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Google yine terörist parlatıyor: PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani'nin "sesi" oldular!

ABD merkezli arama motoru Google'ın "çekirdek" adını verdiği güncellemenin ardından büyük çaplı birçok siteyi baltalarken merdiven altı sitelere ve terör yandaşlarına destek çıkıyor. Daha önce PKK elebaşı Duran Kalkan'ı "komutan" ilan eden, örgütün yayın organlarını 'keşfet' sayfasında öne çıkaran Google bu kez de PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in kullanıcılara bildirim olarak gönderdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 11:26 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 11:41
Google yine terörist parlatıyor: PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani’nin sesi oldular!

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Amerikan merkezli Google, arama motoru algoritmalarında yaptığı "Çekirdek" adını verdiği güncellemeyle, hem içerik üreticileri hem de güvenilir haber kaynakları tarafından tepkiyle karşılandı.

Geçtiğimiz aylarda yapılan güncelleme ile Takvim.com.tr'ye kasıtlı ve sistematik bir şekilde sansür uygulayan, büyük çaplı güvenilir siteleri geri plana iten Google, merdiven altı içeriklerle terör örgütlerine yakınlığıyla bilinen yayın organlarını öne çıkardı.

Takvim.com.tr Fotoğraf ArşiviTakvim.com.tr Fotoğraf Arşivi

PKK PROPAGANDASINA ALAN AÇTILAR
Google'ın bu tartışmalı güncellemesinin ardından, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan içerikler daha görünür hale geldi.

ABD'li General Kurilla ile PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)ABD'li General Kurilla ile PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

TERÖRİST MAZLUM KOBANİ'NİN SÖZLERİNİ BİLDİRİM ATTILAR
Daha önce PKK elebaşı Duran Kalkan'ı "komutan" olarak lanse eden arama sonuçlarıyla tepki çeken Google, bu kez de örgütün üst düzey isimlerinden Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in demeçlerini kullanıcılara bildirim olarak gönderdi.

Google'dan gelen bildirim (Takvim.com.tr)Google'dan gelen bildirim (Takvim.com.tr)

Suriye'de yaşanan son gelişmelerle köşeye sıkışan ABD destekli PKK/YPG elebaşı Malum Kobani'nin örgütün yayın organı tarafından haberleştirilen "Münbiç'te ateşkes sağlandı" sözleri Google tarafından duyuruldu. Sitenin Türkiye'de yasaklı olmasına rağmen Google tarafından bildirim atılması da dikkat çekti.

Google'ın bildirim attığı terör sitesi (Ekran Görüntüsü)Google'ın bildirim attığı terör sitesi (Ekran Görüntüsü)

Bu Google'ın ilk skandalı değil... Takvim.com.tr "Keşfet" sayfasında da defalarca benzer skandallar yaşandığını gündeme getirdi.

Terör örgütünün yayın organları ve propagandalarının, güncellemenin ardından daha fazla kullanıcıya ulaştırıldı.Google Keşfet'te terör güzellemesi (Takvim.com.tr Arşiv)Google Keşfet'te terör güzellemesi (Takvim.com.tr Arşiv)

Terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF Google Keşfet'te (Takvim.com.tr Arşiv)Terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF Google Keşfet'te (Takvim.com.tr Arşiv)

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Tüm bu gelişmeler karşısında Google'dan henüz bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar Google'ı şeffaf olmaya ve skandal içerikleri platformdan kaldırmaya çağırıyor.

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