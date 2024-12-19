Esad'ın devrilmesi sonrası Putin'den ilk açıklama! "Başkan Erdoğan" vurgusu: Türkiye Suriye'de sınırının güvenliği için gerekeni yapıyor

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Suriye'de Esad sonrası dönem hızla şekillenirken Türkiye kritik aktör olarak hem sahada hem de masadaki yerini koruyor.



Şam'da yeni sürecin tesis edildiği şu günlerde ABD, Avrupa ve Batılı ülkelerin Ankara ile "Suriye" konu başlıklı diplomasi trafiği ivme kazandı.



MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'ı ziyaret edip Ahmet El Şara (Golani) ile temas kurması ise Türkiye'nin Suriye politikasında oyun kurucu rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Erdoğan ve ABD'nin seçilmiş başkanı Trump (Takvim.com.tr)



TRUMP: SURİYE'NİN ANAHTARI TÜRKİYE'DE! ERDOĞAN ÇOK AKILLI VE GÜÇLÜ



Daha önce ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini duyuran ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle. Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü" dedi.