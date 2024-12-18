Tutuklananlar arasında bulunan Nihat Özçelik'in CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde Meclis Üyesi olduğu öğrenildi. .(Takvim.com.tr)
LOG KAYITLARINDA BİR ÇOK İSİM ÇIKTI
Soruşturma kapsamında polis memurları H.A., İ.M., T.K. ve G.B. isimli polis memurlarının, Emniyet Müdürlüğü log kayıtlarında sadece Enver Çevik ile ilgili değil Sibel İ, Kemal A, İstiradi D, Tufan K. isimli şahıslara ilişkin çeşitli tarihlerde sorgulama yaptıkları öne sürüldü.
PARA GİRİŞ TARİHİ İLE LOG KAYITLARI UYUŞUYOR
Dosyaya eklenen yazışmalarda, ilgili sorgulamaları şüpheli Nihat Özçelik'in talebi üzerine para karşılığı yaptıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerle ilgili MASAK raporunda hesaplara para giriş tarihleri ile Log kayıtlarının da uyuştuğu ifade edildi.