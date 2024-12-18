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Borsacı Nihat Özçelik'in tutuklanmasının ardından flaş gelişme! Rüşvet iddialarını dedektif kabul etti: "Suça alet oldum galiba"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ünlü borsacı Nihat Özçelik ile 4'ü polis 8 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hatta Nihat Özçelik’in, uzun süredir davalık olduğu bir diğer borsacı Enver Çevik hakkında bilgi toplamak ve davayı kendi lehine çevirmek amacıyla polis memurlarına rüşvet verdiği iddia edildi. Şüpheliler arasında yer alan Ali A.’nın verdiği ifade ise dikkat çekti. Ali A., "2019 yılında özel dedektiflik işleriyle uğraştım. Restoranda bir memur tanıdım ailece görüşmeye başladık. Böyle bir suça alet olmak istemezdim ama olmuşum galiba bu işlere bulaştığım için çok pişmanım" diyerek suçla bağlantısını itiraf etti.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 19:01 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 19:20
Borsacı Nihat Özçelik’in tutuklanmasının ardından flaş gelişme! Rüşvet iddialarını dedektif kabul etti: Suça alet oldum galiba

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    İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 38 ceza istemiyle dava açılan ve yargılama süreci devam eden ünlü Borsacı Nihat Özçelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, tarafından rüşvet, tehdit ve şantaj suçuna ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü borsacı Nihat Özçelik ve beraberindeki 8 şüpheli tutuklandı.

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    CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ DE TUTUKLANANLAR ARASINDA
    Hatta tutuklananlar arasında yer alan Cem Özçelik'in, Nihat Özçelik'in yeğeni olduğu ve CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde Meclis Üyesi olduğu öğrenilmişti.

    Borsacı Nihat Özçelik'in tutuklanmasının ardından şok gelişme! (Takvim.com.tr foto arşiv)Borsacı Nihat Özçelik'in tutuklanmasının ardından şok gelişme! (Takvim.com.tr foto arşiv)

    POLİSLERE RÜŞVET Mİ VERDİ?
    İddialara göre, borsacı Nihat Özçelik, bir süredir çatışma içinde olduğu meslektaşı Enver Çevik hakkında bilgi toplamak için polis memurlarından yardım aldı. Özçelik'in, Çevik ile ilgili bilgileri elde edebilmek için aracı kişiler üzerinden polis memurlarına para transferleri yaparak rüşvet verdiği öne sürüldü.

    Soruşturma kapsamında polis memurları H.A., İ.M., T.K. ve G.B. isimli polis memurlarının Emniyet Müdürlüğü Log kayıtlarında sadece Enver Çevik ile ilgili değil Sibel İ., Kemal A., İstiradi D., Tufan K., isimli şahıslara ilişkin çeşitli tarihlerde sorgulama yaptıkları öne sürüldü. Dosyaya eklenen yazışmalarda, ilgili sorgulamaları şüpheli Nihat Özçelik'in talebi üzerine para karşılığı yaptıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerle ilgili MASAK raporunda hesaplara para giriş tarihleri ile Log kayıtlarının da uyuştuğu ifade edildi.

    Borsacı Nihat Özçelik'in tutuklanmasının ardından şok gelişme! (Takvim.com.tr foto arşiv)Borsacı Nihat Özçelik'in tutuklanmasının ardından şok gelişme! (Takvim.com.tr foto arşiv)

    9 KİŞİ TUTUKLANDI
    Bu kapsamda gözaltına alınan ve aralarında polis memurları ile ünlü borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis memurları rüşvet almaktan Özçelik ise rüşvet verme suçundan tutuklandı.

    Borsacı Nihat Özçelik'in tutuklanmasının ardından şok gelişme! (Takvim.com.tr foto arşiv)Borsacı Nihat Özçelik'in tutuklanmasının ardından şok gelişme! (Takvim.com.tr foto arşiv)

    TUTUKLAMANIN ARDINDAN YENİ BİLGİLER
    Ünlü Borsacının tutuklanmasının ardından soruşturmayla ilgili yeni bilgilerde ortaya çıktı.

    ŞÜPHELİ DEDEKTİFTEN İTİRAF: GALİBA SUÇA ALET OLDUM
    Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. SABAH gazetesinin ulaştığı şüpheli ifadelerinde adeta itiraf cümleleri var işte detaylar Şüpheli Ali A.; "2019 yılında özel dedektiflik işleriyle uğraştım. Restoranda bir memur tanıdım ailece görüşmeye başladık. Böyle bir suça alet olmak istemezdim ama olmuşum galiba bu işlere bulaştığım için çok pişmanım" dedi.

    Borsacı Nihat Özçelik'in tutuklanmasının ardından şok gelişme! (Takvim.com.tr foto arşiv)Borsacı Nihat Özçelik'in tutuklanmasının ardından şok gelişme! (Takvim.com.tr foto arşiv)

    "PARALARI KORSAN TAKSİCİLİKTE..."
    Şüpheli Cem Ö. ise ifadesinde; "Beşiktaş belediyesinde görevliyim. Soner D.ye paraları korsan taksicilikte kullandığım için gönderdim. Seçim döneminde çok yoğun oluyordu korsan taksi kullandım" dediği öne sürüldü.

    Borsacı Nihat Özçelik'in tutuklanmasının ardından şok gelişme! (Takvim.com.tr foto arşiv)Borsacı Nihat Özçelik'in tutuklanmasının ardından şok gelişme! (Takvim.com.tr foto arşiv)

    İŞİM GEREĞİ BAKMIŞIMDIR
    Şüpheli Polis Memuru İ.M. ise ifadesinde "Ben 8 yıldır görevliyim. İşim gereği o kayıtlara bakmışımdır kimseyi tanımıyorum" dediği öğrenildi.

    "AYNI DOSYADAN İKİNCİ DAVA AÇILMIŞ"
    Nihat Özçelik ise ifadesinde; "Rüşveti kime vermişim ne zaman ne kadar vermişim belli değil. Zaten 29. ACM'de aynı dosyadan dava devam ediyor. Aynı şeyler üzerine ikinci bir soruşturma açılmış. Benim bu kişilerle herhangi bir bağlantım yok" dediği öne sürüldü.

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