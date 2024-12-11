Google yine terörist parlatıyor: PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani'nin "sesi" oldular!

Amerikan merkezli Google, arama motoru algoritmalarında yaptığı "Çekirdek" adını verdiği güncellemeyle, hem içerik üreticileri hem de güvenilir haber kaynakları tarafından tepkiyle karşılandı.

Geçtiğimiz aylarda yapılan güncelleme ile Takvim.com.tr'ye kasıtlı ve sistematik bir şekilde sansür uygulayan, büyük çaplı güvenilir siteleri geri plana iten Google, merdiven altı içeriklerle terör örgütlerine yakınlığıyla bilinen yayın organlarını öne çıkardı.