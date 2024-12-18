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PYD Trump'a yalvardı YPG ABD şemsiyesi istedi! Elebaşı Ferhat Abdi Şahin'den "Kobani" sinsiliği: "Silahtan arındırılmış bölge" oyunu

Suriye'deki yeni denklemde terör gölgesine yer yok. Ankara, PKK ve türevlerinin başını ezmeye kararlı. ABD'den gelen "Suriye'nin anahtarı Türkiye'de" açıklaması ise PYD ve YPG'yi iyice çıkmaza soktu. PYD elebaşı İlham Ahmed kağıda kaleme sarılıp Trump'a yalvardı. YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ise "Kobani'de silahlardan arındırılmış bölge kurulsun" deyip sinsi hesaplara girişti. ABD şemsiyesi isteyen Şahin, "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderebiliriz" dedi. Ancak bu sözler Ayn-el Arab'ı terörden arındıracak harekat öncesi "son çırpınış" olarak kayıtlara geçti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 14:30 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 14:48
PYD Trump’a yalvardı YPG ABD şemsiyesi istedi! Elebaşı Ferhat Abdi Şahin’den Kobani sinsiliği: Silahtan arındırılmış bölge oyunu

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    Suriye'de yeni dönem hızla şekillenirken Türkiye'nin bölge üzerindeki "Anahtar" rolü pekişti. İşgal altındaki toprakları ve Fırat havzasını terörden arındırma girişimleri ise hız kazandı.

    SURİYE'DE TERÖRÜN BAŞI EZİLECEK

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de terörün başının ezileceğini söyleyip "DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirilecektir" ifadelerini kullandı.
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)

    YPG YA SİLAH BIRAKIR YA DA YOK OLUR

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "YPG ya kendini fesheder ya da yok olur. YPG'nin komuta kademesi Suriye'yi terk etsin" uyarısında bulundu.

    MİT Başkanı İbrahim Kalın'la Şam'da bir araya gelen HTŞ lideri Ahmed El Şara namıdiğer Colani, "Suriye'yi Türkiye'yi hedef almak için kullanan bir gruba izin vermeyiz" diyerek YPG/SDG'yi açık açık uyardı.

    YPG/PKK’da Suriye’ye operasyon paniği! Elebaşı İlham Ahmed’den Donald Trump’a Başkan Erdoğan mektubuYPG/PKK’da Suriye’ye operasyon paniği! Elebaşı İlham Ahmed’den Donald Trump’a Başkan Erdoğan mektubu


    Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'dan sonra Ayn El Arab'ı da (Kobani) terörden arındırmak için harekat hazırlıkları sürüyor. ABD'den umduğu desteği bulamayan, Ankara'nın kararlı tutumu ile tökezleyen PYD ve YPG çıkmaza girdi.


    KAĞIDA KALEME SARILDI TRUMP'A YALVARDI

    PYD elebaşı İlham Ahmed, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'a bir mektup yazdı ve Türkiye'nin Suriye'ye olası bir operasyonuna karşı yardım istedi.

    Ahmed'in Trump'a yazdığı mektupta "Türkiye'nin amacı, siz göreve gelmeden önce topraklarımız üzerinde fiili kontrol kurmak ve sizi topraklarımızın yöneticileri olarak onlarla ilişki kurmaya zorlamaktır. Eğer Türkiye işgalini sürdürürse, sonuçları felaket olacaktır." şeklinde skandal ifadeler yer aldı.
    YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)


    ABD ŞEMSİYESİ İSTEDİ SİNSİ HESAPLARA GİRİŞTİ

    Daha önce Süleyman Şah Türbesi için "İş birliği yapmaya hazırız" diyerek Türkiye'ye yalvaran elebaşı Şahin şimdi de "Kobani'de silahlardan arındırılmış bölge kurulsun" önerisiyle sinsi hesaplara girişti.

    "ABD gözetimi ve varlığı altında askersiz bölge kurulsun" diyen teröristbaşı, işgal altındaki Suriye topraklarında ABD çatısı altında varlık sürdürme niyeti gösterdi.

    "TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK KAYGILARINI GİDEREBİLİRİZ"

    Elebaşı Şahin, "Bu girişim, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermeyi ve bölgede kalıcı istikrarı sağlamayı hedeflemektedir" dedi.
    Suriye'nin kuzeyini işgal eden PKK/YPG/SDG unsurları (Takvim.com.tr)Suriye'nin kuzeyini işgal eden PKK/YPG/SDG unsurları (Takvim.com.tr)

    "TÜRKİYE KOBANİ'YE GİRECEK"

    PKK/YPG/SDG'den ise yazılı açıklamayla çaresizliğini dile getirdi.

    Türkiye "Kobani'ye saldırı hazırlığında" diyen YPG unsurları seferberlik çağrısında bulundu.
    ABDden PKK/YPGye silah bırakma çağrısı: Suriyede kararı halk verecekABDden PKK/YPGye silah bırakma çağrısı: Suriyede kararı halk verecek


    ABD BU İŞE NE DİYOR?

    Öte yandan ABD, Trump dönemiyle birlikte Suriye'deki askeri etkinliğini sönümlemeyi düşünüyor.

    Trump, "Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın. Kendi başlarının çaresine baksınlar" diyerek bunun mesajını verdi. Daha sonra "Suriye'nin anahtarı Türkiye'de... Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü" beyanında bulundu.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'de yeni kurulacak siyasi sistemin ne olması gerektiği konusunda, "Bu ABD'nin değil Suriye halkının vereceği bir karar" değerlendirmesinde bulundu.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Türkiye'nin Suriye içindeki yabancı savaşçıların varlığı konusundaki "çok meşru endişelerini" anladıklarını söyledi.

    Sürecin sonunda, ayrı bayraklar altında silah taşıyan hiçbir "alt ulusal milis grubun" olmaması gerektiğine işaret eden Miller, bu doğrultuda, Suriye'den yabancı savaşçıların sınır dışı edilmesini tartışmanın "kesinlikle uygun" olduğunu dile getirdi.

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