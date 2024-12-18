Borsacı Nihat Özçelik'in tutuklanmasının ardından flaş gelişme! Rüşvet iddialarını dedektif kabul etti: "Suça alet oldum galiba"

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ DE TUTUKLANANLAR ARASINDA Hatta tutuklananlar arasında yer alan Cem Özçelik'in, Nihat Özçelik'in yeğeni olduğu ve CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde Meclis Üyesi olduğu öğrenilmişti.

Nihat Özçelik tutuklanmıştı | Borsa şantajından CHP'li isim de çıktı! Rüşvet tehdit ne ararsan var

Nihat Özçelik tutuklanmıştı | Borsa şantajından CHPli isim de çıktı! Rüşvet tehdit ne ararsan var

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 38 ceza istemiyle dava açılan ve yargılama süreci devam eden ünlü Borsacı Nihat Özçelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, tarafından rüşvet, tehdit ve şantaj suçuna ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü borsacı Nihat Özçelik ve beraberindeki 8 şüpheli tutuklandı.

Borsacı Nihat Özçelik'in tutuklanmasının ardından şok gelişme! (Takvim.com.tr foto arşiv)

POLİSLERE RÜŞVET Mİ VERDİ?

İddialara göre, borsacı Nihat Özçelik, bir süredir çatışma içinde olduğu meslektaşı Enver Çevik hakkında bilgi toplamak için polis memurlarından yardım aldı. Özçelik'in, Çevik ile ilgili bilgileri elde edebilmek için aracı kişiler üzerinden polis memurlarına para transferleri yaparak rüşvet verdiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında polis memurları H.A., İ.M., T.K. ve G.B. isimli polis memurlarının Emniyet Müdürlüğü Log kayıtlarında sadece Enver Çevik ile ilgili değil Sibel İ., Kemal A., İstiradi D., Tufan K., isimli şahıslara ilişkin çeşitli tarihlerde sorgulama yaptıkları öne sürüldü. Dosyaya eklenen yazışmalarda, ilgili sorgulamaları şüpheli Nihat Özçelik'in talebi üzerine para karşılığı yaptıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerle ilgili MASAK raporunda hesaplara para giriş tarihleri ile Log kayıtlarının da uyuştuğu ifade edildi.