet etti. Kan donduran olay tam bu noktada gerçekleşti.

Yeniçeri, iki kızını eve getirdikten sonra küçük Sıla'yı yıkamak için banyoya götürdü. Bebeğin bezinde kan gördü. Yeniçeri, "O an bebeğimin istismara uğradığını fark ettim ama korktum. Olayı kapatmak için bebek bezini başka bir mahalledeki konteynere attım" diyerek acı gerçeği itiraf etti.

Annenin bebeğinin başına gelen korkunç olayı birlikte yaşadığı Sanlı Ö.'ye de anlattığı öğrenildi. Ancak ikisinin de kimseye bir şey söylemediği hatta annenin tüm bunlara rağmen bebeğini o korku evine bırakmaya devam ettiği tespit edildi.

Sıla bebekSıla bebek

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
13 yaşındaki K.A. ve G.A. soruşturma kapsamında alınan ifadelerinde istismar suçunu itiraf etti.

Çocukların ifadesine göre; Sıla ve ablasını anneleri Bakiye onlara emanet ediyordu. Çocuklar bebeklere yemek yediriyor, bezini değiştiriyordu. Ne olduysa o anda oldu iki çocuk Sıla bebeğin bezini değiştirdikten sonra korkunç olayı gerçekleştirdi.

Ancak küçük Sıla'ya beyin kanaması geçirten şiddet olayı ise 3 gün sonra yaşandı.

Bakiye ve sevgilisi.Bakiye ve sevgilisi.

Sıla bebeğin vücudunda çeşitli morluklar olduğunu gören annesi, kızının uyanmaması üzerine 8 Eylül akşamı küçük bebeği Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HAYATA TUTUNAMADI
Baygın haldeki Sıla'yı muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla bebek Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Muayene edilen Sıla'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Ancak Sıla bebek hayata tutunamadı.

ÖNCE SOPAYLA DÖVDÜ SONRA BUZDOLABINA VURDU
Olayla ilgili küçük Sıla Y.'yi darp eden 13 yaşındaki K.A. ilk ifadesinde önce Sıla bebeğin düştüğünü söylediği öğrenildi.

13 yaşındaki K.A. yetkililerce evine götürüldü, burada çocuğun nasıl düştüğünü canlandırması istendi. Kafasındaki senaryoyu tasvir edemeyen K.A., şiddet olayını da işlediğini itiraf etti. Sıla bebeği önce sopayla dövdüğünü, ardından kafasını buzdolabına vurduğunu anlattı.

Sıla bebek.Sıla bebek.

13 yaşındaki K.A.'nın babası Kani A. ile Sanlı Ö. ifadelerinde olaydan haberlerinin olmadığını söylediler.

DİŞ İZİ TESPİT EDİLDİ
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Sıla'nın vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi tespit edildi.

Savcılık Adli Tıp Kurumu'ndan konuyla ilgili rapor istedi.

2'si çocuk 5 şüphelinin tamamının çene yapıları incelendi, Sıla bebeğin vücudundaki ısırık izleriyle karşılaştırılması yapılıyordu. Bu nedenle herkes korkunç olayın şüphelisi olabileceğinden tutuklandı. Bir yandan da şüphelilerin telefonları da incelemeye alındı.

Sıla bebek.Sıla bebek.

KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Yapılan incelemelerde Sanlı Ö.'nün cep telefonu incelemesinden korkunç bir gerçek ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre; Bakiye Yeniçeri'nin iki çocuğuyla yanında kaldığı 57 yaşındaki Sanlı Ö.'nün telefonda başka çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundu. Bu nedenle Sanlı Ö. hakkında Sıla bebek soruşturmasının yanında bir de bu suçtan soruşturma açıldı.

Bakiye Y. ve Sıla bebeğin yaşadığı ev.Bakiye Y. ve Sıla bebeğin yaşadığı ev.

TÜM ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI
Yaşanan korkunç olayın yaşandığı evdeki 8 ve 9 yaşındaki iki küçük çocuk ve Sıla'nın 5 yaşındaki ablası devlet korumasına alındı.

2 yaşındaki Sıla bebek olayında yeni detaylar: Bezinde kan gördüm! Kimse duymasın diye örtbas ettim2 yaşındaki Sıla bebek olayında yeni detaylar: Bezinde kan gördüm! Kimse duymasın diye örtbas ettim
2 yaşındaki Sıla bebek olayında yeni detaylar: Bezinde kan gördüm! Kimse duymasın diye örtbas ettim

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