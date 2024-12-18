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Borsa şantajından CHP'li isim çıktı! Rüşvet tehdit ne ararsan var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün gözaltına alınan ünlü borsacı Nihat Özçelik ile 4'ü polis 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında bulunan bir ismin CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde Meclis Üyesi olduğu öğrenildi. Öte yandan Özçelik'in bir süredir davalık olduğu bir başka borsacı Enver Çevik hakkında bilgi edinmek ve davayı etkilemek için polis memurlarına rüşvet verdiği, memurlarında bunu koordineli bir şekilde yaptığı öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 08:00 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 08:15
Borsa şantajından CHP’li isim çıktı! Rüşvet tehdit ne ararsan var

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    İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 38 ceza istemiyle dava açılan ve yargılama süreci devam eden ünlü Borsacı Nihat Özçelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, tarafından rüşvet, tehdit ve şantaj suçuna ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına aldı.

    Ünlü Borsacı Nihat Özçelik. (Takvim.com.tr / Arşiv)Ünlü Borsacı Nihat Özçelik. (Takvim.com.tr / Arşiv)

    8 KİŞİ TUTUKLANDI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "tehdit ve şantaj" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Özçelik ile birlikte aralarında polis memurlarının da bulunduğu 13 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Nihat Özçelik ve berberindeki 9 kişi tutuklandı.

    Nihat Özçelik ve berberindeki 9 kişi tutuklandı.(Takvim.com.tr / Arşiv)Nihat Özçelik ve berberindeki 9 kişi tutuklandı.(Takvim.com.tr / Arşiv)

    CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ DE TUTUKLANANLAR ARASINDA
    Tutuklananlar arasında yer alan Cem Özçelik'in, Nihat Özçelik'in yeğeni olduğu ve CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

    POLİS MEMURUNA BİLGİ ALMAK İÇİN RÜŞVET VERDİ
    Ünlü Borsacının tutuklanmasının ardından soruşturmayla ilgili yeni bilgilerde ortaya çıktı. İddiaya göre Nihat Özçelik bir süredir adeta savaş halinde olduğu ve yine kendisi gibi borsacı olan Enver Çevik hakkında çeşitli bilgiler alabilmek için polis memurlarını kullandı. Bu polis memurlarına farklı kişiler aracılığı ile para transferleri yapıp rüşvet vererek Çevik hakkında bilgiler edindi.

    Tutuklananlar arasında bulunan Nihat Özçelik'in CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde Meclis Üyesi olduğu öğrenildi. .(Takvim.com.tr)Tutuklananlar arasında bulunan Nihat Özçelik'in CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde Meclis Üyesi olduğu öğrenildi. .(Takvim.com.tr)


    LOG KAYITLARINDA BİR ÇOK İSİM ÇIKTI
    Soruşturma kapsamında polis memurları H.A., İ.M., T.K. ve G.B. isimli polis memurlarının, Emniyet Müdürlüğü log kayıtlarında sadece Enver Çevik ile ilgili değil Sibel İ, Kemal A, İstiradi D, Tufan K. isimli şahıslara ilişkin çeşitli tarihlerde sorgulama yaptıkları öne sürüldü.

    PARA GİRİŞ TARİHİ İLE LOG KAYITLARI UYUŞUYOR
    Dosyaya eklenen yazışmalarda, ilgili sorgulamaları şüpheli Nihat Özçelik'in talebi üzerine para karşılığı yaptıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerle ilgili MASAK raporunda hesaplara para giriş tarihleri ile Log kayıtlarının da uyuştuğu ifade edildi.

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