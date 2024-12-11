Google yine terörist parlatıyor: PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani'nin "sesi" oldular!

Amerikan merkezli Google, arama motoru algoritmalarında yaptığı "Çekirdek" adını verdiği güncellemeyle, hem içerik üreticileri hem de güvenilir haber kaynakları tarafından tepkiyle karşılandı.
Geçtiğimiz aylarda yapılan güncelleme ile Takvim.com.tr'ye kasıtlı ve sistematik bir şekilde sansür uygulayan, büyük çaplı güvenilir siteleri geri plana iten Google, merdiven altı içeriklerle terör örgütlerine yakınlığıyla bilinen yayın organlarını öne çıkardı.
Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi
PKK PROPAGANDASINA ALAN AÇTILAR
Google'ın bu tartışmalı güncellemesinin ardından, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan içerikler daha görünür hale geldi.
ABD'li General Kurilla ile PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
TERÖRİST MAZLUM KOBANİ'NİN SÖZLERİNİ BİLDİRİM ATTILAR
Daha önce PKK elebaşı Duran Kalkan'ı "komutan" olarak lanse eden arama sonuçlarıyla tepki çeken Google, bu kez de örgütün üst düzey isimlerinden Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in demeçlerini kullanıcılara bildirim olarak gönderdi.