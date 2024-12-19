Kahire’de D-8 zirvesi! Sisi ve liderler Başkan Erdoğan’ı ayakta karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldı.
İMZAYI ATTI
Erdoğan toplantı öncesi zirve için hazırlanan defteri imzaladı.
SİSİ VE LİDERLER AYAKTA KARŞILADI
Salona girişinde Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından karşılanan Başkan Erdoğan kendisini ayakta bekleyen liderlerle tek tek selamlaştı.
Zirve, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin konuk ülke ve hükümet başkanlarını, yeni Başkanlık Sarayında karşılaması ve aile fotoğrafının çekilmesiyle başladı.
Fotoğraf çekiminin ardından, liderler zirvenin yapıldığı salona geçti.
Salonda, Fetih Suresi okundu. D-8 Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir İmam, zirvenin açılış konuşmasını yaptı.
Zirveye, D-8'e üye Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov da katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SURİYE VURGUSU
Başkan Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Zirvede konuşan bölgede ve dünyada önemli hadiselerin yaşandığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Filistin ve Lübnan'daki duruma dair görüşlerimizi bu konulara hasredilen ikinci oturumda sizlerle ayrıca paylaşacağım. Suriye'deki son dönemde yaşanan gelişmeleri de aynı zaviyeden Suriye halkının çıkarını önceleyen bir yaklaşımla çok yakından takip ediyorum. Suriye halkının birliğe, dayanışmaya, uzlaşıya ve savaş yorgunu ülkelerini süratle ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var. Biz de bu zorlu süreçte Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz."
"Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin yeniden tesisine atfettiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz. Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana, sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir. D-8 üyeleri olarak bu zorlu mücadelelerinde Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmamız gerektiğine inanıyorum."