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İran menşeli düz cam ithalatında yeni dönem: Korunma önlemi uygulaması başladı

İran menşeli düz cam ithalatında yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İran menşeli düz cam ithalatına 200 gün süreyle ton başına 36 dolarlık geçici korunma önlemi uygulanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 09:25 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 09:25
İran menşeli düz cam ithalatında yeni dönem: Korunma önlemi uygulaması başladı

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İran menşeli düz cam ithalatına geçici korunma önlemi uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, Resmi Gazete'nin 7 Aralık 2024 tarihli sayısında yayımlanan tebliğle açılan soruşturma kapsamında alınan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

36 DOLAR EK YÜKÜMLÜLÜK
Buna göre, İran menşeli düz cam ithalatına yönelik bugünden itibaren 200 gün süreyle ton başına 36 dolarlık ek mali yükümlülük devrede olacak.

İran menşeli düz cam ithalatına yönelik korunma önlemi uygulaması başladı (Fotoğaf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İran menşeli düz cam ithalatına yönelik korunma önlemi uygulaması başladı (Fotoğaf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

SORUŞTURMA DURUMUNA GÖRE KALKACAK
Soruşturma sonucu korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde, uygulama yürürlükten kalkacak. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilecek.

Karar hükümlerinin yürütmesi Ticaret Bakanı sorumluluğunda olacak.

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