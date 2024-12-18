PYD Trump'a yalvardı YPG ABD şemsiyesi istedi! Elebaşı Ferhat Abdi Şahin'den "Kobani" sinsiliği: "Silahtan arındırılmış bölge" oyunu

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr) ABD ŞEMSİYESİ İSTEDİ SİNSİ HESAPLARA GİRİŞTİ
Daha önce Süleyman Şah Türbesi için "İş birliği yapmaya hazırız"
diyerek Türkiye'ye yalvaran elebaşı Şahin şimdi de "Kobani'de silahlardan arındırılmış bölge kurulsun"
önerisiyle sinsi hesaplara girişti. "ABD gözetimi ve varlığı altında askersiz bölge kurulsun"
diyen teröristbaşı, işgal altındaki Suriye topraklarında ABD çatısı altında varlık sürdürme niyeti gösterdi. "TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK KAYGILARINI GİDEREBİLİRİZ"
Elebaşı Şahin, "Bu girişim, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermeyi ve bölgede kalıcı istikrarı sağlamayı hedeflemektedir"
dedi.
Suriye'nin kuzeyini işgal eden PKK/YPG/SDG unsurları (Takvim.com.tr) "TÜRKİYE KOBANİ'YE GİRECEK"
PKK/YPG
/SDG'den ise yazılı açıklamayla çaresizliğini dile getirdi.
Türkiye "Kobani'ye saldırı hazırlığında"
diyen YPG unsurları seferberlik çağrısında bulundu.
ABD BU İŞE NE DİYOR? Öte yandan ABD, Trump dönemiyle birlikte Suriye'deki askeri etkinliğini sönümlemeyi düşünüyor.
Trump, "Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın. Kendi başlarının çaresine baksınlar" diyerek bunun mesajını verdi.
Daha sonra "Suriye'nin anahtarı Türkiye'de... Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü"
beyanında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'de yeni kurulacak siyasi sistemin ne olması gerektiği konusunda, "Bu ABD'nin değil Suriye halkının vereceği bir karar"
değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Türkiye'nin Suriye içindeki yabancı savaşçıların varlığı konusundaki "çok meşru endişelerini"
anladıklarını söyledi.
Sürecin sonunda, ayrı bayraklar altında silah taşıyan hiçbir "alt ulusal milis grubun" olmaması gerektiğine işaret eden Miller, bu doğrultuda, Suriye'den yabancı savaşçıların sınır dışı edilmesini tartışmanın "kesinlikle uygun" olduğunu dile getirdi.