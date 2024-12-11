Instagram ve Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram ne zaman düzelecek? Sayfa yüklenemedi hatası…

Instagram ve Whatsapp akışında sorun yaşayan kullanıcılar uygulamada bir sorun olup olmadığını merak ediyor. Vatandaşlar tarafından güncel hata tespit raporu araştırılıyor.
Instagram ve Whatsapp akışında sorun yaşayan kullanıcılar uygulamada bir sorun olup olmadığını merak ediyor. Vatandaşlar tarafından güncel hata tespit raporu araştırılıyor.
Kullanıcılar 11 Aralık akşam saatlerinde Instagram ve Whatsapp uygulamalarına erişim sorunları yaşıyor. Uygulama akışında "sayfa yüklenemedi" hatası mevcut.
GLOBAL BİR KESİNTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Sayan, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." ifadelerini kullandı.