Kahire’de D-8 zirvesi! Sisi ve liderler Başkan Erdoğan’ı ayakta karşıladı

Zirveye, D-8'e üye Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov da katıldı.

Zirvede konuşan bölgede ve dünyada önemli hadiselerin yaşandığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Filistin ve Lübnan'daki duruma dair görüşlerimizi bu konulara hasredilen ikinci oturumda sizlerle ayrıca paylaşacağım. Suriye'deki son dönemde yaşanan gelişmeleri de aynı zaviyeden Suriye halkının çıkarını önceleyen bir yaklaşımla çok yakından takip ediyorum. Suriye halkının birliğe, dayanışmaya, uzlaşıya ve savaş yorgunu ülkelerini süratle ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var. Biz de bu zorlu süreçte Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz."