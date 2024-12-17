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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Girişimcilik Buluşması'na video mesaj: Rekorlarla ilerliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye Girişimcilik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Erdoğan hem sananiyede hem de ihracatta rekorlar kırıldığını belirterek, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ilkelerini hayata geçirerek yeni başarı hikayeleri yazmaya devam eden Türkiye bugün G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke durumundadır. " ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 15:01 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 15:25
Başkan Erdoğan’dan Türkiye Girişimcilik Buluşması’na video mesaj: Rekorlarla ilerliyoruz

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci Buluşması ve 11. Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Girişimcilik Ödülleri törenine bir video mesaj gönderdi.

    Mesajında, Türkiye için üreten, yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla milletçe iftihar kaynağı olan tüm girişimcilere teşekkür eden Başkan Erdoğan, girişimciliğin milletin karakteristik özelliklerinden biri olduğunu ve gerekli altyapı, eğitim, imkan sunulduğunda milletin her bir ferdinin girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini defalarca müşahede ettiklerini söyledi.

    REKOLARLAR İLERLİYORUZ
    Erdoğan, küresel yönetim ve ekonomi sisteminde köklü bir değişimin yaşanmaya başlandığı içinde bulunduğumuz dönemde milletin bu özelliğinin önlerine çok büyük fırsatlar getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

    "Hükümet olarak her alanda tarihinin en büyük yatırımlarına kavuşturduğumuz Türkiye Cumhuriyetini refah, huzur ve barış ülkesi kılmak için gece gündüz demeden samimiyetle çalışıyoruz. 33 milyona yaklaşan istihdamımızla hem sanayi üretiminde hem de ihracatta rekorlar kırarak ilerliyoruz. Gerek geçen seneye ait yüzde 5,8'lik büyüme oranlarımız, gerek 256 milyar dolarlık rekor ihracat rakamlarımız büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ilkelerini hayata geçirerek yeni başarı hikayeleri yazmaya devam eden Türkiye bugün G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke durumundadır. "

    "BÜTÜN GAYEMİZ, GENÇLERİMİZE İFTİHAR EDECEKLERİ BİR ÜLKE BIRAKMAKTIR"
    Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için ekonomi, teknoloji, sanayi ve savunma sanayii başta olmak üzere tüm sektörlerde daha da güçlü olunması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu;

    "Bütün gayemiz, istikbalimizin teminatı olan gençlerimize vatandaşı olmaktan iftihar edecekleri bir ülke bırakmaktır. Başta genç girişimcilerimiz olmak üzere sizlerin desteği ve katkısıyla 21. asrı Türkiye yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum."

    Erdoğan, Girişimci İş Adamları Vakfı mensuplarını ve programın icrasında emeği bulunanları tebrik etti.

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