PYD Trump'a yalvardı YPG ABD şemsiyesi istedi! Elebaşı Ferhat Abdi Şahin'den "Kobani" sinsiliği: "Silahtan arındırılmış bölge" oyunu

Öte yandan ABD, Trump dönemiyle birlikte Suriye'deki askeri etkinliğini sönümlemeyi düşünüyor.

Trump,Daha sonrabeyanında bulundu.ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'de yeni kurulacak siyasi sistemin ne olması gerektiği konusunda,değerlendirmesinde bulundu.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Türkiye'nin Suriye içindeki yabancı savaşçıların varlığı konusundakianladıklarını söyledi.Sürecin sonunda, ayrı bayraklar altında silah taşıyan hiçbir "alt ulusal milis grubun" olmaması gerektiğine işaret eden Miller, bu doğrultuda, Suriye'den yabancı savaşçıların sınır dışı edilmesini tartışmanın "kesinlikle uygun" olduğunu dile getirdi.