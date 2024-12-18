İstanbul’da fuhuş operasyonu: 22 gözaltı | Şebekenin yöntemi deşifre oldu! Ajansla buldukları kadınları...

YAKALANMAMAK İÇİN YABANCI NUMARALAR KULLANDILAR Polis yaptığı incelemede yabancı uyruklu kadınların saati 200 dolar, geceliğine ise bin dolar ücretle fuhuş yaptırıldığı öğrenildi. Şüphelilerin kendi aralarında yabancı numaralarla açtıkları Whatsapp hesapları üzerinden konuştukları bu sayede polisin takibinden kurtulmayı amaçladıkları da belirlendi.

İstanbul'da fuhuş operasyonu (DHA)

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde tespit edilen 15 adrese baskın yapıldı. Baskında fuhuş yaptıkları iddia edilen 9 kişi ile 13 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 58 bin 300 lira, 2 bin 290 dolar, 17 cep telefonu, 17 adet sim kart ve 2 USB bellek ele geçirildi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri yapılan 9 şüpheli adliyeye sevk edilirken, fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildiler.