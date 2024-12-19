Başkan Erdoğan’dan Kahire’de yoğun diplomasi: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 kapsamında bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de ikili temaslarına başladı.



PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ



Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. (AA)

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan'ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini de belirtti.