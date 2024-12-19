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Esad'ın devrilmesi sonrası Putin'den ilk açıklama! "Başkan Erdoğan" vurgusu: Türkiye Suriye'de sınırının güvenliği için gerekeni yapıyor

Suriye'de yeni dönem hızla şekillenirken Türkiye'nin bölge üzerindeki "Anahtar" rolü pekişti. ABD Başkanı Trump'ın "Suriye'nin anahtarı Türkiye'de" sözleri sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çarpıcı bir çıkış geldi. "Türkiye Suriye'de sınırlarının güvenliği için gerekeni yapıyor" diyen Putin, Başkan Erdoğan'la Filistin, Suriye ve Orta Doğu konularında sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Rus lider, "Türkiye'nin güvenliğini sağlaması gerekiyor. Bunun bilincindeyiz" dedi.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 16:29 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 16:46
Esad’ın devrilmesi sonrası Putin’den ilk açıklama! Başkan Erdoğan vurgusu: Türkiye Suriye’de sınırının güvenliği için gerekeni yapıyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de Esad sonrası dönem hızla şekillenirken Türkiye kritik aktör olarak hem sahada hem de masadaki yerini koruyor.

    Şam'da yeni sürecin tesis edildiği şu günlerde ABD, Avrupa ve Batılı ülkelerin Ankara ile "Suriye" konu başlıklı diplomasi trafiği ivme kazandı.

    MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'ı ziyaret edip Ahmet El Şara (Golani) ile temas kurması ise Türkiye'nin Suriye politikasında oyun kurucu rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

    Başkan Erdoğan ve ABD'nin seçilmiş başkanı Trump (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan ve ABD'nin seçilmiş başkanı Trump (Takvim.com.tr)

    TRUMP: SURİYE'NİN ANAHTARI TÜRKİYE'DE! ERDOĞAN ÇOK AKILLI VE GÜÇLÜ

    Daha önce ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini duyuran ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle. Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü" dedi.

    Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin (AA/Arşiv)Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin (AA/Arşiv)

    PUTİN: TÜRKİYE SURİYE'DE GEREKENİ YAPIYOR

    Rus lider Vladimir Putin ise "Türkiye, Suriye'de güney sınırlarının güvenliği için gerekenleri yapıyor" şeklinde konuştu.

    "ERDOĞAN'LA SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

    Başkan Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Putin, kendisiyle Filistin, Suriye ve Orta Doğu'daki durumu konuştuklarını anlattı. Rus lider, Türkiye'nin Suriye'de güney sınırlarındaki güvenliğini sağlamak için gerekenleri yaptığının altını çizdi.

    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG oluşumlarına operasyon yapabileceğine işaret eden Putin, "Türkiye, Suriye'deki gelişmeler ışığında güney sınırlarında güvenliği sağlamak, sığınmacıların kendi topraklarından fiilen Türkiye'nin kontrolü altında olan Suriye'nin diğer bölgelerine geri dönmesi için koşullar yaratmak, belki de Kürt oluşumları (PKK/YPG) sınırdan uzaklaştırmak için her şeyi yapıyor. Tüm bunlar mümkün ve belki de bir dereceye kadar gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.

    Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin (AA/Arşiv)Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin (AA/Arşiv)

    "TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMASI GEREKİYOR, BUNUN BİLİNCİNDEYİZ"

    Putin sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

    Sorunların Esad döneminde çözülmesi gerekiyordu, şimdi ise Suriye topraklarını kontrol eden yetkililerle çözülmesi gerekiyor, Türkiye'nin de bir şekilde güvenliğini sağlaması gerekiyor, bunların tamamının bilincindeyiz.



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