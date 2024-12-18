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DEM Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ile olan görüşme talebine iişkin Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görüşmenin bütçe görüşmelerinden sonraki zaman diliminde olabileceğini işaret etti.



BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SONRASINI İŞARET ETTİ



Tunç, "Müsait bir zamanı belirleyeceğiz. Ona göre biraz sabretmemiz gerekiyor. Bütçe görüşmeleri var zaten. Bütçe bittikten sonra muhtemelen karar verilir" ifadelerini kullandı.

DEM'in İmralı başvurusu (Takvim.com.tr)



BAHÇELİ "İMRALI-DEM YÜZ YÜZE GÖRÜŞSÜN" DEDİ



Hatırlanacağı üzere MHP lideri Devlet Bahçeli, 26 Kasım tarihli Meclis konuşmasında "22 Ekim 2024'ten itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



DEM BAŞVURU YAPTI



Bahçeli'nin bu sözleri üzerine DEM Parti İmralı'da Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yapmıştı.