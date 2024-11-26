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Google'ın "keşfet" cinliği! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu uyardı: Üzerine gideceğiz

ABD'li arama motoru Google'ın ağustos ayında "çekirdek" adını verdiği güncelleme ile yaptığı değişiklik birçok haber sitesinin sayfa gösterimini etkiledi. Takvim.com.tr bu meseleyi gündeme getirerek Google'ın güvenilirlik noktasında soru işaretleri bulunan birçok siteyi ön plana çıkardığına dikkat çekti. Mesele Meclis'te de gündeme geldi. Bakan Uraloğlu konuyu takip ettiklerini belirterek, "Gerekirse Rekabet Kurumu ile bu konunun üzerine gideceğiz." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 12:45 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 13:39
Google’ın keşfet cinliği! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu uyardı: Üzerine gideceğiz

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Türkiye'deki dijital mecralara telif vermemek için direten ABD'li arama motoru Google, Ağustos ayındaki güncellemenin ardından birçok haber sitesini keşfet sayfasında göstermemeye başladı.

"MERDİVEN ALTI" VE TERÖR BAĞLI SİTELER KEŞFETE ÇIKTI
Kullanıcı deneyimine önem verdiğini öne süren Google, terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF'nin yanı sıra adını kimsenin duymadığı ve güvenilirlik noktasında soru işaretleri bulunan birçok siteyi de ön plana çıkardı.

Google keşfette yer alan terör güzellemesi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Google keşfette yer alan terör güzellemesi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ
Takvim.com.tr bu meseleyi defalarca kez gündeme getirdi.

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Google'ın haber sitelerini hedef alan güncellemesi Meclis'in de gündemine geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, Google'ın algoritma değişikliğine ve sosyal medya platformlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Google'ın algoritma değişikliğine yakın takip!

"SOSYAL MEDYADA YASAKÇI BİR ZİHNİYETTE DEĞİLİZ"
Komisyonda sosyal medya platformları ile ilgili açıklamada da bulunan Bakan Uraloğlu, Avrupa Birliği'nin Facebook, YouTube, Twitter, TikTok ve Instagram gibi büyük sosyal medya platformları kullanıcılarının güvenliğini sağlama amacıyla önlemler aldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, bahsi geçen tedbirlilerin yasa dışı içerikleri önlemeyi hedeflediğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir UraloğluUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Amerika, Birleşik Krallık, Avustralya gibi ülkelerde sosyal medyaya ilişkin alınan tedbirler hakkında bilgi veren Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sosyal medyada biz gerçekten yasakçı bir zihniyette değiliz; ama herkesin de gerçekten haddini bilmesi lazım. Oraya koyulan her şeye susacak mıyız? Bütün milli manevi değerlerimize hakaret eden hiçbir disiplini olmayan bir mecraya hiç müdahale etmeyelim mi? Ama ben size şunu söyleyeyim sosyal medya platformları sağlayıcılarından kesinlikle çok daha özgür yaklaşımımız var."

Google (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Google (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"GEREKİRSE REKABET KURUMU İLE GOOGLE'IN BU KONUNUN ÜZERİNE GİDECEĞİZ"
Bakan Uraloğlu, Google'ın algoritma değişikliğinin bazı haber sitelerinin görünürlüğünün düştüğü sorusu hakkında da açıklamada ve değerlendirmede bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Google Türkiye ile bu konuyu takip ediyoruz, gerekirse Rekabet Kurumu ile bu konunun üzerine gideceğiz." dedi.

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Google’ın keşfet cinliği! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu uyardı: Üzerine gideceğiz
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