CHP Şam'a hangi yüzle gidecek? Özel'den "Esad" çarkı İmamoğlu'ndan "mezhepçilik" suçlaması: Emevi Camii'ndeki şükür secdesi huzursuz etti

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CHP "Suriye" konusunda yine sınıfta kaldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esad rejiminin devrilmesinden bir gün önce Türkiye'nin Esad'la masaya oturması gerektiğini savunan akla ziyan sözleri "pes" dedirtti.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)



ÖZGÜR ÖZEL 24 SAATTE ÇARK ETTİ



"Bir an önce Esad'la gerekli temaslar sağlanmalı. Zaten Türkiye'dekiler Esad'ın genel affından yararlanıyor, onlar bilgilendirilmeli" diyen Özel bu sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden "Suriye'yi yıllardır otoriterlikle yöneten Esad rejimi, bugün itibarıyla son buldu" açıklamasını yaparak çark etti.



Özel'in Suriye savrulması CHP'nin izlediği bilgisiz ve basiretsiz siyaseti açık etti.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)



SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALARLA "ÜZÜLEN" İMAMOĞLU DA ÇARK ETTİ



CHP'nin gölge genel başkanı gibi hareket eden Ekrem İmamoğlu ise Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Çalışma Grubu toplantısında "Suriye'deki çatışmaları çok üzülerek izliyoruz" diyerek olaylardan bi' haber ezbere cümleler sarf etti.



Esad'ın devrilmesi sonrası Suriye'de tesis edilecek yeni dönemde Türkiye'nin öncü olmasından hareketle "rol çalmak" isteyen İmamoğlu da Özgür Özel gibi çark etti.



Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın Yeni Bir Sabah isimli programına konuk olan Ekrem İmamoğlu, "Türkiye anahtar ülke olmak zorunda. Anahtar ülke olamadık" ifadelerini kullandı.