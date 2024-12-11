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CHP hem Suriye hem vicdan sınavından kaldı! Mansur Yavaş "Zulüm bahane" deyip katil oğlu katil Esad'ı akladı

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, Esad'ın Sednaya işkence merkezi ile kanıtlanan zulmüne "bahane" diyerek eli kanlı BAAS rejimini akladı. Suriyeli sığınmacıları hedef alan Yavaş, "Şimdiye kadar 'Esad'ın zulmü' bahanesi vardı, şimdi bu zulüm kalmadığına göre gitmelerinin önünde hiçbir engel kalmadı" ifadelerini kullandı. CHP zulümleri "bahane" olarak görse de Esad rejimi kimyasal silahlar, varil bombaları, vahşi kuşatmalar ve Sednaya ile yüz binlerce insanın kanına girdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 16:46 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 17:10
CHP hem Suriye hem vicdan sınavından kaldı! Mansur Yavaş Zulüm bahane deyip katil oğlu katil Esad’ı akladı

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CHP "Suriye" sınavını iyi veremedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce işaret ettiği gibi Şam'a gidecek yüzleri kalmadı.

Mansur Yavaş "Zulüm bahane" deyip Esad'ı akladı!



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin dış politika masası Esad rejiminin devrilmesinden saatler önce Türkiye'nin Esad'la masaya oturması gerektiğini savunarak siyasi basiretsizlik gösterdi.

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"Suriye'deki çatışmaları çok üzülerek izliyoruz" diyerek olaylardan bi' haber olduğu gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halep Kalesi'ne çekilen Türk bayrağı ve Şam'daki Emevi Camii'nde yapılan şükür secdesinden rahatsızlık duydu.

Mansur Yavaş ise vicdan sınavında tökezledi...

Devrik Esad'ın Sednaya işkence merkezi ile kanıtlanan zulmüne "bahane" diyerek eli kanlı BAAS rejimini akladı.

2016'da Esad rejiminin Halep katliamında aile fertlerini yitiren Ümran Dakneş (Takvim.com.tr)2016'da Esad rejiminin Halep katliamında aile fertlerini yitiren Ümran Dakneş (Takvim.com.tr)

Yavaş, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları hedef alarak "Şimdiye kadar 'Esad'ın zulmü' bahanesi vardı, şimdi bu zulüm kalmadığına göre gitmelerinin önünde hiçbir engel kalmadı" dedi.

Bu sözler infial uyandırdı. Sosyal medyada birçok kişi Mansur Yavaş'a tepki gösterip vicdana davet etti.

Esad'ın zulmünden kaçarken can veren Suriyeli Aylan bebek (Takvim.com.tr)Esad'ın zulmünden kaçarken can veren Suriyeli Aylan bebek (Takvim.com.tr)

YAVAŞ'IN "BAHANE" OLARAK GÖRDÜĞÜ KATLİAMLARDA YÜZ BİNLERCE SURİYELİ CAN VERDİ

"Esad'ın zulmü bahane" diyen Mansur Yavaş, kimyasal silahlar, varil bombaları ve vahşi kuşatmalarla binlerce insanın kanına giren BAAS rejimiyle birlikte adını tarihin utanç sayfalarına yazdırdı.

"İnsan mezbahanesi Sednaya" zindanlarında binlerce Suriyeli yer yüzünde "cehennemi" yaşadı.

Şam'ın 30 kilometre kuzeyinde, 1.4 kilometrekarelik bir alan üzerine kurulu, haftada 2 gün idamların gerçekleştirildiği, adı bile korkuya neden olan Sednaya Hapishanesi, babadan oğula Esad rejiminin Suriye'deki vahşetinin en büyük göstergesi.

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BAAS kafası burada mezhepçi katliamlar yapıp masum Suriyelilere akılalmaz işkenceler uyguluyor.

Muhaliflerin Şam baskını, haftada iki gün gerçekleştirilen ve 50-60 mahkumun idam edildiği saatlere denk gelmişti.

Hapishaneden büyük bir sevinçle çıkan bir mağdurun "Yarım saat sonra ben ve arkadaşlarım idam edilecektik" sözleri kulaklardan silinmiyor.

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12 YIL ÖNCE BUGÜNLERİ İŞARET ETTİ: "CHP ŞAM'A GİDECEK YÜZ BULAMAYACAK"

Tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl önce yaptığı CHP - BAAS analizi önem kazandı.

Erdoğan, "CHP, BAAS Partisi'yle duygusal bir ilişki tesis etmiştir. CHP yarın Şam'a gidecek yüz bulamayacak" diyerek bugünleri işaret etmişti.



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