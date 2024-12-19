Azerbaycan D-8’e üye oldu: İslami dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlayacak

Azerbaycan'ın, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatına üye oldu.
OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda Azerbaycan'ın, bu Teşkilata oybirliğiyle üye kabul edildiği bildirildi.
D-8 ülkeleri Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı (Fotoğraf: AA)
İLK KEZ YENİ ÜYE ALINDI
D-8'in kurulduğu günden bugüne kadar ilk kez yeni üye alarak genişlediği belirtilen açıklamada, dünya Müslümanlarının yüzde 60'ını oluşturan ve büyük ekonomik potansiyele sahip, "İslam Sekizlisi" olarak adlandırılan D-8'e üyeliğin Azerbaycan'ın uluslararası dünyada artan nüfuzunun ve bu ülkeye duyulan güvenin açık örneği olduğu kaydedildi.
Azerbaycan'ın D-8'in temel ilkelerinin korunmasında ve teşkilat çerçevesinde işbirliğinin derinleştirilmesinde önemli rol oynayacağı belirtilen açıklamada, "Bölgemizde güvenlik, istikrar, refah ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin oluşması, ekonomik ve ticari, ulaştırma, iletişim ve diğer birçok önemli yöndeki ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Doğu ile Batı arasında köprü görevi üstlenen ve İslam dünyasının başlıca kültür, din ve medeniyet merkezlerinden biri olan Azerbaycan'ın D-8 üyeliği, İslami dayanışmanın güçlenmesine, İslami değerlerin dünyada tanıtılmasına ve İslam karşıtlığı ile mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır." ifadeleri yer aldı.
D-8 ülke liderleri aile fotoğrafına katıldı (Fotoğraf: AA)
GELİŞEN SEKİZ ÜLKE (D-8) TEŞKİLATI
D-8 Teşkilatı, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da kuruldu. Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın üye olduğu Teşkilatın Sekretaryası İstanbul'da bulunuyor.