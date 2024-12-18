8 KİŞİ TUTUKLANDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "tehdit ve şantaj" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Özçelik ile birlikte aralarında polis memurlarının da bulunduğu 13 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Nihat Özçelik ve berberindeki 9 kişi tutuklandı.

Nihat Özçelik ve berberindeki 9 kişi tutuklandı.(Takvim.com.tr / Arşiv)

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ DE TUTUKLANANLAR ARASINDA

Tutuklananlar arasında yer alan Cem Özçelik'in, Nihat Özçelik'in yeğeni olduğu ve CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.



POLİS MEMURUNA BİLGİ ALMAK İÇİN RÜŞVET VERDİ

Ünlü Borsacının tutuklanmasının ardından soruşturmayla ilgili yeni bilgilerde ortaya çıktı. İddiaya göre Nihat Özçelik bir süredir adeta savaş halinde olduğu ve yine kendisi gibi borsacı olan Enver Çevik hakkında çeşitli bilgiler alabilmek için polis memurlarını kullandı. Bu polis memurlarına farklı kişiler aracılığı ile para transferleri yapıp rüşvet vererek Çevik hakkında bilgiler edindi.