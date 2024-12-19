Esad'ın devrilmesi sonrası Putin'den ilk açıklama! "Başkan Erdoğan" vurgusu: Türkiye Suriye'de sınırının güvenliği için gerekeni yapıyor

Suriye'de Esad sonrası dönem hızla şekillenirken Türkiye kritik aktör olarak hem sahada hem de masadaki yerini koruyor.
Şam'da yeni sürecin tesis edildiği şu günlerde ABD, Avrupa ve Batılı ülkelerin Ankara ile "Suriye" konu başlıklı diplomasi trafiği ivme kazandı.
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'ı ziyaret edip Ahmet El Şara (Golani) ile temas kurması ise Türkiye'nin Suriye politikasında oyun kurucu rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Başkan Erdoğan ve ABD'nin seçilmiş başkanı Trump (Takvim.com.tr)
TRUMP: SURİYE'NİN ANAHTARI TÜRKİYE'DE! ERDOĞAN ÇOK AKILLI VE GÜÇLÜ
Daha önce ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini duyuran ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle. Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü" dedi.
Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin (AA/Arşiv)
PUTİN: TÜRKİYE SURİYE'DE GEREKENİ YAPIYOR
Rus lider Vladimir Putin ise "Türkiye, Suriye'de güney sınırlarının güvenliği için gerekenleri yapıyor" şeklinde konuştu.
"ERDOĞAN'LA SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ"
Başkan Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Putin, kendisiyle Filistin, Suriye ve Orta Doğu'daki durumu konuştuklarını anlattı. Rus lider, Türkiye'nin Suriye'de güney sınırlarındaki güvenliğini sağlamak için gerekenleri yaptığının altını çizdi.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG oluşumlarına operasyon yapabileceğine işaret eden Putin, "Türkiye, Suriye'deki gelişmeler ışığında güney sınırlarında güvenliği sağlamak, sığınmacıların kendi topraklarından fiilen Türkiye'nin kontrolü altında olan Suriye'nin diğer bölgelerine geri dönmesi için koşullar yaratmak, belki de Kürt oluşumları (PKK/YPG) sınırdan uzaklaştırmak için her şeyi yapıyor. Tüm bunlar mümkün ve belki de bir dereceye kadar gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.