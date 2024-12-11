CHP hem Suriye hem vicdan sınavından kaldı! Mansur Yavaş "Zulüm bahane" deyip katil oğlu katil Esad'ı akladı

Esad'ın zulmünden kaçarken can veren Suriyeli Aylan bebek (Takvim.com.tr)



YAVAŞ'IN "BAHANE" OLARAK GÖRDÜĞÜ KATLİAMLARDA YÜZ BİNLERCE SURİYELİ CAN VERDİ



"Esad'ın zulmü bahane" diyen Mansur Yavaş, kimyasal silahlar, varil bombaları ve vahşi kuşatmalarla binlerce insanın kanına giren BAAS rejimiyle birlikte adını tarihin utanç sayfalarına yazdırdı.



"İnsan mezbahanesi Sednaya" zindanlarında binlerce Suriyeli yer yüzünde "cehennemi" yaşadı. Şam'ın 30 kilometre kuzeyinde, 1.4 kilometrekarelik bir alan üzerine kurulu, haftada 2 gün idamların gerçekleştirildiği, adı bile korkuya neden olan Sednaya Hapishanesi, babadan oğula Esad rejiminin Suriye'deki vahşetinin en büyük göstergesi.

Kanlı Esad rejiminin ölüm kampı: Sednaya Hapishanesi! Ya bilinmeyenler... Mezzeden Tedmura... BAAS kafası burada mezhepçi katliamlar yapıp masum Suriyelilere akılalmaz işkenceler uyguluyor.



Muhaliflerin Şam baskını, haftada iki gün gerçekleştirilen ve 50-60 mahkumun idam edildiği saatlere denk gelmişti.



Hapishaneden büyük bir sevinçle çıkan bir mağdurun "Yarım saat sonra ben ve arkadaşlarım idam edilecektik" sözleri kulaklardan silinmiyor.

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12 YIL ÖNCE BUGÜNLERİ İŞARET ETTİ: "CHP ŞAM'A GİDECEK YÜZ BULAMAYACAK"



Tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl önce yaptığı CHP - BAAS analizi önem kazandı.



Erdoğan, "CHP, BAAS Partisi'yle duygusal bir ilişki tesis etmiştir. CHP yarın Şam'a gidecek yüz bulamayacak" diyerek bugünleri işaret etmişti.







