TSYD'nin havuzuna alınmayan başörtülü öğretmen Merve İzmirlioğlu'ndan Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusu: "Bu sadece benim davam değil"

Mehmet İzmirlioğlu ve Merve İzmirlioğlu

BU COĞRAFYADA 28 ŞUBAT TORTULARIYLA YAŞAMIYOR OLMALIYDIK

İzmirlioğlu, "Benim için çok üzücüydü. Eğitimciyim, anneyim, çocuklarımın yanında böyle bir durum yaşamak bizi çok üzdü. Dileğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız bu yüzyılda bu olayla tekrar karşılaşmamak, her toplumda başörtümüzle yer almak. Çocuğumun bana anne seni başörtülü olduğun için almadılar dediğinde çok üzüldüm. Çünkü bir 28 Şubat'ın tortularını şu an yaşamıyor olmalıydık diye düşünüyorum" diye konuştu.



BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA AÇIK HAVUZ YASAK

Yaşadığı ayrımcılıkla ilgili konuşan genç öğretmen, "Kapalı olmam sebebiyle açık havuzu kullanmamam gerektiğini söylediler. Ben de kullanmasam da olur açık havuzda çocuklarımın başında bekleyebileceğimi söyledim. Daha sonra oradaki havuz görevlisi beyefendi bunun mümkün olmayacağını söyledi." ifadelerini kullandı.