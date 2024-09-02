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TSYD'nin havuzuna alınmayan başörtülü öğretmen Merve İzmirlioğlu'ndan Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusu: "Bu sadece benim davam değil"

Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu'nun eşi Merve İzmirlioğlu, derneğin yüzme havuzuna başörtülü olduğu gerekçesiyle alınmamasına ilişkin Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu ileride benzeri olaylara maruz kalma ihtimali olan başörtülü kardeşleri için yaptığını ifade eden İzmirlioğlu, "Bu sadece benim davam değil." dedi.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 18:26 Güncelleme 02 Eylül 2024, 18:52
TSYD’nin havuzuna alınmayan başörtülü öğretmen Merve İzmirlioğlu’ndan Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusu: Bu sadece benim davam değil

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TSYD'de '28 Şubat' rüzgarları esiyor. Dernek başkanı Oğuz Tongsir, eşi başörtülü olduğu için havuza alınmayan Mehmet İzmirlioğlu'na, "Burası benim derneğim, burası özerk dernek, benim kurallarım ve kanunlarım geçerli." dedi. Tongsir'in bakanlığın onardığı havuzda milletin parasıyla 28 Şubat diktası uygulanması tepki çekti.

Mehmet İzmirlioğlu ve Merve İzmirlioğluMehmet İzmirlioğlu ve Merve İzmirlioğlu



İZMİRLİOĞLU'NUN EŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu'nun eşi Merve İzmirlioğlu, derneğin yüzme havuzuna başörtülü olduğu gerekçesiyle alınmamasına ilişkin Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Merve İzmirlioğlu, İstanbul Adliyesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 29 Ağustos'ta Türkiye Spor Yazarları Derneğinin İstanbul Beşiktaş'taki açık havuzunda ayrıştırıcı ve çağ dışı bir uygulamayla karşılaştıklarını söyledi.

Mehmet İzmirlioğlu ve Merve İzmirlioğluMehmet İzmirlioğlu ve Merve İzmirlioğlu

BU COĞRAFYADA 28 ŞUBAT TORTULARIYLA YAŞAMIYOR OLMALIYDIK
İzmirlioğlu, "Benim için çok üzücüydü. Eğitimciyim, anneyim, çocuklarımın yanında böyle bir durum yaşamak bizi çok üzdü. Dileğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız bu yüzyılda bu olayla tekrar karşılaşmamak, her toplumda başörtümüzle yer almak. Çocuğumun bana anne seni başörtülü olduğun için almadılar dediğinde çok üzüldüm. Çünkü bir 28 Şubat'ın tortularını şu an yaşamıyor olmalıydık diye düşünüyorum" diye konuştu.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA AÇIK HAVUZ YASAK
Yaşadığı ayrımcılıkla ilgili konuşan genç öğretmen, "Kapalı olmam sebebiyle açık havuzu kullanmamam gerektiğini söylediler. Ben de kullanmasam da olur açık havuzda çocuklarımın başında bekleyebileceğimi söyledim. Daha sonra oradaki havuz görevlisi beyefendi bunun mümkün olmayacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Mehmet İzmirlioğlu ve Merve İzmirlioğluMehmet İzmirlioğlu ve Merve İzmirlioğlu

BAŞÖRTÜLÜ KARDEŞLERİM İÇİN BURADAYIM
Suç duyurusunda bulunma amaçlarının bundan sonra bu durumla karşılaşma ihtimali olan başörtülü kardeşleri olduğunu belirten İzmirlioğlu, "Bu sadece benim davam değil, benimle birlikte üslup ile karşılaşmış belki ileride karşılaşabilecek tüm başörtülü kardeşlerim ve arkadaşlarım için buradayım." şeklinde konuştu.

Mehmet İzmirlioğlu ve Merve İzmirlioğluMehmet İzmirlioğlu ve Merve İzmirlioğlu

"ŞİKAYET EDECEĞİMİ SÖYLEDİĞİMDE 'ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA' DEDİ"

Mehmet İzmirlioğlu ise TSYD'nin havuzuna eşi ve çocuklarıyla birlikte gittiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Orada bulunan bir görevli 'Eşin kapalı, açık havuzdan yararlanamayacaksınız', dedi. Eşim bunun üzerine 'Ben zaten havuza girmeyeceğim, çocukların yanında duracağım.' dedi. Ardından görevli orada durmamızın yasak olduğunu söyledi. 'Sizi kapalı havuza alalım' dediler. Tepki göstererek 'Kimin kararı?' diye sordum. Başkan Oğuz Tongsir'in kararı olduğunu söylediler. Genel merkeze giderek Oğuz Tongsir'le görüştüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'nda böyle bir kanun olmadığını, gerici zihniyetin geride kaldığını söyledim. O da bana 'Burası benim derneğim, burası özerk dernek, benim kurallarım ve kanunlarım geçerli.' dedi. Şikayet edeceğimi söylediğimde 'Elinden geleni ardına koyma.' dedi."

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