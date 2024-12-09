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CHP Şam'a hangi yüzle gidecek? Özel'den "Esad" çarkı İmamoğlu'ndan "mezhepçilik" suçlaması: Emevi Camii'ndeki şükür secdesi huzursuz etti

CHP "Suriye" sınavını iyi veremedi. Başkan Erdoğan'ın yıllar önce işaret ettiği gibi Şam'a gidecek yüzleri kalmadı. Özgür Özel, Esad rejiminin devrilmesinden bir gün önce Türkiye'nin Esad'la masaya oturması gerektiğini savundu. "Suriye'deki çatışmaları çok üzülerek izliyoruz" diyerek olaylardan bi' haber olduğu gösteren Ekrem İmamoğlu ise Halep Kalesi'ne çekilen Türk bayrağı, mücahitlerin Tel Rıfat'a Mehter Marşı ile girmesi ve Şam'daki Emevi Camii'nde yapılan şükür secdesinden rahatsızlık duydu. Türkiye'yi "mezhepçilikle" suçladı.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 12:21 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 12:46
CHP Şam’a hangi yüzle gidecek? Özel’den Esad çarkı İmamoğlu’ndan mezhepçilik suçlaması: Emevi Camii’ndeki şükür secdesi huzursuz etti

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CHP "Suriye" konusunda yine sınıfta kaldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esad rejiminin devrilmesinden bir gün önce Türkiye'nin Esad'la masaya oturması gerektiğini savunan akla ziyan sözleri "pes" dedirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

ÖZGÜR ÖZEL 24 SAATTE ÇARK ETTİ

"Bir an önce Esad'la gerekli temaslar sağlanmalı. Zaten Türkiye'dekiler Esad'ın genel affından yararlanıyor, onlar bilgilendirilmeli" diyen Özel bu sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden "Suriye'yi yıllardır otoriterlikle yöneten Esad rejimi, bugün itibarıyla son buldu" açıklamasını yaparak çark etti.

Özel'in Suriye savrulması CHP'nin izlediği bilgisiz ve basiretsiz siyaseti açık etti.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALARLA "ÜZÜLEN" İMAMOĞLU DA ÇARK ETTİ

CHP'nin gölge genel başkanı gibi hareket eden Ekrem İmamoğlu ise Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Çalışma Grubu toplantısında "Suriye'deki çatışmaları çok üzülerek izliyoruz" diyerek olaylardan bi' haber ezbere cümleler sarf etti.

Esad'ın devrilmesi sonrası Suriye'de tesis edilecek yeni dönemde Türkiye'nin öncü olmasından hareketle "rol çalmak" isteyen İmamoğlu da Özgür Özel gibi çark etti.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın Yeni Bir Sabah isimli programına konuk olan Ekrem İmamoğlu, "Türkiye anahtar ülke olmak zorunda. Anahtar ülke olamadık" ifadelerini kullandı.

Halep'in Esad rejiminden temizlenmesi sonrası tarihi Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asıldı (Takvim.com.tr)Halep'in Esad rejiminden temizlenmesi sonrası tarihi Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asıldı (Takvim.com.tr)

TÜRKİYE'Yİ "MEZHEPÇİLİK" İLE SUÇLADI! EMEVİ CAMİİ'NDEN ŞÜKÜR SECDESİ HUZURSUZ ETTİ

Halep Kalesi'ne çekilen Türk bayrağı, mücahitlerin Tel Rıfat'a Mehter Marşı ile girmesi ve Şam'daki Emevi Camii'nde yapılan şükür secdesinden rahatsızlık duyan İmamoğlu, "Zafer narası atılırcasına naralar atılıyor. 82, 83 plakaları yazılıyor. Suriye'de Nusayriler var, Alevi kitlesi var, Hristiyanlar var... Sadece meseleyi bir mezhepsel cephe üzerinden okumaya kalkanlar ve şu bakış açısının temsil ettiği duygunun Türkiye'ye hiçbir faydası yok" dedi.

Emevi Camii'nde şükür secdesi (Takvim.com.tr)Emevi Camii'nde şükür secdesi (Takvim.com.tr)

12 YIL ÖNCE BUGÜNLERİ İŞARET ETTİ: "CHP ŞAM'A GİDECEK YÜZ BULAMAYACAK"

Tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl önce yaptığı CHP - BAAS analizi önem kazandı.

Erdoğan, "CHP, BAAS Partisi'yle duygusal bir ilişki tesis etmiştir. CHP yarın Şam'a gidecek yüz bulamayacak" diyerek bugünleri işaret etmişti.

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