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DEM Parti-Öcalan görüşmesi için tarih verildi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bütçe sonrasını işaret etti | Şimdi PKK düşünsün

Bahçeli'nin elebaşı Öcalan'a yaptığı "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı sonrası DEM Parti'nin İmralı'ya gideceği tarih netleşmeye başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerinden sonraki zaman dilimini işaret etti. DEM heyeti "Müsatit bir zaman" belirlendikten sonra Abdullah Öcalan'la görüşecek. Öte yandan İmralı - DEM trafiği Kandil tarafından sabote ediliyor. Elebaşları sıraya girip silah bırakmayacaklarını ilan etti. Böylelikle Kandil'in APO maskesi inmiş oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 11:20 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 11:49
DEM Parti-Öcalan görüşmesi için tarih verildi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bütçe sonrasını işaret etti | Şimdi PKK düşünsün

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    DEM Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ile olan görüşme talebine iişkin Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görüşmenin bütçe görüşmelerinden sonraki zaman diliminde olabileceğini işaret etti.

    BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SONRASINI İŞARET ETTİ

    Tunç, "Müsait bir zamanı belirleyeceğiz. Ona göre biraz sabretmemiz gerekiyor. Bütçe görüşmeleri var zaten. Bütçe bittikten sonra muhtemelen karar verilir" ifadelerini kullandı.

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    BAHÇELİ "İMRALI-DEM YÜZ YÜZE GÖRÜŞSÜN" DEDİ

    Hatırlanacağı üzere MHP lideri Devlet Bahçeli, 26 Kasım tarihli Meclis konuşmasında "22 Ekim 2024'ten itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    DEM BAŞVURU YAPTI

    Bahçeli'nin bu sözleri üzerine DEM Parti İmralı'da Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yapmıştı.

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    YENİ DÖNEMİN ŞİFRESİ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE

    Öte yandan Türkiye, kritik bir sürecin eşiğinde... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süredir yaptığı "iç cepheyi güçlendirelim ve terörsüz Türkiye'yi inşa edelim" vurgusu sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önce DEM'e el uzattı sonra teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı yaptı.

    ÖCALAN'DAN "ŞİDDETİ BİTİRİP HUKUK ZEMİNİNE ÇEKEBİLİRİM" MESAJI

    Çağrı sonrası İmralı'nın kapıları açıldı. Yeğen Ömer Öcalan amcası Abdullah Öcalan'la görüştürüldü.

    Öcalan'dan "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı geldi.

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    KANDİL'İN APO MASKESİ DÜŞTÜ

    "İç cepheyi sağlam tutmak" gayesiyle atılan adımlara PKK ve kaostan beslenen terör baronları takoz oldu.

    Kandil, İmralı - DEM görüşmesi öncesi süreci sabote etmek için her yolu denedi. Elebaşları sıraya girip silah bırakmayacaklarını ilan etti.

    Böylelikle Kandil'in APO maskesi inmiş oldu.

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