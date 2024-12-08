61 yıllık Baas rejimi yıkıldı! Başkan Erdoğan Beşar Esad'a "Hesabını vereceksin" demişti! Bundan sonra ne olacak? İşte Türkiye'nin Suriye planı

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (X) - Ertesi gün partisinin Kızılcahamam kampı sonrasında da "Allah izin verirse bu caninin, bu katilin dünyada hesaba çekildiğini görecek ve bundan dolayı da hamd edeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı (X ekran görüntüsü) 'BANA GÖRE TERÖRİSTTİR' - 2014'te Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde "... Oradaki devlet terörünü estiren kişi bir kişi… Ki bana göre bir teröristtir ve ortada bir devlet terörü vardır. Bu kişiye karşı ulusların birleşip bir defa, Adalet Divanı'na mı gider; nereye giderse, buraya götürmesi lazımdır. Hâlâ buna kalkıp da dünyadaki devletlerin olumlu bir nazarla bakmasının izahı mümkün değildir." şeklinde konuştu. - 2014'te, Esad'la görüşen CHP heyetini eleştiren Erdoğan "250 bin insanı katleden böyle bir katille resim çektirenlerin kimler olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Gittiler bu eli kanlı zalimi Şam'da ziyaret ettiler" dedi.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı (X ekran görüntüsü) - 2017'de Esad'a Tunus'tan konuşan Erdoğan, "Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir. Suriye'de Esad'la "yürümek kesinlikle mümkün değildir. Niçin? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye'nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi?" ifadelerini kullandı. - 2017'de İdlib'deki Şam yönetiminin düzenlediği iddia edilen kimyasal saldırı hakkında "Ey katil Esad, sen bunların ahından nasıl kurtulacaksın? Ey buna sessiz kalan dünya, buna sessiz kalan Birleşmiş Milletler, bunun hesabını nasıl vereceksiniz?" dedi.

Takvim Foto Arşiv GÖZLER TÜRKiYE'NİN YAŞANANLAR SONRASI SURİYE TUTUMUNDA Suriye'de yaşananlar dünya tarafından takip edilirken Rusya Federasyonu ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla Astana Formatı'nda Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gerçekleştirildi. Her daim bölgesinde barış, huzur ve istikrarı savunan Türkiye burada Suriye konusundaki önceliklerini muhataplarına aktardı. Astana görüşmeleri, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için en kritik girişimlerin başında geliyor. 2017 Ocak ayından bu yana, bölgede istikrarın sağlanması adına birçok karar alındı.